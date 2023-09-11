This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)

  • GRAMINO SILVESTRE ANDRES H/M 31 MISD WARRANT-FTA, WARRANT- PROBATION VIOLATION
  • FORSTNER DELLA MAY W/F 23 MISD DUI, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, IMPROPER LANE CHANGE/ FTML
  • COFFMAN TOBY TYLER W/M 32 MISD THEFT BY TAKING- MAILBOX
  • MILLER CHRISSIE RENEA W/F 35 FELONY PROBATION VIOLATION
  • SARGENT TIMOTHY JOEL W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
  • BRADLEY CHRISTOPHER STEVEN W/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION, THEFT BY TAKING
  • SLATON JUSTIN RICHIE W/M 43 FELONY PROBATION VIOLATION, FTA X2
  • SCHNEIDER JAMES CARL W/M 52 FELONY PROBATION VIOLATION
  • JONES STEVEN LEE W/M 53 FELONY PROBATION VIOLATION
  • COKER HEATHER ANNE W/F 46 MISD PUBLIC DRUNK, CRIMINAL TRESPASS
  • LEMING GARY ANTHONY W/M 49 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
  • GARRETT DARREN GAGE W/M 24 FELONY POSS. OF MARJIUANA LESS THAN 1 OZ, POSS. OF METH, NO TAG, WRONG CLASS LICENSE, NO INSURANCE-MOTORCYCLE, MUST USE TURN SIGNAL, SPEEDING X3, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, SPLITTING LANES- MOTORCYCLE, RECKLESS DRIVING, DUI-DRUGS, FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE, FTML, DRIVING UNSAFE, HOLD FOR OTHER AGENCY
  • NELMS TRISHA NICOLE W/F 36 MISD SUSPENDED LICENSE, CENTRAL TURN LANE VIOLATION
  • TOFTE LANCE ALLEN W/M 61 MISD PUI
  • DEW DEVONTA DORWANCE B/M 23 MISD FTA-MISD
  • CHILEL MISE ——- H/M 24 MISD NO LICENSE, TAIL LIGHT REQUIREMENTS
  • SNOW DAMON LORANE W/M 45 FELONY POSS. OF SCHEDULE II, FAILURE TO USE TURN SIGNAL
  • CAREATHERS TERRY EUGENE B/M 44 MISD DRIVING ON SUSPENDED, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, NO REGISTRATION
  • ODELL ETHAN ZACHERY W/M 22 MISD DUI-ALCOHOL, FTML,OPEN CONTAINER
  • HEATEN MICHAEL AARON W/M 52 MISD DUI, LOITERING
  • EDGEWORTH ASHLEY CHANDLER W/F 37 FELONY CRUELTY TO CHILDREN, CRIMINAL DAMAGE, SIMPLE BATTERY-FVA
  • WILSON MICHAEL JAMES B/M 33 MISD NO INSURANCE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
  • LOVERN CHRISTOPHER MICHAEL W/M 42 MISD DUI
  • THOMPSON KEISHA LEAH W/F 43 FELONY PROBATION VIOLATION
  • SWEET BARBARA LOUANE W/F 43 MISD FTA
  • WEAVER JANET LYNN B/F 53 MISD SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE
  • SNIDER KELSIE LEE W/F 29 MISD DRIVING ON SUSPENDED, SEATBELT VIOLATION 5 AND UNDER
  • SNOW BRANDON GARRETT B/M 41 MISD BATTERY-FVA, FALSE IMPRISONMENT-FVA, OBSTRUCTING/ HINDERING 911 CALLS
  • SNOWDEN COBEY ALLEN W/M 32 MISD FTA
  • UNDERWOOD CHRISTOPHER GALE W/M 51 MISD FTA
  • SMITH MICHAEL ANTHONY W/M 24 MISD SUSPENDED LICENSE, SEAT BELT VIOLATION
  • CRANMORE JESSIE LEE W/M 42 MISD CRIMINAL TRESPASS
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