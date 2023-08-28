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With 12 games to play in the regular season, the Rome Braves are seven games behind division-leading Hickory and seven games away from being eliminated from playoff contention.

 Rome Braves

High school football

Latest rankings courtesy of the AJC.

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