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Max Fried sold the place out on his rehab trip to Rome. Next up: Kyle Wright on Thursday at 7 p.m. at AdventHealth Stadium. 

 Rome Braves

High school football

John McClellan's picks for week two of the high school football season. Please click McClellan

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