This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)

  • HINES DESIREE HARLEY W/F 28 MISD BATTERY, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
  • OBRYANT JOSH GARRISON W/M 46 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA
  • WARE KEENON DIANTE B/M 29 MISD THEFT BY SHOPLIFTING
  • BEST DEMEATRICE MIGUEL B/M 29 FELONY TERRORISTIC THREATS
  • WHITEMIRE ADAM JAY W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
  • REED JR LONNIE DALE W/M 34 MISD LOITERING AND PROWLING
  • LIVERCHUK DANIEL STANISLAV W/M 26 MISD DUI, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, SPEEDING
  • CLARK CASSANDRA RECHELL B/F 55 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, RECKLESS DRIVING
  • TURNER ALLEN EUGENE W/M 59 FELONY AGGRAVATED CHILD MOLESTATION
  • MORGAN JOSEPH DENNIS W/M 37 FELONY PROBATION VIOLATION
  • JOYNER FRANCIS EILEEN W/F 35 MISD DISORDERLY CONDUCT, PROBATION VIOLATION
  • DUNN TABITHA LASHAE W/F 32 MISD DISORDERLY CONDUCT
  • GALVEZ ANGELA ADDRIANNA H/F 17 MISD POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
  • NEWBY MADDOX PIERCE W/M 18 MISD DUI-DRUGS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz., RECKLESS DRIVING, IMPROPER LANE CHANGE
  • STEELE MICHAEL CHANDLER W/M 20 MISD DUI- DRUGS, WILLFUL OBSTRUCTION, NO INSURANCE, SPEEDING, IMPROPER LANE CHANGE, DEFECTIVE TIRE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO COUNTY DECAL ON LICENSE PLATE, NO HEADLIGHT
  • MCCONNEL STANFORD NMN B/M 50 MISD DUI- COMBO, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
  • JACKSON DANIEL WILLIAM W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION, WILLFUL OBSTRUCTION, POSS. SCHEDULE IV, PUI, TERRORISTIC THREATS (F) x2, CROSSING THE GUARD LINE W/ DRUGS, HOLD FOR OTHER AGENCY
  • BERRIOS WANDA DALILAH W/F 27 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, CRACKED WINDSHIELD
  • YEPEZ-MARTINEZ PASCOAL ——- W/M 41 MISD WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
  • TAYLOR- MITCHELL FRANCES ELIZABETH W/F 42 MISD WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
  • SCOTT SARAH JANE W/F 22 MISD SIMPLE BATTERY FVA
  • MCCFOSKEY TIERESE TORELLE B/M 20 MISD DUI ALCOHOL- UNDERAGE CONSUMPTION
  • dawkins CANDACE NICOLE W/F 22 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, EXPIRED REGISTRATION
  • HALL LONNIE WILLIAM W/M 42 MISD FAILURE TO APPEAR BENCH WARRANT, CRIMINAL TRESPASS- FAMILY VIOLENCE
  • HERNANDEZ BALTAZAR —– W/M 25 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • ALLRED JAMES WILLIAM W/M 57 FELONY DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS, NO INSURANCE, PROBATION VIOLATION- FELONY
  • PITTMAN JONATHAN DAVID W/M 37 FELONY VIOLATION OF PROBATION
  • JACOB JOSEPH ROBERT W/M 45 MISD DUI- ALCOHOL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE
  • COC DIEGO SEL W/M 28 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO LICENSE
  • BREDWELL SHANE MICHAEL W/M 28 MISD THEFT BY TAKING
  • BROWN BUTCH EDWARD W/M 47 MISD SIMPLE BATTERY FVA
  • GOODMAN DUSTIN GLEN W/M 25 MISD TAIL LIGHT, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
  • MILES HUNTER LEWIS W/M 17 MISD SPEEDING, RECKLESS DRIVING, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER
  • SUTTLE NICHOLAS JADE B/M 42 HOLD FOR CHATTOOGA CO
  • BAILEY BLAKE AARON W/M 32 MISD FAILURE TO APPEAR
  • STANSELL CHRISTOPHER BLAKE W/M 39 FELONY AGG ASSAULT X4
  • ORICK MADELINE JANE W/M 22 FELONY PROBATION VIOLATION
  • JACOB JOSEPH ROBERT W/M 45 MISD PUBLIC DRUNK, LOITERING/PROWLING
  • DOVER JOHN PAUL W/M 36 FELONY PROBATION VIOLATION, OBSTRUCTION
  • EDGEWORTH DARRELL RAY W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
  • COLLINS DAJAH LARISSA B/F 19 TRANSPORT
  • ELLIS BRANDON RAY W/M 39 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
  • ELLIS STEPHANIE RAE W/F 35 MISD DUI WARRANT
  • STOKER TAMMY LEIGH W/F 34 MISD FAILURE TO APPEAR
  • WOODY BUFFY JOANNE W/F 45 MISD DUI, PILLS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • HENDERSON JOHN AUTHUR W/M 43 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
  • WEBB HAYDEN BARBARA W/F 26 MISD HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY CALL
  • WARE KEENON DIANTE B/M 29 MISD CRIMINAL TRESPASS
  • WELLS ASHLEY MAE W/F 37 — RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
  • CARETHERS JEROME NMN B/M 56 MISD PROBATION VIOLATION
  • PARKER TREY AUSTIN W/M 22 FELONY PROBATION VIOLATION
  • JUAREZ VIRJILIO MENDEZ H/M 42 MISD PUBLIC DRUNK
  • HOGUE CHRISTY CORENE W/F 42 FELONY FTA (F), FTA(M)
  • TEEMS WILLIAM PRESTON W/M 58 FELONY POSS. OF METH
  • BANKSTON KENNETH EUGENE W/M 52 FELONY POSS. OF METH
  • JOHNSON JOSHUA CAIN W/M 36 FELONY PROBATION VIOLATION
  • MAYO JOSHUA ANDREW W/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION
  • KNOWLES CORNELL LAMONT B/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION, POSS. OF COCAINE W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF METH W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF SCHEDULE II W/ INTENT TO DISTRIBUTE
  • FRANCISCO COREY ALLEN W/M 35 FELONY PROBATION VIOLATION
  • WISHAM SCOTTIE LEE W/M 32 FELONY —
  • WHITENER NICOLE LYNN W/F 41 FELONY PROBATION VIOLATION
  • YOUNCE TONYA RANAE W/F 35 FELONY PROBATION VIOLATION
  • KINSEY BRENNAN LEE W/M 22 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA
  • JUVENILE — — W/F — MISD WILLFUL OBSTRUCTION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT OFFICER
  • SALLEE JOHN ALLEN W/M 42 FELONY TERRORISTIC THREATS- FVA
  • VAUGHN APRIL DAWN W/F 38 FELONY CRUELTY TO CHILDREN 1ST DEGREE
  • VAN-NICE HANNAH ASHLEY W/F 31 FELONY POSS. OF METH, PROBATION VIOLATION (M), DUI-DRUGS
  • ATKINS ERIC JOSEPH W/M 41 FELONY SIMPLE ASSAULT, HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY PHONE CALL, CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS
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