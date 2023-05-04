This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)

  • SCOGGINS ERBIE THOMAS W/M 35 MISD DUI DRUGS
  • THOMISON MICHAEL CHRISTOPHER W/M 47 FELONY VGCSA
  • LANHAM CAROLYN JILL W/F 48 MISD CRIMINAL TRESPASS
  • SHAW DAVID TYLER W/M 30 FELONY POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCH. II, THEFT BY RECEIVING
  • WILLEY JAMES MARTIN W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
  • MORGAN JUSTIN SCOTT W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
  • BUDD CARTER SPENCER W/M 18 MISD SIMPLE BATTERY
  • HALE MICHAEL DAVID W/M 57 MISD FALSE REPORT OF A CRIME
  • MARSHALL BRYANT RANDELL B/M 33 MISD TPO VIOLATION
  • CHAMBERS DANNY RAY W/M 50 FELONY POSSESSION OF METH
  • SAYLOR CODY LEE W/M 38 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO VALID REGISTRATION, NO INSURANCE, FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, BRAKE LIGHT REQUIREMENTS X2, WINDOW TINT VIOLATION, OPERATING VEHICLE WITH ALTERED SUSPENSION, OPEN CONTAINER, SEAT BELT VIOLATION, DEFECTIVE TIRES, TAIL LIGHT REQUIREMENTS, FAILURE TO SECURE LOAD, VIEW OBSTRUCTED, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, TOO FAST FOR CONDITIONS, GA RESIDENT HAS 60 DAYS TO CHANGE ADDRESS
  • HOOTEN PHILLIP GLENN W/M 30 FELONY PROBATION VIOLATION
  • HAYES JOEY LEN W/M 44 MISD FTA
  • HUGHES LARRY WAYNE W/M 40 MISD POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, NO HEADLIGHTS, DUI-DRUGS AND ALCOHOL, DUI CHILD ENDANGERMENT
  • ROGER JUSTIN CURTIS W/M 34 FELONY POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
  • DEW DEVONTE DORWANCE B/M 22 FELONY TERRORISTIC THREATS
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