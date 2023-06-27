This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
PEACOCK LAKESHA CHARLETT B/F 46 MISD WILLFUL OBSTRUCTION, OPEN CONTAINER
IDLETTE DARRELL DEWAYNE B/M 43 MISD DUI, OPEN CONTAINER, NO INSURANCE, IMPROPER STOPPING ON ROADWAY, FAILURE TO MAINTAIN LANE
GORDON JEREMIAH CHRISTIAN B/M 21 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
BROWN JAKE TYLER W/M 32 MISD CRIMINAL TRESPASS
THRIFT DERRICK WAYNE W/M 47 FELONY FTA
FURJANIC MARK JOSHUA W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
CURDELL EDWARD LEE W/M 38 FELONY PROBATION VIOLATION, BATTERY-FVA
BROWN LAMONICA JAMELLE B/M 32 MISD CRUELTY TO ANIMALS
GAZAWAY TYRONE LADEAN W/M 51 MISD CONTEMPT OF COURT
FRANKLIN CHRIS LYNN W/M 45 MISD CONTEMPT OF COURT
ROBERTSON CODY LEE WAYNE W/M 39 FELONY POSSESSION OF SCHEDULE II DRUG
WEAVER CASEY DANYEL W/F 35 — HOLD FOR OTHER AGENCY
HITCHCOX ROBERT BRYAN W/M 48 FELONY POSS. OF SCHEDULE II DRUG, POSS. OF METH, POSS. OF MARIJUANA
BIBLE DONNA JANE W/F 47 MISD FTA, PROBATION VIOLATION
DUNCAN ALEXANDER JERRY-WAYNE W/M 19 MISD POSS. OF MARIJUANA, POSS. OF DRUG RELATED OBJECTS
LATHEM APRIL LYNN W/F 39 FELONY PROBATION VIOLATION
LIVARCHUK DANIEL STANISLAV W/M 26 MISD DUI, OPEN CONTAINER, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, NO SEATBELT, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, EXPIRED TAG, NO PROOF OF INSURANCE
MCDOWELL SHERYLL DAWN W/F 37 MISD FTA
BROWN MARY KATHERYN W/F 56 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE