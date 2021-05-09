Photos were not available for the following Lakeview-Fort Oglethorpe High School seniors:

Linda Mercedes Anderson

Gavin Henry Anderson-Wilkins

Christopher Jayden Appling

Jacqlynne Marissa Arp

Nicholas Lee Austin

Antonio Kamil Barazarte-Navarrete

Shelbie Ann Barclay

Dylan Wayne Barwick

Robert John Beason

Jakia Michelle Bentley

Gavin Loy Boudreaux

Aaron Dewayne Brogdon

Jacob Andrew K Brown

Marilyn Rose Brunner

Alexis Michelle Burgess

Amber Holly Byrd

DeAnthony LeBron Calhoun

Brooklyn Jayde Carter

Raul Jr Castaneda

Elijah Neal Cavaluchy

Noah Lee Chapman

Brandon Caldwell Chase II

Bryanne Rhea Childress

Andrew Isaac Cook

Alyssa Jade Cronnon

Danielle Annastacia DeCarlo

Jennifer Mariela Delgadillo

Connor Dylan Dunham

Andrew Michael Ellis

Laylah Michelle Eshlibi

Madison Estep

Breanna Alexys Lynn Foster

David Solomon Galas

Elijah Layne Gann

Kaylee Gomez-Guerrero

William Jacob Grisham

Joshua Hughlon Thaed Gunn

Vaughn Te'rrille Hall

Kamari Ayanna Hammonds

Ethan Walker Harden

Thelisa Chante Harper

Walter Glenn Harris

Sophia Gabrielle Hatley

Samantha Nicole Henderson

Jacob Eli Hickman

Isaac Noah Jarrell

Erica Nicole Jeffery

Preston Lane Johnson

Daniel Eustace Kellman

Enis Keserovic

Jaydon Lamnguene Khouanerasa

Kristian Mykal Kidney

Maegan Renae Grace Kinsey

William Cole Knox

Belmin Kojic

Mija Kojic

Kaleb Elonzo Langston

Chloe Rose Lloyd

Gabriel Micah Lofty

Alexus Nicole Louis

Sarah Faith Louis

Alexis Madrigal

Gabriel Patrick Magnuson

Duy Co Mai

Logan Dewayne Massengale

Joanna Marilyn Matute

Jonathan Maza-Moscoso

Keely Marie McBee

Robert Gary McCaghren

Savannah Nicole McNabb

Ian Connor McNiel

Robert Bradis Blevins Melford

Aaron Matthew Millsaps

Kaitlyn Leigh Murdock

Emily Nicole Owens

Arianna Gabrielle Palomino

Zachary Aaron Parker

Aadit Himanshu Patel

Vrutikkumar Nilesshakumar Patel

Dallas Nathaniel Patterson

Matthew Lee Peterson

Jimmy Phetphachanh

Gracie McKenzie Price

Micaela Florinda Rafael Marroquin

Britton Lennon Maxwell Rodriguez

Aderrian Donnelle Roshell

Aneya Danae Roshell

Nehemi Chase Rossignol

Lauren Grace Samples

Jacob Sanchez

Hannah Elizabeth Sandoval

Sylas McCamey Satterfield

Christian James Schneider

Tanner Lamar Scholtz

Dev Sudesh Shah

Amanda Elizabeth Smith

Domonic Wayne Smith

Damian Lee Solorzano

Amerie Sophia Soumpholphakdy

Robert Stanlee Strickland

Blake William Taylor

Brianna Paige Thompson

Jason Tomas Sales

Leslie Jajuan Townsend

Brian Austin Trammell

Gage Aaron Vaughn

Hailie Sky Vestal

Mercedes Mae Vipond

Malik Mikel Ware

Alexander Patrick White

Bradley Kage Whitefield

Devin Shane Whitlock

Matthew Clifford Williams

Anthony Mandon Witherow

Jevonnie Cortez Womble

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