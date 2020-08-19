Mr. Tracy D. Wright, Director

DRUM MAJORSLuke Cross

Aubrey Ford

Eli Talley

FLUTESNatalie Behles

Raylee Clark

Catherine Farley

Liza Hall

Paige Hammons

Zoe Harris

Haylee Harris

Julianna Henson

Zadie Rollins

Abby Toomey

Madalyn Varnell

CLARINETSHannah Brown

Jason Constant

Jacob Davis

Hailey Emous

Lauren Harris

Abby Hatch

Allison Headrick

Madison Ingle

McCall Maynor

Payton Runion

Betzaida Vallin

SAXOPHONESCaroline Farley

Will Forgey

Jack Gothard

Brody Haddock

Jaxson Hammonds

Aubrie Hicks

Alex Hidalgo

Lucas Hill

Colt Kittle

Issa Musa

Kaled Pacheco

Jianpierre Pacheco

Sarah Palmer

Sarah Parscale

Braeden Peters

Jason Sparks

Jack Tapp

Cooper Tunnel

Reace Walden

Jared White

TRUMPETSAlejandro Brackett-Leon

Chase Bridwell

Brady Burris

Walker Davis

Kaylee Davis

Jeanna Dekich

Blake DeLay

Ryan Doane

Mekaela Furland

Emily Gann

Kennedy Hill

Mallory Hix

Evan Land

Liam Lehmann

Ava Lehmann

Nick Lowe

Christopher Mangiapane

Lucas McCarver

Mohammad Musa

Cameron Peters

Luke Shadwick

Elise Smith

Wesley Thomas

William Traudt

Raleigh Wells-Larsen

FRENCH HORNSAubree Bridwell

Emma Hatcher

Wyatt Jackson

Elizabeth Kennedy

Grant Mullins

Addie Talley

Raleigh Weaver

TROMBONESMatthew Beatty

Braxton Bray

Hudson Garcia

Ian Hammonds

Austin Harris

Ian Hawkins

Kiril Lebed

William Morrison

Patrick Peterson

Blaze Schardt

Nathan Weaver

Henry Yarbrough

EUPHONIUMSMason Bray

Emily Brogdon

Logan Hill

Chloe Hutchins

Kai Mitchell

TUBASSavannah Blanks

Jeremie Constant

Charles Gillispie

Connor Hutchins

Austin Raines

Nick Stewart

Nicholas Williams

BATTERYMaddox Cummings

Shawn DeLay

Josh Franklin

Jonathan Gaier

Gavin Garrison

Oliver Haggard

Caleb Hollifield

Connor Jones

Marcos Morales

Jill Rowe

Jordan Smith

Sophia Smith

Cody Williams

Avery Wilson

Lily Anna Yates

FRONT ENSEMBLEKennedy Bewley

Parker Emous

Caleb Franklin

Luke Garvarick

Ashton Grier

Rhyan Harris

Gracie Henry

Shelby Kelly

Emory Long

Chance Pritchard

COLOR GUARDRiley Asbill

Olivia Banks

Ieuian Boehme

Tabitha Brown

Bethany Cavin

Oraya Harris

Bayley Hill

Shalyn Jeffers

Allison Mattox

Kassidy McCormick

Ava Moeller

Chloe Mullins

Lauren Oliver

Brylee Quintrell

Nataleigh Raby

Arianna Ridings

Kyler Roebuck

Reagan Smith

Trinity Street

McKenna Svoboda

Audry Swafford

Breanne Talley

MANAGERSKale Gaines

Jacob Harris

Lola Mae Smith

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