Mr. Tracy D. Wright, Director
DRUM MAJORSLuke Cross
Aubrey Ford
Eli Talley
FLUTESNatalie Behles
Raylee Clark
Catherine Farley
Liza Hall
Paige Hammons
Zoe Harris
Haylee Harris
Julianna Henson
Zadie Rollins
Abby Toomey
Madalyn Varnell
CLARINETSHannah Brown
Jason Constant
Jacob Davis
Hailey Emous
Lauren Harris
Abby Hatch
Allison Headrick
Madison Ingle
McCall Maynor
Payton Runion
Betzaida Vallin
SAXOPHONESCaroline Farley
Will Forgey
Jack Gothard
Brody Haddock
Jaxson Hammonds
Aubrie Hicks
Alex Hidalgo
Lucas Hill
Colt Kittle
Issa Musa
Kaled Pacheco
Jianpierre Pacheco
Sarah Palmer
Sarah Parscale
Braeden Peters
Jason Sparks
Jack Tapp
Cooper Tunnel
Reace Walden
Jared White
TRUMPETSAlejandro Brackett-Leon
Chase Bridwell
Brady Burris
Walker Davis
Kaylee Davis
Jeanna Dekich
Blake DeLay
Ryan Doane
Mekaela Furland
Emily Gann
Kennedy Hill
Mallory Hix
Evan Land
Liam Lehmann
Ava Lehmann
Nick Lowe
Christopher Mangiapane
Lucas McCarver
Mohammad Musa
Cameron Peters
Luke Shadwick
Elise Smith
Wesley Thomas
William Traudt
Raleigh Wells-Larsen
FRENCH HORNSAubree Bridwell
Emma Hatcher
Wyatt Jackson
Elizabeth Kennedy
Grant Mullins
Addie Talley
Raleigh Weaver
TROMBONESMatthew Beatty
Braxton Bray
Hudson Garcia
Ian Hammonds
Austin Harris
Ian Hawkins
Kiril Lebed
William Morrison
Patrick Peterson
Blaze Schardt
Nathan Weaver
Henry Yarbrough
EUPHONIUMSMason Bray
Emily Brogdon
Logan Hill
Chloe Hutchins
Kai Mitchell
TUBASSavannah Blanks
Jeremie Constant
Charles Gillispie
Connor Hutchins
Austin Raines
Nick Stewart
Nicholas Williams
BATTERYMaddox Cummings
Shawn DeLay
Josh Franklin
Jonathan Gaier
Gavin Garrison
Oliver Haggard
Caleb Hollifield
Connor Jones
Marcos Morales
Jill Rowe
Jordan Smith
Sophia Smith
Cody Williams
Avery Wilson
Lily Anna Yates
FRONT ENSEMBLEKennedy Bewley
Parker Emous
Caleb Franklin
Luke Garvarick
Ashton Grier
Rhyan Harris
Gracie Henry
Shelby Kelly
Emory Long
Chance Pritchard
COLOR GUARDRiley Asbill
Olivia Banks
Ieuian Boehme
Tabitha Brown
Bethany Cavin
Oraya Harris
Bayley Hill
Shalyn Jeffers
Allison Mattox
Kassidy McCormick
Ava Moeller
Chloe Mullins
Lauren Oliver
Brylee Quintrell
Nataleigh Raby
Arianna Ridings
Kyler Roebuck
Reagan Smith
Trinity Street
McKenna Svoboda
Audry Swafford
Breanne Talley
MANAGERSKale Gaines
Jacob Harris
Lola Mae Smith