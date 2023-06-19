This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
PASCUAL-ENRIQUE REYNOSO NOLASCO W/M 26 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, DRIVING WITHOUTA LICENSE
REED BETTY JOHANNAH W/F 25 MISD SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, HOLD FOR CATOOSA
MILLER ERIC LEROY W/M 37 FELONY THEFT BY TAKING
CROSS JACK HAYDEN W/M 50 FELONY AGG ASSAULT
HENRY BOBBY LEE W/M 58 MISD CITY PROBATION VIOLATION
CORDELL LINDSEY MARIE W/F 28 MISD CRUELTY TO ANIMALS
GOINS BILLY JACK W/M 51 FELONY FTA SPECIAL INDICTMENT
PHILLIPS CAROL ELIZABETH W/F 33 FELONY ENTERING AUTO
CLACK JASON DEWAYNE W/M 47 FELONY THEFT BY TAKING
MOYER KELLY MARIE W/F 45 FELONY POSS OF METH
LOCKRIDGE DANIEL CHARLES W/M 41 FELONY POSS OF METH, POSS OF FIREARM BY CONVICTED FELON
BONILLA ALEX FERNANDO W/M 27 MISD DRIVING WITHOUT A LICENSE
GRAF JOSHUA KEITH W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
YOUNG JESSIE ALLEN W/M 54 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, TAG LIGHT VIOLATION, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE
FRASHIER ROBBIE WILLIAM W/M 46 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
RUSSELL DEVAN TODD W/M 18 MISD DUI DRUGS, DUI ALCOHOL
NEAL JONAH SAMUEL W/M 18 MISD DUI, OBSTRUCTION, HIT & RUN, FOLLOWING TOO CLOSELY
SNIDER KELSIE LEE W/F 29 FEL THEFT BY TAKING (MOTOR VEHICLE)
MANN AMANDA LEIGH W/F 37 FEL FELONY PROBATION
LONG RICHARD ALLAN W/M 25 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE
HAYES AMANDA MICHELLE W/F 32 MISD FAILURE TO APPEAR X2
BUCK ROBERT ANTHONY W/M 44 MISD DUI DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
GLEASH CODY DEAN W/M 25 FELONY EXPLOITATION AND INTIMIDATION OF DISABLED PERSON, ELDER OR RESIDENT, SIMPLE ASSAULT-FVA X2, OBSTRUCTION