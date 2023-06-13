This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
ELLIS ROGER GEOVANNY B/M 29 MISD DUI, DRIVING ON SIDEWALK, NO INSURANCE, U-TURN IN CURVE
SMITH CHRISTOPHER ALLEN W/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION
PENN LONITA DARL B/M 29 FELONY PROBATION VIOLATION
YARBROUGH JOHNNY LEE W/M 49 FELONY FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER, BURGLARY, PROBATION VIOLATION
YOUNG CARA LEIGH W/F 42 FELONY PROBATION VIOLATION
KRAUSE AMANDA MAE W/F 44 FELONY FTA
PEREZ TIRZO GONZALEZ H/M 47 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
WIGGINS CHAZ’MON SAMONE B/F 29 MISD DUI, FLEEING/ ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, NO TURN SIGNAL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
STEVENS DAVID LEE B/M 29 — BACK FROM HOSPITAL
DIXON DANYELL KAY W/F 28 MISD BATTERY- FVA
DWIGHT GAGE KEION B/M 25 MISD VIOLATION OF TPO, GIVING FALSE INFORMATION TO POLICE OFFICER, FUGITIVE FROM JUSTICE
HOLLOWAY LANISHA SHANTAY B/F 24 MISD DUI, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
GERWIG ZACHARIAH GLENN W/M 25 MISD DUI, IMPROPER USE OF TURN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
JOHNSON ESTHER LEA W/F 41 MISD DUI, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING
MILLIANS ANGELA KAY W/F 59 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA
MARSHALL BRYANT RANDALL B/M 33 MISD VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER
DODD II ERIC LANCE W/M 32 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO BRAKE LIGHTS
COOPER CALEB FRanklin W/M 22 MISD DISORDERLY CONDUCT
DAVIS-BURNHAM RHONDA DIANE SUSAN W/F 31 FELONY THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE
BISKNER DAVID LEE W/M 31 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
OLIVER KIMBERLY KNOVEST B/F 39 MISD DUI, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
GALVEZ ABIGAIL BRAVO H/M 42 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE
THOMISON MICHAEL CHRISTOPHER W/M 47 MISD CRIMINAL TRESPASS