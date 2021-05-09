Photos were not available for the following Lakeview-Fort Oglethorpe High School seniors:
Linda Mercedes Anderson
Gavin Henry Anderson-Wilkins
Christopher Jayden Appling
Jacqlynne Marissa Arp
Nicholas Lee Austin
Antonio Kamil Barazarte-Navarrete
Shelbie Ann Barclay
Dylan Wayne Barwick
Robert John Beason
Jakia Michelle Bentley
Gavin Loy Boudreaux
Aaron Dewayne Brogdon
Jacob Andrew K Brown
Marilyn Rose Brunner
Alexis Michelle Burgess
Amber Holly Byrd
DeAnthony LeBron Calhoun
Brooklyn Jayde Carter
Raul Jr Castaneda
Elijah Neal Cavaluchy
Noah Lee Chapman
Brandon Caldwell Chase II
Bryanne Rhea Childress
Andrew Isaac Cook
Alyssa Jade Cronnon
Danielle Annastacia DeCarlo
Jennifer Mariela Delgadillo
Connor Dylan Dunham
Andrew Michael Ellis
Laylah Michelle Eshlibi
Madison Estep
Breanna Alexys Lynn Foster
David Solomon Galas
Elijah Layne Gann
Kaylee Gomez-Guerrero
William Jacob Grisham
Joshua Hughlon Thaed Gunn
Vaughn Te'rrille Hall
Kamari Ayanna Hammonds
Ethan Walker Harden
Thelisa Chante Harper
Walter Glenn Harris
Sophia Gabrielle Hatley
Samantha Nicole Henderson
Jacob Eli Hickman
Isaac Noah Jarrell
Erica Nicole Jeffery
Preston Lane Johnson
Daniel Eustace Kellman
Enis Keserovic
Jaydon Lamnguene Khouanerasa
Kristian Mykal Kidney
Maegan Renae Grace Kinsey
William Cole Knox
Belmin Kojic
Mija Kojic
Kaleb Elonzo Langston
Chloe Rose Lloyd
Gabriel Micah Lofty
Alexus Nicole Louis
Sarah Faith Louis
Alexis Madrigal
Gabriel Patrick Magnuson
Duy Co Mai
Logan Dewayne Massengale
Joanna Marilyn Matute
Jonathan Maza-Moscoso
Keely Marie McBee
Robert Gary McCaghren
Savannah Nicole McNabb
Ian Connor McNiel
Robert Bradis Blevins Melford
Aaron Matthew Millsaps
Kaitlyn Leigh Murdock
Emily Nicole Owens
Arianna Gabrielle Palomino
Zachary Aaron Parker
Aadit Himanshu Patel
Vrutikkumar Nilesshakumar Patel
Dallas Nathaniel Patterson
Matthew Lee Peterson
Jimmy Phetphachanh
Gracie McKenzie Price
Micaela Florinda Rafael Marroquin
Britton Lennon Maxwell Rodriguez
Aderrian Donnelle Roshell
Aneya Danae Roshell
Nehemi Chase Rossignol
Lauren Grace Samples
Jacob Sanchez
Hannah Elizabeth Sandoval
Sylas McCamey Satterfield
Christian James Schneider
Tanner Lamar Scholtz
Dev Sudesh Shah
Amanda Elizabeth Smith
Domonic Wayne Smith
Damian Lee Solorzano
Amerie Sophia Soumpholphakdy
Robert Stanlee Strickland
Blake William Taylor
Brianna Paige Thompson
Jason Tomas Sales
Leslie Jajuan Townsend
Brian Austin Trammell
Gage Aaron Vaughn
Hailie Sky Vestal
Mercedes Mae Vipond
Malik Mikel Ware
Alexander Patrick White
Bradley Kage Whitefield
Devin Shane Whitlock
Matthew Clifford Williams
Anthony Mandon Witherow
Jevonnie Cortez Womble