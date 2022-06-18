FLOYD COUNTY JAIL:
LITTLE, RHONDA
ELLEN
42-8-38 - PROBATION VIOLATION (MISD) - Cleared by Arrest
41 Female White 32 DARYL RD SE,
SILVER CREEK, GA
30173
06/17/22 GA 53 RIBOT-AVILES, Floyd County Police
Department
NEWTON, TAMELL
TOBY
40-6-395(B)(1) - FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER - Cleared by Arrest
15-6-8(5) - CONTEMPT OF SUPERIOR COURT - Active
42 Male Black or 75 KLASSING ST SW,
ROME, GA 30161
06/17/22 Bonding Lobby - Self
Turn In
Floyd County Sheriff's
Office
STRATTON, ADA
RUTH
17-6-12 - FAILURE TO APPEAR - MISDEMEANOR - Active
50 Female White 104 MOODY DR,
PANAMA, FL 32404
06/17/22 Bay County FL SO Cook, Christopher Floyd County Sheriff's
Office
NEWBERRY, JERRY
ALLEN
16-13-30(A) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE - Cleared by Arrest
30 Male White 24 RIDGE RD SW, CAVE
SPRING, GA 30124
06/17/22 1816 Dean Ave GRAVELL, JOE Rome Police
Department
BOWLING, SANDRA
LINETTE
42-8-38 - PROBATION VIOLATION (MISD) - Active
36 Female White 52 FLOYD WAY,
CEDARTOWN, GA 30125
06/17/22 Cherokee County Jail Helton, William Floyd County Sheriff's
Office
MITCHELL, TERITA
TERRI
42-8-38 - PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) - FELONY - Cleared by Arrest
35 Female Black or 235 AUBURN DR,
ROCKMART, GA 30153
06/17/22 Bartow County Jail Helton, William Floyd County Sheriff's
Office
MATTHEWS, ALYSSIA
DEANTWANESE
42-8-38 - PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) - FELONY - Active
36 Female Black or 829 OLD TRAIL RD,
BIRMINGHAM, AL 35215
06/17/22 Carroll County Jail Noles, William Floyd County Sheriff's
Office
HARRIS, JAYQUANE
MARQUISE
17-6-12 - FAILURE TO APPEAR - FELONY - Active
28 Male Black or HOMELESS, ROME, GA
30161
06/17/22 Anchor Hospital Dempsey, Joseph Floyd County Sheriff's
Office
PERRY, JACOB
LAWAYNE
16-8-14 - THEFT BY SHOPLIFTING ($500 or Less) - MISDEMEANOR - Cleared by Arrest
ELROD, CAROL
HUNTER
16-5-23.1(F)(1) - BATTERY - FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISD - Cleared by Arrest
60 Female White 108A COOSA ST SW,
ROME, GA 30161
06/17/22 108 COOSA SR CARDONA, JOE Rome Police
Department
PRECISE, BRIAN
EVAN
40-6-10 - DRIVING W/O INSURANCE- NOT RPT - Cleared by Arrest
40-2-20 - UNREGISTERED VEHICLE - Cleared by Arrest
16-8-14 - THEFT BY SHOPLIFTING ($500 or Less) - MISDEMEANOR - Cleared by Arrest
38 Male White 12 DAVIS ST NE, ROME,
GA 30161
06/17/22 3365 MARTHA BERRY
HWY
PUCKETT, TIMOTHY Floyd County Police
Department
JACKSON, MELISSA
ANN
40-5-121(A) - DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) - Cleared by Arrest
42-8-38 - PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) - FELONY - Cleared by Arrest
54 Female Black or 507 KING ST SW, ROME,
GA 30161
06/17/22 MAPLE E 9TH ST BRADLEY, Rome Police
Department
PRICE, COREY
DESHUN
40-6-14 - Loud Music - Cleared by Arrest
40-5-20(A) - Driving Without License - Cleared by Arrest
16-13-30(J) - PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, OR SALE OF MARIJUANA - Cleared by Arrest
25 Male Black or 313 GREENWOOD
AVENUE, ROME, GA
30165
06/17/22 127 E 12TH ST BRADLEY, Rome Police
Department
STOKES, SHANE LEE
40-5-33 - Driver must apply for new license within 60 days of change of name or address - Cleared by Arrest
40-6-48 - Failure to Maintain Lane - Cleared by Arrest
40-6-391(A)(1) - Driving Under Influence of Alcohol - Cleared by Arrest
50 Male White 91B NORTHRIDGE CT,
ROME, GA 30161
06/17/22 OLD DALTON RD/
BEARD DR
SANDERS, MATTHEW Georgia State Patrol Release to Own
Recog.
MINTER, JASON LEVI
16-10-25 - GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER - Cleared by Arrest
16-10-25 - GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER - Cleared by Arrest
17 Male White 3205 MAPLE RD SE,
LINDALE, GA 30147
06/18/22 MOBIL GAS STATION
ON MAPLE
McMEEKIN, TRAY Floyd County Police
Department
CAMPBELL, AUSTIN
MATTHEW
16-13-30(A) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE - Cleared by Arrest
BARTOW COUNTY JAIL:
|Name
|Subject Number
|In Custody
|Scheduled Release Date
|Race
|Gender
|Height
|Weight
|Multiple Bookings
|Housing Facility
|BAILEY, HOUSTON DAVID
|287425
|Yes
|White
|Male
|5' 10"
|225.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|BANKSTON, DEMARKUS ROSHON
|288541
|Yes
|6/24/2022 2:00 PM
|Black
|Male
|5' 10"
|220.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|BARNER, BRANDIS LEIGH
|354039
|Yes
|6/19/2022 2:00 PM
|Black
|Female
|5' 6"
|190.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|BEIRNE, RYAN JAMES
|344638
|Yes
|White
|Male
|6' 0"
|165.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|BROWN, PAMELA DENESE
|363338
|Yes
|White
|Female
|5' 3"
|127.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|BRYANT, CHRISTOPHER EARL JARRETT
|285544
|Yes
|White
|Male
|6' 6"
|215.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|CANTRELL, DERRICK DANIEL
|363333
|Yes
|White
|Male
|6' 1"
|230.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|CORTEZ, JOEL CHARLIE
|267725
|White
|Male
|5' 4"
|115.0 lbs
|DEANE, RICKFORD EBENEZER
|339359
|Black
|Male
|5' 10"
|205.0 lbs
|DIESZ, BRYCE
|363337
|White
|Male
|6' 2"
|195.0 lbs
|EARWOOD, CHELSEA FAITH
|363331
|White
|Female
|5' 1"
|110.0 lbs
|EDWARDS, ELIJAH
|363332
|Yes
|White
|Male
|5' 7"
|140.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|HARRIS, EMILY MARLENE
|363336
|Yes
|White
|Female
|5' 3"
|170.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|HEMMERLING, ANGELA RENRE
|363334
|White
|Female
|5' 6"
|180.0 lbs
|JEFFERSON, DANNY LEE
|279594
|Yes
|Black
|Male
|5' 8"
|170.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|JEWELL, KRISTY ANNETTE
|363299
|White
|Female
|5' 6"
|130.0 lbs
|Johnson, Delbert Clarence Junior
|263517
|Yes
|White
|Male
|5' 7"
|140.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|LEWIS, CHRISTOPHER JOHN
|271039
|Yes
|White
|Male
|5' 9"
|160.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|MYERS, SHAWN ADGRENE
|363339
|Yes
|White
|Male
|6' 0"
|215.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|SNOPEK, SHELLBY NICOLE
|363340
|Yes
|White
|Female
|5' 5"
|122.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL