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Tonight's game at Samford begins at 7 Eastern Daylight Time.

 Source: Samford football

High school football

John McClellan: Picks for week three's games.  McClellan

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