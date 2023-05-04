This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)
SCOGGINS ERBIE THOMAS W/M 35 MISD DUI DRUGS
THOMISON MICHAEL CHRISTOPHER W/M 47 FELONY VGCSA
LANHAM CAROLYN JILL W/F 48 MISD CRIMINAL TRESPASS
SHAW DAVID TYLER W/M 30 FELONY POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCH. II, THEFT BY RECEIVING
WILLEY JAMES MARTIN W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
MORGAN JUSTIN SCOTT W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
BUDD CARTER SPENCER W/M 18 MISD SIMPLE BATTERY
HALE MICHAEL DAVID W/M 57 MISD FALSE REPORT OF A CRIME
MARSHALL BRYANT RANDELL B/M 33 MISD TPO VIOLATION
CHAMBERS DANNY RAY W/M 50 FELONY POSSESSION OF METH
SAYLOR CODY LEE W/M 38 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO VALID REGISTRATION, NO INSURANCE, FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, BRAKE LIGHT REQUIREMENTS X2, WINDOW TINT VIOLATION, OPERATING VEHICLE WITH ALTERED SUSPENSION, OPEN CONTAINER, SEAT BELT VIOLATION, DEFECTIVE TIRES, TAIL LIGHT REQUIREMENTS, FAILURE TO SECURE LOAD, VIEW OBSTRUCTED, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, TOO FAST FOR CONDITIONS, GA RESIDENT HAS 60 DAYS TO CHANGE ADDRESS