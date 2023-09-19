This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)

  • UPCHURCH JAMES WILLARD W/M 65 MISD D.U.I, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, IMPROPER LANE CHANGE, TOO FAST FOR CONDITIONS, HIT AND RUN, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • LANSMAN BRANDON LEE W/M 34 FELONY PROBATION VIOLATION
  • TOWNSON RHONDA ILA W/F 52 MISD FTA, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, ALTERED LICENSE PLATE, NO INSURANCE, TINT ON WINDSHIELD
  • GILL JAMES KENNETH W/M 42 FELONY PROBATION VIOLATION
  • BOYD JOHN STACEY W/M 57 FELONY PROBATION VIOLATION
  • KELLEY JOHN EDWARD W/M 43 MISD DUI, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON
  • STEELE CHARLES DERRICK W/M 39 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION (F), WILLFUL OBSTRUCTION (M), FTA, NO INSURANCE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE
  • COX CODY RYAN W/M 33 MISD FTA
  • PARCELL’ FARMER ANNA MARIE W/F 31 MISD D.U.I, D.U.I CHILD ENDANGERMENT x2
  • SANDERS DAVID LOGAN W/M 42 MISD FTA
  • SPICER MARK THOMAS W/M 60 MISD FTA
  • MANGUM WILLIAM TYRONE B/M 25 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE
  • SAMAYOA MAYVI ROBLERO H/F 40 MISD CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, SUSPENDED REGISTRATION, NO SEAT BELT, NO INSURANCE, DRIVING W/O A VALID LICENSE
  • GIFFORD WESLEY MILTON W/M 49 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE
  • ROJAS JOSE’ ARMANDO ARELLANO H/M 29 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE
  • DUKES CHAD THOMAS W/M 50 MISD DUI, POSS. OF SCHEDULE I
  • WILSON CURTIS LEE W/M 42 MISD D.U.I, OPEN CONTAINER
  • MEYNERS JARRED STANFIELD W/M 19 FELONY POSS. OF SCHEDULE I, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • PEREZ ALEX MEJIA H/M 34 MISD D.U.I, D.U.I CHILD ENDANGERMENT, NO INSURANCE, DRIVING W/O A VALID LICENSE
  • BURNS NICHOLAS LEBRON W/M 33 MISD FTA
  • NICHOLAS-LOARCA MATIAS ALBERTO H/M 28 MISD D.U.I, OPEN CONTAINER
  • NICHOLAS- LOARCA OSCAR LEONEL H/M 25 MISD D.U.I
  • DILLARD TONISKIA NICHOLE B/F 40 FELONY POSS. OF SCHEDULE IV x2, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, OPEN CONTAINER, D.U.I- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • CALLAHAN JR. EUGENE NMN B/M 37 FELONY POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME, POSS. OF FIREARM BY CONVICTED FELON, FELONY OBSTRUCTION OF LEO, POSS. OF COCAINE, POSS. OF SCHEDULE IV, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, POSS. OF MARIJUANA, POSS. OF SCHEDULE I, CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS, FTA, OPEN CONTAINER
  • HINES EARL NMN B/M 27 MISD FTA, WILLFUL OBSTRUCTION, GIVING FALSE INFORMATION TO LEO, LOITERING
  • COLLINS CHRUSTOPHER JAMES W/M 61 FELONY FTA
  • MORRIS LORRAINE SHANNON W/F 58 MISD THEFT BY SHOPLIFTING
  • ANDERSON LIANNA SIMONE W/F 29 MISD PERMITTING UNLAWFUL OPERATION OF VEHICLE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, OPEN CONTAINER
  • GOOLESBY TIMOTHY RAY W/M 32 MISD D.U.I, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • CRANE RANDY LEE W/M 67 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA, TERRORISTIC THREATS
  • CARDWELL ASHLEY RENEE W/F 38 MISD FTA
  • CUNNINGHAM JAMES TUCKER W/M 20 MISD POSS. OF ALCOHOL BY PERSON UNDERAGE, TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO SEAT BELT
  • ROSSER SHANNON LANE W/F 39 MISD D.U.I- DRUGS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • MORALES ISABEL VARGAS H/M 42 MISD D.U.I, DRIVING W/O A VALID LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • RUSH BURL LAMAR W/M 77 MISD BATTERY- FVA
  • JONES ELIZABETH IRENE W/F 41 — HOLD FOR OTHER AGENCY
  • MARTIN ISAIAH TYLER W/M 24 FELONY PROBATION VIOLATION, CRIMINAL TRESPASS, SIMPLE ASSAULT
  • DEW DEVONTA DORWANCE B/M 23 MISD STALKING- FVA
  • PENA MARIA ARMENIA H/F 38 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE, FOLLOWING TOO CLOSELY
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