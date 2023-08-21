This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
PARKS ROBERT EARL W/M 42 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION, CRIMINAL TRESPASS- DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE, PROBATION VIOLATION
TOFTE LANCE ALLEN W/M 61 MISD PUBLIC INTOXICATION
DAVIDSON CHRISTINA LEE W/F 34 FELONY FTA
MITCHEM ROBERT DALE W/M 51 MISD SIMPLE BATTERY AGAINST AN ELDERLY OR PREGNANT PERSON
ALEXANDER MATTHEW TODD W/M 43 FELONY AGGRAVATED SEXUAL BATTERY, CHILD MOLESTATION x3
SHARPE ANDRE VERNELL B/M 19 MISD POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
BAKER JALEN JA’QUAN B/M 19 MISD DUI-DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
JOHNSON EMMANUEAL URIAH-PATTERSON BM 19 MISD POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
MARTIN JR. TROY LEE W/M 46 FELONY BATTERY- FVA, KIDNAPPING- ADULT, CRIMINAL TRESPASS
SLAUGHTER SARAH MORGAN W/F 34 MISD DUI-ALCOHOL, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
BUCHANAN ERICA MICHELLE B/F 41 FELONY POSS. SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSS. MARIJUANA LESS THAN 1oz, NO PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MULTIPLE SUBSTANCES, FAILURE TO MAINTAIN LANE
MORRISON LESLIE DARLENE W/F 50 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION (F), BATTERY ON LAW ENFORCEMENT OFFICER, DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
HALL LONNIE WILLIAM W/M 43 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA, BATTERY- FVA