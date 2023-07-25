This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
CROFT ROBERT MICHAEL W/M 36 FEL PROBATION VIOLATION
SIMMONS ELTONEY MONTREL B/M 22 FEL PROBATION VIOLATION
SMITH CHARLES DAVID W/M 42 MISD FUGITIVE FROM JUSTICE
BIRD BRIAN ANDREW W/M 37 FEL PROBATION VIOLATION
BARTLEY RACHEL LEIGH W/F 31 FEL PROBATION VIOLATION
YATES KAYLEIGH JUNE W/F 32 FEL POSSESSION OF SCHEDULE II
DUNBAR JEFFREY C W/M 25 MISD SIMPLE ASSAULT, HOLD FOR CATOOSA COUNTY
ECK DAVID RUSSELL W/M 72 MISD DRIVING ON SUSPENDED
PARKS ROBERT EARL W/M 42 MISD HOLD FOR OTHER AGENCY, FUGITIVE FROM JUSTICE
WELLS CHRISTINA NICOLE W/F 32 FEL PROBATION VIOLATION
WILSON CANDACE LYNN W/F 42 MISD DUI, RED LIGHT
PEREZ- PEREZ JAIRO VERSAIN H/M 18 MISD DUI ALCOHOL UNDER 21, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING WITHOUT A LICENSE
RUFINO-GENARO SIMON REYNOSO H/M 30 MISD FURNISHING ALCOHOL TO A MINOR, OPEN CONTAINER
GOSNELL JEREMY DAKOTA W/M 30 MISD PUI, PROBATION HOLD
RODEN DANIEL ANTHONY W.M 41 MISD DUI, SIMPLE BATTERY FVA
DEASON CHRISTIAN BRIAN W/M 34 MISD DUI
TIERRABLANCA JESSICA ANN W/F 40 MISD DRIVING ON SUSPENDED, EXPIRED TAG, TAG LIGHT, NO INSURANCE
MYERS LUKE TAYLOR W/M 26 MISD FAILURE TO APPEAR BENCH WARRANT
DUNN NATASHA MARIE W/F 36 MISD MISD BENCH WARRANT- FAILURE TO APPEAR
WOODS WILLIAM DEWAYNE B/M 19 MISD DUI- COMBO, FAILURE TO YIELD, FAILURE TO MAINTAIN LANE
JONES D’ANGELO ANTONIE B/M 27 FELONY DUI- DRUGS, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, PURCHASE, POSSESS, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, OR SALE OF MARIJUANA X2
ORELLONA EMERSON LEONARDAS H/M 21 MISD DUI-ALCOHOL, DRIVING WITHOUT A LICENSE, NOISE VIOLATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
REYES-MARTINON JOSE IGNACIO H/M 23 MISD FURNISHING ALCOHOL TO PERSONS UNDER 21, NO INSURANCE
MCNEESE MARY JANE W/F 28 MISD DUI, DRIVING ON SUSPENDED, SPEEDING
ROBINSON JAMES CALVIN B/M 57 FELONY BRAKE LIGHT AND TURN SIGNALS, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, WINDSHIELD REQUIREMENTS, SEAT BELT REQUIREMENTS, SUSPENDED REGISTRATION, NO PROOF OF INSURANCE,
EVITT HARLEY NICHOLE W/F 28 MISD PERMITTING DUI, NO INSURANCE
MILLSAPS PATRICK SHANE W/M 36 MISD DUI-COMBO, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER STOP
WESTBROOK MICHAEL KEVIN W/M 57 FELONY SIMPLE BATTERY FVA, OBSTRUCTION ON LAW ENFORCEMENT OFFICER