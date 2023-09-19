This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- UPCHURCH JAMES WILLARD W/M 65 MISD D.U.I, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, IMPROPER LANE CHANGE, TOO FAST FOR CONDITIONS, HIT AND RUN, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- LANSMAN BRANDON LEE W/M 34 FELONY PROBATION VIOLATION
- TOWNSON RHONDA ILA W/F 52 MISD FTA, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, ALTERED LICENSE PLATE, NO INSURANCE, TINT ON WINDSHIELD
- GILL JAMES KENNETH W/M 42 FELONY PROBATION VIOLATION
- BOYD JOHN STACEY W/M 57 FELONY PROBATION VIOLATION
- KELLEY JOHN EDWARD W/M 43 MISD DUI, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON
- STEELE CHARLES DERRICK W/M 39 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION (F), WILLFUL OBSTRUCTION (M), FTA, NO INSURANCE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE
- COX CODY RYAN W/M 33 MISD FTA
- PARCELL’ FARMER ANNA MARIE W/F 31 MISD D.U.I, D.U.I CHILD ENDANGERMENT x2
- SANDERS DAVID LOGAN W/M 42 MISD FTA
- SPICER MARK THOMAS W/M 60 MISD FTA
- MANGUM WILLIAM TYRONE B/M 25 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE
- SAMAYOA MAYVI ROBLERO H/F 40 MISD CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, SUSPENDED REGISTRATION, NO SEAT BELT, NO INSURANCE, DRIVING W/O A VALID LICENSE
- GIFFORD WESLEY MILTON W/M 49 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE
- ROJAS JOSE’ ARMANDO ARELLANO H/M 29 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE
- DUKES CHAD THOMAS W/M 50 MISD DUI, POSS. OF SCHEDULE I
- WILSON CURTIS LEE W/M 42 MISD D.U.I, OPEN CONTAINER
- MEYNERS JARRED STANFIELD W/M 19 FELONY POSS. OF SCHEDULE I, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- PEREZ ALEX MEJIA H/M 34 MISD D.U.I, D.U.I CHILD ENDANGERMENT, NO INSURANCE, DRIVING W/O A VALID LICENSE
- BURNS NICHOLAS LEBRON W/M 33 MISD FTA
- NICHOLAS-LOARCA MATIAS ALBERTO H/M 28 MISD D.U.I, OPEN CONTAINER
- NICHOLAS- LOARCA OSCAR LEONEL H/M 25 MISD D.U.I
- DILLARD TONISKIA NICHOLE B/F 40 FELONY POSS. OF SCHEDULE IV x2, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, OPEN CONTAINER, D.U.I- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- CALLAHAN JR. EUGENE NMN B/M 37 FELONY POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME, POSS. OF FIREARM BY CONVICTED FELON, FELONY OBSTRUCTION OF LEO, POSS. OF COCAINE, POSS. OF SCHEDULE IV, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, POSS. OF MARIJUANA, POSS. OF SCHEDULE I, CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS, FTA, OPEN CONTAINER
- HINES EARL NMN B/M 27 MISD FTA, WILLFUL OBSTRUCTION, GIVING FALSE INFORMATION TO LEO, LOITERING
- COLLINS CHRUSTOPHER JAMES W/M 61 FELONY FTA
- MORRIS LORRAINE SHANNON W/F 58 MISD THEFT BY SHOPLIFTING
- ANDERSON LIANNA SIMONE W/F 29 MISD PERMITTING UNLAWFUL OPERATION OF VEHICLE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, OPEN CONTAINER
- GOOLESBY TIMOTHY RAY W/M 32 MISD D.U.I, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- CRANE RANDY LEE W/M 67 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA, TERRORISTIC THREATS
- CARDWELL ASHLEY RENEE W/F 38 MISD FTA
- CUNNINGHAM JAMES TUCKER W/M 20 MISD POSS. OF ALCOHOL BY PERSON UNDERAGE, TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO SEAT BELT
- ROSSER SHANNON LANE W/F 39 MISD D.U.I- DRUGS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- MORALES ISABEL VARGAS H/M 42 MISD D.U.I, DRIVING W/O A VALID LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- RUSH BURL LAMAR W/M 77 MISD BATTERY- FVA
- JONES ELIZABETH IRENE W/F 41 — HOLD FOR OTHER AGENCY
- MARTIN ISAIAH TYLER W/M 24 FELONY PROBATION VIOLATION, CRIMINAL TRESPASS, SIMPLE ASSAULT
- DEW DEVONTA DORWANCE B/M 23 MISD STALKING- FVA
- PENA MARIA ARMENIA H/F 38 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE, FOLLOWING TOO CLOSELY