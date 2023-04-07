This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charge(s) people are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s).
Friday, March 31
- WHITNER NICOLE LYNN W/F 41 FELONY FTA
- BYRD KAYLA RENEE W/F 33 FELONY PROBATION VIOLATION
- STEVENSON TYRONE LEBRON B/M 41 MISD EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- HUMPHREY JOSHUA SHANE W/M 53 — SANCTION
- WHITE JESSE WILLIAM W/M — RETURN FROM THE HOSPITAL
- JONES DEVON DRAKE EUGENE W/M 27 MISD WILLFUL OBSTRUCTION, THEFT BY SHOPLIFTING
Saturday, April 1
- PARKS ROBERT EARL W/M 42 MISD DUI-DRUGS, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, EXPIRED TAG, STARBURST WINDSHIELD, IMPROPER BACKING, DRIVING UNSAFE VEHICLE
- HOLLOWAY ZACHARY TRACY B/M 35 MISD DUI-COMBO, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- LANGSTON JERRY LEE W/M 55 MISD DUI, NO SEAT BELT
- GORDY TYLER LEE W/M 28 FELONY PROBATION VIOLATION
- KNIGHT FRANK LEVI W/M 57 FELONY AGGRAVATED ASSAULT W/ GUN x2, POSS. OF A FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME
- SILLS EDWARD WARREN W/M 23 MISD POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, POSS. OF DRUG-RELATED OBJECTS, EXPIRED LICENSE PLATE
Sunday, April 2
- MULL SHERRY JOANN W/F 52 FELONY POSS. OF METH, OPEN CONTAINER, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
- JOHNSON VINCENT OSHEA B/M 41 MISD DUI- COMBO, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, NO INSURANCE, FAILUE TO REGISTER VEHICLE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- JENKINS AMANDA FAYE W/F 35 MISD DUI- DRUGS, DUI- ENDANGERING A CHILD x3, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- FRANKLIN KIMBERLY ANNE W/F 35 MISD DUI, NO COUNTY DECAL ON PLATE, DRIVING ON SIDEWALK, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- SAMPLEY AIDAN NICOLAS W/M 19 MISD DUI, FOLLOWING TOO CLOSELY
- MILLSAPS TRAVIS CARTER W/M 20 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- WHITE WILLIAM LANE W/M 19 MISD DUI, OPEN CONTAINER, NO TAIL LIGHTS
- JONES JAMES L B/M 67 FELONY DUI, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE, DISORDERLY CONDUCT, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- WARE KEENON DIANTE B/M 28 MISD CRIMINAL TRESPASS
- HARRIS JANET LYNN W/F 47 MISD SIMPLE BATTERY-FVA
- SMITH LAKISHA NICHOLLE B/F 44 MISD POSS. OF SCHEDULE IV, POSS. OF METH, DUI-DRUGS
Monday, April 3
- HENDRIX MARSHALL DEWAYNE W/M 53 MISD BATTERY-FVA
- BARKER ANTHONY DEWAYNE W/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION
- TAYLOR CHAPPELL JERMAINE B/M 34 FELONY FAILURE TO APPEAR
- WOMBLE CHARLES FLOYD W/M 48 FELONY FAILURE TO APPEAR, POSSESSION OF METH, OBSTRUCTION
- APOSTAL AARON WILLIAM W/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION
- WOODWARD TERRY RANDALL W/M 37 FELONY FAILURE TO APPEAR
- KING MICHAEL SHANE W/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION
- RIDLEY HEATHER DEE W/F 39 MISD DUI, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- BEAN ELAINE ELIZABETH W/F 58 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OBSCURED REGISTRATION
Tuesday, April 4
- MARTIN ANTONIO DEMETRICE B/M 21 MISD CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
- DYKES JAMES NATHAN W/M 43 COURT ORDER
- GRILO KRISTIN MARIE W/F 40 FELONY PROBATION VIOLATION
- ROSE LOLA MICHELLE W/F 48 FELONY PROBATION VIOLATION
- WHITMIRE ADAM JEROME W/M 43 MISD CRIMINAL TRESPASS
- BOATFIELD DESIREE MICHELLE W/F 27 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- HOLDEN JAMES LEBRON W/M 43 FELONY POSSESSION OF METH
- JUVENILE W/M 13 FELONY TERRORISTIC THREATS
- BROWN MARY CATHERINE W/F 56 MISD DUI, TAG LIGHTS
- HARGIS BONNIE SUE W/F 42 HOLD FOR CATOOSA CO
- GOODMAN JAMAL KENNYADDA B/M 46 FUGITIVE FROM JUSTICE
Wednesday, April 5
- CALMES BRANDON OTIS B/M 36 FELONY FORGERY 4TH DEGREE
- BASTIAN LORIE KATHERINE W/F 52 FELONY PROBATION VIOLATION
- SMITH PHILIP ALEX W/M 44 MISD DUI- LESS SAFE, SEAT BELT VIOLATION, OPEN CONTAINER
- BARTLEY RACHEL LEIGH W/F 31 FELONY PROBATION VIOLATION
- SKYLES ASHLEY SHAY W/F 35 FELONY PROBATION VIOLATION
Thursday, April 6
- CARPENTER ROBERT AUSTIN W/M 23 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OPEN CONTAINER
- DEW DEVONTA DORWANCE B/M 22 MISD BATTERY- FVA
- STOCKMAN JACKSON TAYLOR W/M 19 MISD DUI- UNDER AGE 21, POSS. OF ALCOHOLIC BEVERAGES BY PERSON UNDR 21, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO TAIL LIGHTS
- GREEN LAMICHAEL CEDRIC B/M 27 FELONY FTA, POSS.OF METH, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
- KERR GAYLA MARIE W/F 47 FELONY FTA, POSS.OF METH, POSS OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
- KILGORE JR. DOUGLAS JACK W/M 63 FELONY THEFT BY TAKING (FELONY), THEFT BY TAKING (MISD)
- KEOWN BRITTNEY NICHOLE W/F 32 FELONY POSS. OF SCHEDULE IV, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT OFFICERS, FTA, AFFIXING TAG TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE, DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE
- WHEELER MALACHAI D’ANGELO B/M 22 FELONY POSS. OF METH
- VOWELL REBECCA LAUREN W/F 38 MISD CRIMINAL TRESPASS x2, OBTAINING DANGEROUS DRUGS BY FRAUD x2, THEFT BY TAKING
- WORLEY JASON SAMUEL W/M 42 — RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
- WHITT MICHAEL BURTON W/M 53 FELONY TRAFFICKING DRUGS
- THOMAS TIA DENISE B/F 39 MISD PROBATION VIOLATION
- MARSHALL BRYANT RANDELL B/M 33 FELONY AGGRAVATED STALKING
- GIPSON RAYMOND LEE W/M 44 — HOLD FOR OTHER AGENCY
- ALVAREZ EDGAR GIOVANI H/M 31 MISD FTA, DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE, NO TAG LIGHT, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- PETTY BRANDON KEITH W/M 37 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY, HANDS FREE, OPEN CONTAINER