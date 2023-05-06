This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)
ROSS JALEN CHRISTOPHER B/M 26 MISD THEFT BY CONVERSION, ENDANGERING SECURITY INTEREST
NICHOLS RONALD ALAN W/M 30 FELONY PROBATION VIOLATION
ROMINE STEPHEN MICHAEL W/M 62 — HOLD FOR COURT
BURNSED CARL WILLIAM W/M — — BACK FROM HEALTH DEPARTMENT
ORICK MADELINE JANE W/F 22 — HOLD FOR COURT
LAWRENCE SAMANTHA GENE W/F 33 FELONY PROBATION VIOLATION
FEAGANS BILLY DEAN W/M 64 FELONY FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER
DUNN LEIGHTON LABRON W/M 37 FELONY PROBATION VIOLATION
PLATTEN SEAN PATRICK W/M 29 MISD FTA
PARKER CHEYENNE ROSE W/F 26 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, IMPROPER RIGHT TURN, SUSPENDED REGISTRATION, VIEW OBSTRUCTED
COX CODY MICHAEL W/M 31 FELONY PROBATION VIOLATION
LINTICUM TYLER SHANE W/M 23 FELONY POSS. OF A FIREARM BY CONVICTED FELON, POSS. OF METH
MANSELL HEATHER MARIE W/F 37 FELONY PROBATION VIOLATION
GARCIA SELENA RACAEL H/F 23 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
HAWKINS JR. FRANKLIN DEON B/M 52 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, MISSING LICENSE PLATE, NO PROOF OF INSURANCE
SNIDER KELSIE LEE W/F 29 MISD THEFT BY TAKING
COROMOTO RONNY ALEX H/M 26 MISD DUI-DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS, NO INSURANCE