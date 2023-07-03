This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
LOPEZ GARCIA HILARIO H/M 34 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, DRIVING W/O A VALID LICENSE, OPEN CONTAINER, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
WALLIN ALEX TYLER W/M 25 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
TATUM TERRY RANCE W/M 60 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
GRAY BRYANT JUSTIN B/M 21 MISD FTA, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
SMITH DALE EDWARD W/M 24 FELONY THEFT BY DECEPTION
JUAREZ MIGUEL ANGEL H/M 19 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, SPEEDING
SIMPSON CLINTON TRAVIS W/M 34 FELONY PROBATION VIOLATION
SARGENT TIMOTHY JOEL W/M 42 FELONY PROBATION VIOLATION
REESE MICHAEL JAMES W/M 43 FELONY PROBATION VIOLATION
WELLS LORIE ELIZABETH W/F 35 MISD PROBATION VIOLATION, FTA
HOOD JR CHARLES LEROY W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
STATON SAVANNAH EVANS W/F 23 MISD FTA x2
CLINE CHAD AARON W/M 43 FELONY FLEEING AND ELUDING POLICE OFFICER, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, SPEEDING, IMPROPER LANE CHANGE/ FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN