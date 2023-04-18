This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s).
- GOSNELL JEREMY DAKOTA-LEE W/M 29 FELONY GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, TERRORISTIC THREATS
- WALLIN LATESSA DAWN W/F 48 MISD WILLFUL OBSTRUCTION
- WALLIN ALEX TYLER W/M 25 MISD WILLFUL OBSTRUCTION, NO INSURANCE, NO TAIL LIGHTS, CARRYING WEAPON W/O A VALID LICENSE
- GERALD RICHARD EARL B/M 65 MISD DUI, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
- EDWARDS DAKOTA ALLEN W/M 28 — COURT ORDER
- GIBBS-MILLS VONDA KAYE W/F 54 FELONY POSS OF SCHEDULE II, CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS, FALSE REPORT OF CRIME x2, DUI, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED,
- WILKEY PAMELA FAYE W/F 24 FELONY WILLFULL OBSTRUCTION, POSS OF SCHEDULE II, IDENTITY THEFT FRAUD
- FITZGERALD STEPHANIE BROOKE W/F 34 MISD THEFT BY SHOPLIFTING
- WEAVER CASEY DANYEL W/F 34 FELONY PROBATION VIOLATION
- ARMANDO MORALES PEREZ H/M 26 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE
- RHODES JACKIE LYNN W/F 68 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
- GLIBERT BRITTON THOMAS W/M 28 FELONY PROBATION VIOLATION
- SPATES AVA ROSE B/F 23 FELONY POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FUGITIVE FROM JUSTICE
- BABB JEREMY BRANDON W/M 31 FELONY PROBATION VIOLATION
- PARDEN DUANE ALLEN W/M 45 MISD PROBATION VIOLATION
- PARKS ROBERT EARL W/M 42 FELONY THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE
- HUBBARD PATRICK LAWRENCE B/M 34 FELONY PROBATION VIOLATION
- AUTWELL STEPHEN PAUL W/M 19 MISD SIMPLE BATTERY- FVA, CRIMINAL TRESPASS-FVA
- SUTTLES MONTI ANTONIO B/M 30 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE PLATE, FTA
- HOLLOWAY LANISHA SHANTAY B/F 24 MISD DUI-DRUGS, DUI DRUGS ENDANGERMENT OF CHILD UNDER 14 x2, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION (CHILDREN) x2, EXPIRED REGISTRATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO BRAKE LIGHTS
- ROARK CHRISTOPHER MICHAEL W/M 40 MISD FTA
- EDWARDS JACE ANTHONY B/M 40 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, IMPROPER RIGHT TURN
- TEMPLETON GREGORY WAYNE W/M 23 MISD DUI- COMBO, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO HEAD LIGHT
- BARRY MARY CATHERINE W/M 30 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
- BALL LUKE — W/M 36 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA
- MARSH JOHNNAVIOUS RASHOD B/M 26 FELONY BATTERY, TERRORISTIC THREATS
- SHATTO-HALE JACOB EZRA- MONROE W/M 30 MISD FTA x2
- COOTS DANIELLE LADONNA W/F 34 MISD FTA
- BRYSON MEGAN NICOLE W/F 37 FELONY ENTERING AUTO W/ INTENT TO COMMIT A THEFT