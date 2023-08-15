This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)

  • KUCZYNSKI STEPHANIE ANN W/F 52 FELONY FINANCIAL TRANSACTION FRAUD, THEFT BY DECEPTION
  • BROWN DONOVAN RAY W/M 52 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED , NO INSURANCE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE
  • BELL JOHN MERCER B/M 54 MISD DUR, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
  • LOWE MEGAN DAWN W/F 33 MISD DRIVING ON SUSPENDED, TAIL LIGHT REQUIREMENTS, FAILURE TO CHANGE ADDRESS
  • JONJACK ZACH XAVIER W/M 21 ——– HOLD FOR CHATTOOGA
  • LEGER ALYSSA JADE W/F 21 MISD DRIVING WHILE SUSPENDED
  • HOWARD TYRESE MONTREAL B/M 24 FELONY THEFT BY TAKING
  • BRAGG VERNON RAY W/M 48 FELONY FAILURE TO APPEAR
  • HARDIN AUSTIN WILLIAM W/M 25 FELONY PROBATION VIOLATION
  • SAINT RICHARD ALDEN W/M 59 FELONY POSS. MARIJUANA LESS THAN 1OZ, POSS. SCHEDULE III X3, VIOLATION PROBATION
  • MIDDLETON CHARLOTTE DIANA W/F 57 MISD FAILURE TO APPEAR X4
  • HILL ELIZABETH ASHLEY W/F 35 FELONY VIOLATION OF PROBATION
  • DOMINGO RAYMUNDO RAFAEL H/M 26 MISD DUI, FTML, HIT AND RUN-LEAVING THE SCENE, OPEN CONTAINER
  • MCBRYAR JR DARRYL WAYNE W/M 32 FELONY PROBATION VIOLATION
  • MOWRY JACK ALLAN W/M 33 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, GA RESIDENT HAS 60 DAYS TO CHANGE ADDRESS, SPEEDING
  • BERRY SAMANTHA SHAWN B/F 43 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA
  • WHEELER EMILY NICHOLE B/F 46 MISD MISD BENCHWARRENT X2
  • ELROD QUINTON JEARMAL B/M 38 MISD DUI-ALCOHOL, DRIVING WHILE SUSPENDED
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