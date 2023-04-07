This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. All people are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s).
CARPENTER ROBERT AUSTIN W/M 23 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OPEN CONTAINER
DEW DEVONTA DORWANCE B/M 22 MISD BATTERY- FVA
STOCKMAN JACKSON TAYLOR W/M 19 MISD DUI- UNDER AGE 21, POSS. OF ALCHOLIC BEVERAGES BY PERSON UNDR 21, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO TAIL LIGHTS
GREEN LAMICHAEL CEDRIC B/M 27 FELONY FTA, POSS.OF METH, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
KERR GAYLA MARIE W/F 47 FELONY FTA, POSS.OF METH, POSS OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
KILGORE JR. DOUGLAS JACK W/M 63 FELONY THEFT BY TAKING (FELONY), THEFT BY TAKING (MISD)
KEOWN BRITTNEY NICHOLE W/F 32 FELONY POSS. OF SCHEDULE IV, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT OFFICERS, FTA, AFFIXING TAG TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE, DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE
WHEELER MALACHAI D’ANGELO B/M 22 FELONY POSS. OF METH
VOWELL REBECCA LAUREN W/F 38 MISD CRIMINAL TRESPASS x2, OBTAINING DANGEROUS DRUGS BY FRAUD x2, THEFT BY TAKING
WORLEY JASON SAMUEL W/M 42 — RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
WHITT MICHAEL BURTON W/M 53 FELONY TRAFFICKING DRUGS