This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)
- BROWN BARABAS ALTRENEASE B/M 45 FELONY POSS. OF COCAINE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- DEGRASSE ANGELA MARIE W/F 31 MISD FTA x2
- ADAMS ALAN KOREL W/M 45 MISD FTA
- PENDERGRAFT DANIEL LEE W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
- YOUNG DANIELLE KAY W/F 38 FELONY PROBATION VIOLATION
- FINK ERIC LEE W/M 37 FELONY PROBATION VIOLATION
- GRAHAM DAVID WAYNE W/M 55 FELONY PROBATION VIOLATION, FTA
- GELISH CODY DEAN W/M 25 FELONY SIMPLE ASSAULT- FVA
- HALL LONNIE WILLIAM W/M 42 MISD CRIMINAL TRESPASS
- BURNEY TIFFANI BROOKE W/F 19 MISD BATTERY- FVA
- MOSS DALLAS AGUIRRE W/M 20 MISD CRIMINAL TRESPASS
- JENSON AARON LAWRENCE W/M 33 FELONY POSS. OF METH
- HEAD KYLER SETH W/M 23 FELONY POSS. OF METH
- LYNCH JASON TYLER W/M 27 FELONY TRAFFICKING METH, TRAFFICKING FENTANYL, POSS. OF SCHEDULE I x2, POSS. OF SCHEDULE I W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME
- TENEYCK PAUL MICHAEL W/M 28 MISD DUI, DUI-CHILD ENDANGERMENT x2, SPEEDING
- WHEELER JASON RAY W/M 44 MISD BATTERY-FAMILY VIOLENCE ACT
- WHITE HUNTER THOMAS W/M 28 MISD U-TURN PROHIBITED WHERE POSTED, EMERGING FROM ALLEY/ BUILDING/ PRIVATE ROAD/ OR DRIVEWAY; ALSO, NO DRIVING ON SIDEWALK, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- LONG DAVID BRIAN W/M 40 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE PLATE
- PITYER WILLIAM GABRIEL W/M 43 MISD SIMPLE BATTERY- FAMILY VIOLENCE ACT
- GREER JON – KAON QUINCY CHARLES B/M 23 FELONY FELONY THREATS- TERRORISTIC THREATS, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- SCHRADER JONATHAN EUGENE W/M 34 MISD SIMPLE BATTERY- FAMILY VIOLENCE, CRIMINAL TRESPASS FAMILY VIOLENCE, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
- BOLLINGER MICHAEL ALLAN W/M 49 FELONY BATTERY- FAMILY VIOLENCE ACT, FAILURE TO APPEAR, TERRORISTIC THREATS, CRUELTY TO CHILDREN
- YORK KAYLEE RICHARD W/F 35 MISD PERMITTING UNLAWFUL OPERATION OF VEHICLE, OPEN CONTAINER
- YORK CASEY DAVID W/M 37 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- ASHER COREY BRIAN W/M 33 FELONY POSS. OF SCHEDULE I, WILLFUL OBSTRUCTION
- CAMP JESSICA DEANA W/F 39 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION x2, INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY, SIMPLE BATTERY AGAINST OFFICER, P.U.I
- CORDELL JOSHUA DAVID W/M 33 MISD FTA, DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO HEADLIGHT, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, IMPROPER LEFT TURN, NO INSURANCE
- KEENER JAMES ANTHONY W/M 52 FELONY AGGRAVATED ASSAULTED- FVA
- FLEMISTER LARRY DOSS W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION, WILLFUL OBSTRUCTION, DISORDERLY CONDUCT
- WHITLEY JUSTIN ROBERT W/M 31 — BOND SURRENDER
- JARRELL BREANNA LYNN W/F 31 — BOND SURRENDER
- BRANNON BILLY ALLAN W/M 54 MISD PUBLIC DRUNK
- HOLT BRANDYN DAVID W/M 30 MISD DISORDERLY CONDUCT
- HOGUE HALLEY DANIELLE W/F 30 MISD DISORDERLY CONDUCT
- STANLEY MIRANDA NICHOLE W/F 35 MISD CONTEMPT OF CIVIL COURT- CHILD SUPPORT OBLIGATIONS