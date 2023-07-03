This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)

  • LOPEZ GARCIA HILARIO H/M 34 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, DRIVING W/O A VALID LICENSE, OPEN CONTAINER, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
  • WALLIN ALEX TYLER W/M 25 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
  • TATUM TERRY RANCE W/M 60 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • GRAY BRYANT JUSTIN B/M 21 MISD FTA, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
  • SMITH DALE EDWARD W/M 24 FELONY THEFT BY DECEPTION
  • JUAREZ MIGUEL ANGEL H/M 19 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, SPEEDING
  • WEAVER CASEY DANYEL W/F 35 FELONY PROBATION VIOLATION
  • UNDERWOOD DEMETRIUS LEBRON B/M 42 FELONY PROBATION VIOLATION
  • SIMPSON CLINTON TRAVIS W/M 34 FELONY PROBATION VIOLATION
  • SARGENT TIMOTHY JOEL W/M 42 FELONY PROBATION VIOLATION
  • REESE MICHAEL JAMES W/M 43 FELONY PROBATION VIOLATION
  • WELLS LORIE ELIZABETH W/F 35 MISD PROBATION VIOLATION, FTA
  • HOOD JR CHARLES LEROY W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
  • STATON SAVANNAH EVANS W/F 23 MISD FTA x2
  • CLINE CHAD AARON W/M 43 FELONY FLEEING AND ELUDING POLICE OFFICER, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, SPEEDING, IMPROPER LANE CHANGE/ FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
  • WALLACE JADEN MACKENZIE B/F 19 MISD BATTERY X2, SIMPLE BATTERY X1, DISORDERLY CONDUCT
  • SIMS ZACH COLE W/M 21 MISD DUI
  • HOLBEECH ANTHONY JOHN W/M 40 MISD RECKLESS CONDUCT
  • NORWOOD JAMIE LASAY B/F 25 MISD SIMPLE BATTERY FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
  • DELVALLA JULIUS DON W/M 42 MISD FTA
  • MOORE JOHN ANDREW W/M 34 MISD DUI, OPEN CONTAINER
  • SCOTT KENNA NICHOLE W/F 36 MISD DUI
  • GRIDER TIMOTHY W/M 55 —— HOLD FOR DALTON POLICE DEPARTMENT
  • WHITE ASHLEY BROOK W/F 27 MISD SIMPLE BATTERY FVA, OBSTRUCTION
  • BRISCOE CAITLIN REBECCA W/F 32 FELONY CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY, ENTERING AUTOMOBILE OR OTHER MOTOR VEHICLE WITH INTENT TO COMMIT THEFT OR FELONY, PUBLIC DRUNK
  • VINYARD GINGER LEAD W/F 40 MISD DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
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