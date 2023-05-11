This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)

  • KELLY MARTINAS ROMAINE B/M 41 MISD FTA
  • HOGUE JEREMY RAY W/M 34 MISD LOITERING AND PROWLING, WILLFUL OBSTRUCTION
  • RIOS DAPHNE NMN H/F 22 MISD DUI- DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • HUGHES ASHLYN NICOLE W/F 28 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY
  • GADD NICKLOUS TADD, DEWAYNE W/M 29 FELONY POSS. OF METH
  • HERNANDEZ YASMIN LENIN H/M 31 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE
  • REYNOLDS JUSTIN LEE B/M 27 — HOLD FOR OTHER AGENCY
  • PELL JR. DALLAS ERVIN W/M 47 MISD FTA
  • PARTON ZACHARY SHANE W/M 32 FELONY BURGLARY 1st DEGREE, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, RECKLESS DRIVING, IMPROPER RIGHT TURN, IMPROPER USE OF TURN SIGNALS, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • KELLEY TIMOTHY WADE W/M 57 FELONY PROBATION VIOLATION
  • FOWLER PRACEY KAY W/F 52 FELONY POSS. OF METH, POSS. OF SCHEDULE IV, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, RECKLESS DRIVING
  • PHILLIPS RAYFORD BOBBY W/M 49 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO LICENSE PLATE, NO INSURANCE
  • SANDER TRISTAN LEBRON W/M 37 FELONY PROBATION VIOLATION
  • GRACY DALLAS DEWAYNE W/M 29 MISD DISORDERLY CONDUCT, WILLFUL OBSTRUCTION, DRIVING W/O A VALID LICENSE, EXPIRED LICENSE PLATE
  • GRAVITT RENVA SUE W/F 56 FELONY PROBATION VIOLATION
  • LUMSDEN LAMAR LEE B/M 21 FELONY POSS. OF SCHEDULE II, TAMPERING WITH EVIDENCE, CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS, DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER LANE CHANGE, NO PROOF OF INSURANCE
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