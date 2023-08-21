This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)

  • PARKS ROBERT EARL W/M 42 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION, CRIMINAL TRESPASS- DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE, PROBATION VIOLATION
  • TOFTE LANCE ALLEN W/M 61 MISD PUBLIC INTOXICATION
  • DAVIDSON CHRISTINA LEE W/F 34 FELONY FTA
  • MITCHEM ROBERT DALE W/M 51 MISD SIMPLE BATTERY AGAINST AN ELDERLY OR PREGNANT PERSON
  • ALEXANDER MATTHEW TODD W/M 43 FELONY AGGRAVATED SEXUAL BATTERY, CHILD MOLESTATION x3
  • SHARPE ANDRE VERNELL B/M 19 MISD POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
  • BAKER JALEN JA’QUAN B/M 19 MISD DUI-DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
  • JOHNSON EMMANUEAL URIAH-PATTERSON BM 19 MISD POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
  • MARTIN JR. TROY LEE W/M 46 FELONY BATTERY- FVA, KIDNAPPING- ADULT, CRIMINAL TRESPASS
  • SLAUGHTER SARAH MORGAN W/F 34 MISD DUI-ALCOHOL, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • BUCHANAN ERICA MICHELLE B/F 41 FELONY POSS. SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSS. MARIJUANA LESS THAN 1oz, NO PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MULTIPLE SUBSTANCES, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • MORRISON LESLIE DARLENE W/F 50 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION (F), BATTERY ON LAW ENFORCEMENT OFFICER, DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
  • HALL LONNIE WILLIAM W/M 43 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA, BATTERY- FVA
  • STOKER LACEY DANIELLE W/F 30 MISD WILLFUL OBSTRUCTION, DISORDERLY CONDUCT
  • SMITH CRYSTAL NICOLE W/F 39 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS
  • DUNN ADDISON GRACE W/F 25 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING, FOLLOWING TOO CLOSELY
  • HEADRICK ROBERT BRANDON W/M 37 MISD FTA
  • AYMON PATRICK WESLEY W/M 31 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS
  • ITSON BRANDON WAYNE W/M 24 MISD DUI, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • PEREZ ANDRES CIRLIO H/M 20 MISD DUI, POSSESSION OF ALCOHOL UNDER 21, NO LICENSE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
  • SMITH BRANDON LYDELL B/M 39 —— HOLD FOR ANOTHER AGENCY
  • dye CECIL COREY W/M 29 FELONY PROBATION VIOLATION
  • MCCARTY REBECCA denAY W/F 28 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO EXERCISE DUE CARE
  • BIRD NICHOLE ELIZABETH W/F 30 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE
  • ERNESTO LUIS PEREZ H/M 24 MISD SPEEDING, DUI, DRIVING NO LICENSE
  • HARRIS III ROBERT EARL W/M 36 MISD RECKLESS CONDUCT X4, DISCHARGE FIREARM WHILE INTOXICATED
  • GREEN TIMOTHY SCOTT W/M 55 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
  • BRAMLETT JERRIOD RYAN W/M 36 MISD DRIVING ON SUSPENDED
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