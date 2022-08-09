Floyd County Jail:
Last, First Middle Age Sex Race Address Arrest Initial Arrest Location Initial Arrested By Agency Release Reason
SUIT, STEPHEN DALE
Court Order - Guilty (CCH-310)
37 Male White 9 CONASAUGA PL NW,
ROME, GA 30165
08/08/22 Bonding lobby Pilgrim, James Floyd County Sheriff's
Office
Time Served
BINGHAM-
DAVENPORT,
RHONDA MICHELE
16-7-21 - Criminal Trespass - Ban - Cleared by Arrest
60 Female White 201 E 13TH ST APT 6,
ROME, GA 30161
08/08/22 Crane St @ E 13th
Street
BRUMMITT, GREG Rome Police
Department
Release to Own
Recog.
BROWN, DANNY RAY
16-13-30(A) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE - Cleared by Arrest
50 Male White 120 BOWMAN RD SE,
LINDALE, GA 30147
08/08/22 Raceway on Shorter
Ave
Poster, Michael Floyd County Sheriff's
Office
HALE, JOSEPH
PATRICK
16-13-30(A) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE - Cleared by Arrest
50 Male White 2556 KENNESAW
SPRINGS COURT,
KENNESAW, GA 30144
08/08/22 Raceway on Shorter
Ave
Poster, Michael Floyd County Sheriff's
Office
UNDERWOOD, ETHAN
COLE
16-2-20 - PARTY TO A CRIME - Cleared by Arrest
18 Male White 600 REECEBURG RD SE
#APT B, SILVER CREEK,
GA 30173
08/08/22 Bonding lobby Hunt, Bryant Floyd County Sheriff's
Office
Bonded Out
HUNTER, LAMAR
CANTRELL
16-5-91(B) - AGGRAVATED STALKING - Active
16-8-41 - ARMED ROBBERY - Business - Gun - Active
16-11-106 - POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN FELONIES - Cleared by Arrest
16-11-131 - Possession of firearm by convicted felon - Cleared by Arrest
16-5-21 - Aggravated Assault - Cleared by Arrest
46 Male Black or 306 MYRTLE ST SW APT
A, ROME, GA 30161
08/08/22 Residence JENNINGS, NICK Rome Police
Department
JONES, MARQUEZ
JAYQUIONE
16-10-25 - GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER - Cleared by Arrest
42-8-38 - PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) - FELONY - Cleared by Arrest
27 Male Black or 22 TAMASSEE LN NW
#APT J-8, ROME, GA
30165
08/08/22 SHORTER AVE
MCDONALDS
McNichols, Anthony Floyd County Sheriff's
Office
DAVIDSON, HENRY
RONALD IV
16-6-1 - Rape - Strongarm - Cleared by Arrest
18 Male White 7 CASTLEWOOD DR SW,
ROME, GA 30165
08/08/22 7 CASTKEWOOD DR Jackson, Grant Floyd County Sheriff's
Office
GLANCY, SHAWN
EDWARD
16-11-39 - DISORDERLY CONDUCT - Cleared by Arrest
16-5-70(B) - CRUELTY TO CHILDREN-CAUSES EXCESSIVE PHYSICAL OR MENTAL PAIN - 1ST DEGREE - Cleared by Arrest - 2 counts
55 Male White 106 DEERBROOK DR
SW, ROME, GA 30165
08/08/22 106 DEARBROOK DR GIBBS, DALTON Rome Police
Department
WARREN, REGINALD
JR
16-13-30(J) - PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, OR SALE OF MARIJUANA - Cleared by Arrest
40-6-241(c) - DISTRACTED DRIVING HANDS FREE LAW - Cleared by Arrest
33 Male Black or 8 E GLOVER ST SW,
ROME, GA 30161
08/13/22 1504 TURNER
MCCALL BLVD
KIMBEL, EVAN Rome Police
Department
Release to Own
Recog.
CAMMON, LADRELL
MARKEITH
17-6-12 - FAILURE TO APPEAR - MISDEMEANOR - Cleared by Arrest
17-6-12 - FAILURE TO APPEAR - MISDEMEANOR - Cleared by Arrest
Bartow County Jail:
|Name
|Subject Number
|In Custody
|Scheduled Release Date
|Race
|Gender
|Height
|Weight
|Multiple Bookings
|Housing Facility
|BROCK, KRAIG FERNANDEZ
|328919
|Yes
|Black
|Male
|6' 0"
|245.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|BROWN, DARRIN KYLER LOGAN
|273506
|Yes
|White
|Male
|6' 3"
|180.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|CALDERON, JORDAN TRAVON
|294949
|Yes
|Black
|Male
|5' 10"
|240.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|CARR, MITCHELL CODY
|365458
|Yes
|White
|Male
|6' 2"
|335.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|CRAWFORD, KEVIN JERROD
|303808
|Yes
|Black
|Male
|5' 11"
|160.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|DAVIS, AARON CHRISTOPHER
|281711
|Yes
|White
|Male
|5' 10"
|180.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|DOWNS, LUCAS SCOTT
|221967
|Yes
|White
|Male
|6' 0"
|170.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|DRIVER, SAM PAYTON
|289961
|Yes
|White
|Male
|5' 11"
|219.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|EDOHO EKET, PAUL ANTHONY
|365459
|Yes
|Black
|Male
|6' 3"
|150.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|GILREATH, LEXINGTON LAVAE
|365460
|Yes
|White
|Female
|5' 2"
|100.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|GLOVER, SATERIA IRENE
|273198
|Yes
|Black
|Female
|5' 0"
|150.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|HOLMES, ANTHONY TYRIE
|359458
|Black
|Male
|6' 0"
|165.0 lbs
|HOLT, JOEY LEE
|335711
|Yes
|White
|Male
|5' 11"
|205.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|LAWRENCE, JEREMY ELISHA
|210816
|Yes
|White
|Male
|6' 3"
|175.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|MERRELL, JOHNNY EARL
|275559
|Yes
|White
|Male
|5' 8"
|145.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|MONFORD, ROBERT FREDRICK
|365455
|Yes
|Black
|Male
|5' 7"
|160.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|SAVAGE, JESSICA REBECCA
|365452
|Yes
|Black
|Female
|5' 5"
|175.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|SEIBER, MASON EUGENE
|346736
|Yes
|White
|Male
|5' 10"
|120.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|STEINKIRCHNER, BRITTANY
|364734
|Yes
|White
|Female
|5' 3"
|180.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|WEBSTER, DEQURIUS DAVEUNTA
|365457
|Yes
|Black
|Male
|5' 11"
|146.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|WHITE, MARK ANTHONY Junior
|200881
|Yes
|White
|Male
|6' 0"
|230.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|WILLIAMS, AMANDA DENNISE
|364748
|Yes
|White
|Female
|5' 9"
|130.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|WILLIAMS, RICKY
|365454
|Yes
|Black
|Male
|5' 8"
|155.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL
|WILMORE, MABERY RON
|365456
|Yes
|Black
|Male
|5' 7"
|115.0 lbs
|BARTOW COUNTY SHERIFF'S OFFICE JAIL