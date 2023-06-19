This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)

  • PASCUAL-ENRIQUE REYNOSO NOLASCO W/M 26 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, DRIVING WITHOUTA LICENSE
  • REED BETTY JOHANNAH W/F 25 MISD SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, HOLD FOR CATOOSA
  • MILLER ERIC LEROY W/M 37 FELONY THEFT BY TAKING
  • CROSS JACK HAYDEN W/M 50 FELONY AGG ASSAULT
  • HENRY BOBBY LEE W/M 58 MISD CITY PROBATION VIOLATION
  • CORDELL LINDSEY MARIE W/F 28 MISD CRUELTY TO ANIMALS
  • GOINS BILLY JACK W/M 51 FELONY FTA SPECIAL INDICTMENT
  • PHILLIPS CAROL ELIZABETH W/F 33 FELONY ENTERING AUTO
  • CLACK JASON DEWAYNE W/M 47 FELONY THEFT BY TAKING
  • MOYER KELLY MARIE W/F 45 FELONY POSS OF METH
  • LOCKRIDGE DANIEL CHARLES W/M 41 FELONY POSS OF METH, POSS OF FIREARM BY CONVICTED FELON
  • BONILLA ALEX FERNANDO W/M 27 MISD DRIVING WITHOUT A LICENSE
  • GRAF JOSHUA KEITH W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
  • YOUNG JESSIE ALLEN W/M 54 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, TAG LIGHT VIOLATION, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE
  • FRASHIER ROBBIE WILLIAM W/M 46 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • RUSSELL DEVAN TODD W/M 18 MISD DUI DRUGS, DUI ALCOHOL
  • NEAL JONAH SAMUEL W/M 18 MISD DUI, OBSTRUCTION, HIT & RUN, FOLLOWING TOO CLOSELY
  • SNIDER KELSIE LEE W/F 29 FEL THEFT BY TAKING (MOTOR VEHICLE)
  • MANN AMANDA LEIGH W/F 37 FEL FELONY PROBATION
  • LONG RICHARD ALLAN W/M 25 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE
  • HAYES AMANDA MICHELLE W/F 32 MISD FAILURE TO APPEAR X2
  • BUCK ROBERT ANTHONY W/M 44 MISD DUI DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • GLEASH CODY DEAN W/M 25 FELONY EXPLOITATION AND INTIMIDATION OF DISABLED PERSON, ELDER OR RESIDENT, SIMPLE ASSAULT-FVA X2, OBSTRUCTION
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