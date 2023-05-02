This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)
- MCNABB JARED ALLEN W/M 41 MISD DRIVING W/ LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
- MCINTYRE ROBERT CHRISTOPHER W/M 34 MISD BATTERY- FVA
- WALLIN ALEX TYLER W/M 25 FELONY DRIVING W/ LICENSE SUSPENDED OR REVOKED-2ND OFFENSE, IMPROPER LEFT TURN, RECKLESS DRIVING, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER, LANE USAGE VIOLATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- JOHNSON JOSHUA CAIN W/M 35 FELONY PROBATION VIOLATION- FELONY
- EDGEMAN JAMES PAUL W/M 46 FELONY PROBATION VIOLATION- FELONY
- DENNISON RICKEY EARL W/M 58 FELONY PROBATION VIOLATION- FELONY
- INGRAM LEON W/M 67 FELONY TRAFFICKING METHAMPHETAMINE
- WALKER JIMMIE ALEXIa W/F 21 FELONY VIOLATION PROBATION- FELONY
- TANT GINA SHAWN W/F 56 MISD DUI- ALCOHOL
- WOODS JERRY LOUIS B/M 65 MISD DUI- ALCOHOL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED- 2ND OFFENSE, NO INSURANCE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
- GRUETTER KAEDEN EUGENE W/M 18 MISD SPEEDING, RECKLESS DRIVING
- Sunday, April 30
- POSTON MADISON FAITH W/F 24 MISD DUI- ALCOHOL
- COMPTON CHANDLER MADISON W/F 22 MISD DUI- ALCOHOL
- BEAN ELAINE ELIZABETH W/F 58 MISD PROBATION VIOLATION- MISD
- EVANS DANA JOSEPH W/M 65 MISD FAILURE TO APPEAR
- SMALLWOOD JENA WEST W/F 63 FELONY SPEEDING, POSS. OF OPEN CONTAINER, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1OZ, POSS. OF DRUG RELATED OBJECTS, UNLAWFUL TO PURCHASE, POSSESS OR HAVE ANY CONTROLLED SUBSTANCE, DUI- DRUGS
- BASS ERIC HOYLE W/M 22 MISD PROBATION VIOLATION
- MITCHELL DUSTIN DWIGHT W/M 21 MISD DUI- ALCOHOL, SPEEDING, DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE
- HOLLAND BRANDON TREVOR W/M 28 MISD DISORDERLY CONDUCT
- PUAC-MENDEZ OLIVER GILDACIO H/M 29 MISD DUI- ALCOHOL, DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, NO INSURANCE, ONE WAY ROADWAY, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- SNIDER KELSIE LEE W/F 28 MISD DAMAGE PROPERTY-CRIMINAL TRESPASS-DAMAGE TO PROPERTY UNDER 500, DUI-ALCOHOL
- HOLSOPPLE JONATHAN THOMAS W/M 24 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- MEDLEY LACY MICHELLE W/F 31 FELONY CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND– BUSINESS
- DAVIS OPHELIA RAY B/F 64 MISD DUI- ALCOHOL, IMPROPER TURN, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, IMPROPER STOPPING ON ROADWAY, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE
- BEST MELVIN HAROLD W/M 50 MISD THEFT BY CONVERSION
- TOMOS OSUIN MENDE H/M 27 MISD DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, NO INSURANCE, KNOWINGLY DRIVING A MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED REGISTRATION, SEAT BELT VIOLATION-AGES 6 TO 17
- REED DUSTIN TAYLOR W/M 36 FELONY FAILURE TO APPEAR
- SAYLOR CODY LEE W/M 38 MISD TAILLIGHT OR TAIL LIGHT LENSES REQUIRED, DRIVING ON A SUSPENDED LICENSE, NO PROOF INSURANCE
- BAKER JOSHUA LEE W/M 38 MISD DRIVING ON SUSPENDED OR REVOKED LICENSE-1ST OFFENSE
- FLEMISTER RICHARD DUELL W/M 66 MISD FAILURE TO APPEAR