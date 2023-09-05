This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- MCBRYAR DARRYL WAYNE W/M 32 FELONY PROBATION VIOLATION
- NEALE HALEY FAITH W/F 23 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- GRIFFEY ALEXIS MADISON W/F 23 MISD DUI, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, OPEN CONTAINER
- JAMES KALEY ALEXIS W/F 22 MISD PERMITTING UNLAWFUL OPERATION OF VEHICLE, OPEN CONTAINER
- SIMPSON JAMES RICHARD W/M 36 MISD P.U.I
- BLACKWELL SAMUEL JACOB W/M 27 MISD P.U.I
- MEADOWS BREANNA IVY W/F 21 MISD D.U.I
- KENNEDY TRISTEN LAKE W/M 21 MISD D.U.I, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON
- ORDAZ CHRISTIAN ANGEL H/M 35 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE, HANDS-FREE VIOLATION
- WILLIAMS BRITTNEY AUTUMN B/F 42 — HOLD FOR OTHER AGENCY
- WILKEY PAMELA FAYE W/F 24 FELONY POSS. OF SCHEDULE II
- WHITNER TONY NMN B/M 39 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO BRAKE LIGHTS, DEFECTIVE TIRES, NO SEAT BELT
- KIKER ROMAN THRISTINE W/M 37 MISD D.U.I, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, SPEEDING, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO SEAT BELT
- BROWN AMANDA WALENA W/F 47 — HOLD FOR OTHER AGENCY
- CREASMAN KERRY ALEN W/M 59 — HOLD FOR COURT
- MCDONALD CHANDLER JACOB W/M 23 FELONY POSS. OF SCHEDULE II
- JOHNSON- COOK KACIE BRIANNA B/F 24 MISD DUI, SPEEDING
- ARRINGTON MELANIE DANIELLE W/F 21 FELONY POSS. OF METH, POSS. OF SCHEDULE II, DUI- DRUGS, DRIVING W/O A LICENSE ON PERSON, NO PROOF OF INSURANCE, IMPROPER RIGHT TURN, NO HEADLIGHT
- HOLDEN NICHOLAS AUSTIN W/M 23 FELONY POSS. OF FIREARM BY CONVICTED FELON
- KINZALOW CHASE FITZGERALD W/M 31 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- CARTER HERMAN RICKY W/M 60 MISD HIT AND RUN
- BEED HENRY NMN B/M 66 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE
- CABRERA ADOLFO NMN H/M 47 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, EXPIRED LICENSE PLATE, NO INSURANCE
- JOHNSON MATTHEW BRIAN W/M 61 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE
- COOPER LARRYEN ANTWON B/M 38 MISD DUI- DRUGS, DUI- DRUGS CHILD ENDANGERMENT x2, SPEEDING, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OPERATING VEHICLE W/O A VALID TAG, NO SEAT BELT ON CHILD x2, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
- CURTIS ADAM BRICEN W/M 28 MISD DUI- COMBO, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, RECKLESS DRIVING, WRONG SIDE OF ROAD, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON
- JARNAGIN JOEL RAY W/M 48 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, REMOVING / AFFIXING TAG
- JACKSON RELAYA LATINA B/F 21 MISD DUI – DRUGS, SPEEDING
- ROBLERO ROSA ELENA H/F 22 MISD DUI – ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN, NO INSURANCE, DRIVING WITHOUT VALID LICENSE
- GARCIA ALFREDO JORDAN H/M 26 MISD HOLD FOR WHITFIELD COUNTY GA
- MANNING TESSA LEIGHANN W/F 34 MISD SIMPLE BATTERY – FVA, CRIMINAL TRESPASS – FVA
- ROUSH STEPHEN LEE W/M 38 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, HOLD FOR MARION COUNTY TN