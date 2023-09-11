This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
GRAMINO SILVESTRE ANDRES H/M 31 MISD WARRANT-FTA, WARRANT- PROBATION VIOLATION
FORSTNER DELLA MAY W/F 23 MISD DUI, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, IMPROPER LANE CHANGE/ FTML
COFFMAN TOBY TYLER W/M 32 MISD THEFT BY TAKING- MAILBOX
MILLER CHRISSIE RENEA W/F 35 FELONY PROBATION VIOLATION
SARGENT TIMOTHY JOEL W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
BRADLEY CHRISTOPHER STEVEN W/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION, THEFT BY TAKING
SCHNEIDER JAMES CARL W/M 52 FELONY PROBATION VIOLATION
JONES STEVEN LEE W/M 53 FELONY PROBATION VIOLATION
COKER HEATHER ANNE W/F 46 MISD PUBLIC DRUNK, CRIMINAL TRESPASS
LEMING GARY ANTHONY W/M 49 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
GARRETT DARREN GAGE W/M 24 FELONY POSS. OF MARJIUANA LESS THAN 1 OZ, POSS. OF METH, NO TAG, WRONG CLASS LICENSE, NO INSURANCE-MOTORCYCLE, MUST USE TURN SIGNAL, SPEEDING X3, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, SPLITTING LANES- MOTORCYCLE, RECKLESS DRIVING, DUI-DRUGS, FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE, FTML, DRIVING UNSAFE, HOLD FOR OTHER AGENCY
NELMS TRISHA NICOLE W/F 36 MISD SUSPENDED LICENSE, CENTRAL TURN LANE VIOLATION
TOFTE LANCE ALLEN W/M 61 MISD PUI
DEW DEVONTA DORWANCE B/M 23 MISD FTA-MISD
CHILEL MISE ——- H/M 24 MISD NO LICENSE, TAIL LIGHT REQUIREMENTS
SNOW DAMON LORANE W/M 45 FELONY POSS. OF SCHEDULE II, FAILURE TO USE TURN SIGNAL
CAREATHERS TERRY EUGENE B/M 44 MISD DRIVING ON SUSPENDED, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, NO REGISTRATION