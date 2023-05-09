This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)
- FOWLER APRIL NICOLE W/F 19 MISD BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD
- TODD TRAY ALAN W/M 52 MISD DUI, NO INSURANCE
- CASH MIACAH AREN W/M 37 FELONY DUI, POSSESSION OF SCHEDULE II, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- HARDEGREE WALTER EDWARD W/M 19 FELONY FINANCIAL TRANSACTION FRAUD/ EXPOLIATION OF AN ELDERLY
- COOK ETHEN WAYNE W/M 33 FELONY POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/ POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY
- POUNDERS JASON ANDREW W/M 36 FELONY AGGRAVATED ASSAULT FVA
- LOFTY ROBERT JOSEPH W/M 30 MISD SIMPLE ASSAULT FVA
- HOLDEN MYKA MARIO B/M 31 MISD DUI/ DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- WARE RUDDY B/M 43 MISD DUI
- ESPOSITO ANTHONY RYAN W/M 42 MISD DUI
- WHEELER ANGELO LOPEZ B/M 49 FELONY CROSSING GUARD LINE WITH DRUGS/ DUI/ NO SEATBELT
- BISHOP STEVEN JEFFREY W/M 53 MISD DUI
- KIRK JOHN FRANKLIN W/M 54 FEL POSS.OF METH, DUI DRUGS
- CLARK DAVID ROGER JR W/M 40 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, EXPIRED REGISTRATION, DRIVER TO CHANGE ADDRESS
- HAMPTON CHRISTOPHER BRYANT B/M 30 MISD DUI DRUGS, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
- FRYE JOSEPH CHRISTOPHER W/M 37 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO TAG LIGHT, NO INSURANCE
- MILLICAN JAMES ROBERT W/M 34 FELONY TERRORISTIC THREATS, SIMPLE BATTERY-FVA, AGG ASSAULT, CRIMINAL TRESPASSING
- BURTON CHRISTINA DAWN W/F 37 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
- PARKER/MAYS JAMIE LYNN W/F 46 FELONY PROBATION VIOLATION
- MOSS TAVAROUS M B/M 36 MISD SPEEDING, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE
- WATKINS CODY ALLEN W/M 28 MISD DRIVING ON SUSPENDED, ROSSVILLE FTA
- RAMIREZ ALBERTO SERGIO W/M 45 MISD DUI, DRIVING W/O A LICENSE, NO HEADLIGHT
- WILKINSON MIRELLA W/F 34 MISD NO BRAKELIGHT, DRIVING W/O A LICENSE
- HOGUE JEREMY RAY W/M 34 MISD CRIMINAL TRESPASS
- WATT CHRISTOPHER CHARLES B/M 43 MISD DUI
- ROBINSON AAHSUNNA IMANI B/F 32 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- FARMER AMBER NICOLE W/F 36 MISD HOLD FOR OTHER AGENCY
- WHITMIRE ADAM JEROME W/M 42 MISD CRIMINAL TRESPASS
- DAVIS BRANDY RENEE W/F 40 FEL POSSESSION OF SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE
- MALONE MICHAEL GAGE W/M 17 FELONY POSSESSION OF SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, DUI, SEAT BELT VIOLATION, HANDS FREE LAW, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- SPEECH LEY CHRISTOPHER W/M 68 FELONY DUI, AGG ASSAULT ON LEO X2 (F), AGG ASSAULT ON LEO (M)