This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)
KELLY MARTINAS ROMAINE B/M 41 MISD FTA
HOGUE JEREMY RAY W/M 34 MISD LOITERING AND PROWLING, WILLFUL OBSTRUCTION
RIOS DAPHNE NMN H/F 22 MISD DUI- DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FAILURE TO MAINTAIN LANE
HUGHES ASHLYN NICOLE W/F 28 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY
GADD NICKLOUS TADD, DEWAYNE W/M 29 FELONY POSS. OF METH
HERNANDEZ YASMIN LENIN H/M 31 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE
REYNOLDS JUSTIN LEE B/M 27 — HOLD FOR OTHER AGENCY
PELL JR. DALLAS ERVIN W/M 47 MISD FTA
PARTON ZACHARY SHANE W/M 32 FELONY BURGLARY 1st DEGREE, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, RECKLESS DRIVING, IMPROPER RIGHT TURN, IMPROPER USE OF TURN SIGNALS, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
FOWLER PRACEY KAY W/F 52 FELONY POSS. OF METH, POSS. OF SCHEDULE IV, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, RECKLESS DRIVING
PHILLIPS RAYFORD BOBBY W/M 49 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO LICENSE PLATE, NO INSURANCE