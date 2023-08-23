High school football
John McClellan's picks for week two of the high school football season. Please click McClellan
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