This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)
- HINES DESIREE HARLEY W/F 28 MISD BATTERY, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
- OBRYANT JOSH GARRISON W/M 46 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA
- WARE KEENON DIANTE B/M 29 MISD THEFT BY SHOPLIFTING
- BEST DEMEATRICE MIGUEL B/M 29 FELONY TERRORISTIC THREATS
- WHITEMIRE ADAM JAY W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
- REED JR LONNIE DALE W/M 34 MISD LOITERING AND PROWLING
- LIVERCHUK DANIEL STANISLAV W/M 26 MISD DUI, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, SPEEDING
- CLARK CASSANDRA RECHELL B/F 55 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, RECKLESS DRIVING
- TURNER ALLEN EUGENE W/M 59 FELONY AGGRAVATED CHILD MOLESTATION
- MORGAN JOSEPH DENNIS W/M 37 FELONY PROBATION VIOLATION
- JOYNER FRANCIS EILEEN W/F 35 MISD DISORDERLY CONDUCT, PROBATION VIOLATION
- DUNN TABITHA LASHAE W/F 32 MISD DISORDERLY CONDUCT
- GALVEZ ANGELA ADDRIANNA H/F 17 MISD POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
- NEWBY MADDOX PIERCE W/M 18 MISD DUI-DRUGS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz., RECKLESS DRIVING, IMPROPER LANE CHANGE
- STEELE MICHAEL CHANDLER W/M 20 MISD DUI- DRUGS, WILLFUL OBSTRUCTION, NO INSURANCE, SPEEDING, IMPROPER LANE CHANGE, DEFECTIVE TIRE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO COUNTY DECAL ON LICENSE PLATE, NO HEADLIGHT
- MCCONNEL STANFORD NMN B/M 50 MISD DUI- COMBO, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
- JACKSON DANIEL WILLIAM W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION, WILLFUL OBSTRUCTION, POSS. SCHEDULE IV, PUI, TERRORISTIC THREATS (F) x2, CROSSING THE GUARD LINE W/ DRUGS, HOLD FOR OTHER AGENCY
- BERRIOS WANDA DALILAH W/F 27 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, CRACKED WINDSHIELD
- YEPEZ-MARTINEZ PASCOAL ——- W/M 41 MISD WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
- TAYLOR- MITCHELL FRANCES ELIZABETH W/F 42 MISD WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
- SCOTT SARAH JANE W/F 22 MISD SIMPLE BATTERY FVA
- MCCFOSKEY TIERESE TORELLE B/M 20 MISD DUI ALCOHOL- UNDERAGE CONSUMPTION
- dawkins CANDACE NICOLE W/F 22 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, EXPIRED REGISTRATION
- HALL LONNIE WILLIAM W/M 42 MISD FAILURE TO APPEAR BENCH WARRANT, CRIMINAL TRESPASS- FAMILY VIOLENCE
- HERNANDEZ BALTAZAR —– W/M 25 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- ALLRED JAMES WILLIAM W/M 57 FELONY DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS, NO INSURANCE, PROBATION VIOLATION- FELONY
- PITTMAN JONATHAN DAVID W/M 37 FELONY VIOLATION OF PROBATION
- JACOB JOSEPH ROBERT W/M 45 MISD DUI- ALCOHOL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE
- COC DIEGO SEL W/M 28 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO LICENSE
- BREDWELL SHANE MICHAEL W/M 28 MISD THEFT BY TAKING
- BROWN BUTCH EDWARD W/M 47 MISD SIMPLE BATTERY FVA
- GOODMAN DUSTIN GLEN W/M 25 MISD TAIL LIGHT, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- MILES HUNTER LEWIS W/M 17 MISD SPEEDING, RECKLESS DRIVING, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER
- SUTTLE NICHOLAS JADE B/M 42 HOLD FOR CHATTOOGA CO
- BAILEY BLAKE AARON W/M 32 MISD FAILURE TO APPEAR
- STANSELL CHRISTOPHER BLAKE W/M 39 FELONY AGG ASSAULT X4
- ORICK MADELINE JANE W/M 22 FELONY PROBATION VIOLATION
- JACOB JOSEPH ROBERT W/M 45 MISD PUBLIC DRUNK, LOITERING/PROWLING
- DOVER JOHN PAUL W/M 36 FELONY PROBATION VIOLATION, OBSTRUCTION
- EDGEWORTH DARRELL RAY W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
- COLLINS DAJAH LARISSA B/F 19 TRANSPORT
- ELLIS BRANDON RAY W/M 39 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- ELLIS STEPHANIE RAE W/F 35 MISD DUI WARRANT
- STOKER TAMMY LEIGH W/F 34 MISD FAILURE TO APPEAR
- WOODY BUFFY JOANNE W/F 45 MISD DUI, PILLS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- HENDERSON JOHN AUTHUR W/M 43 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- WEBB HAYDEN BARBARA W/F 26 MISD HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY CALL
- WARE KEENON DIANTE B/M 29 MISD CRIMINAL TRESPASS
- WELLS ASHLEY MAE W/F 37 — RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
- CARETHERS JEROME NMN B/M 56 MISD PROBATION VIOLATION
- PARKER TREY AUSTIN W/M 22 FELONY PROBATION VIOLATION
- JUAREZ VIRJILIO MENDEZ H/M 42 MISD PUBLIC DRUNK
- HOGUE CHRISTY CORENE W/F 42 FELONY FTA (F), FTA(M)
- TEEMS WILLIAM PRESTON W/M 58 FELONY POSS. OF METH
- BANKSTON KENNETH EUGENE W/M 52 FELONY POSS. OF METH
- JOHNSON JOSHUA CAIN W/M 36 FELONY PROBATION VIOLATION
- MAYO JOSHUA ANDREW W/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION
- KNOWLES CORNELL LAMONT B/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION, POSS. OF COCAINE W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF METH W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF SCHEDULE II W/ INTENT TO DISTRIBUTE
- FRANCISCO COREY ALLEN W/M 35 FELONY PROBATION VIOLATION
- WISHAM SCOTTIE LEE W/M 32 FELONY —
- WHITENER NICOLE LYNN W/F 41 FELONY PROBATION VIOLATION
- YOUNCE TONYA RANAE W/F 35 FELONY PROBATION VIOLATION
- KINSEY BRENNAN LEE W/M 22 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA
- JUVENILE — — W/F — MISD WILLFUL OBSTRUCTION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT OFFICER
- SALLEE JOHN ALLEN W/M 42 FELONY TERRORISTIC THREATS- FVA
- VAUGHN APRIL DAWN W/F 38 FELONY CRUELTY TO CHILDREN 1ST DEGREE
- VAN-NICE HANNAH ASHLEY W/F 31 FELONY POSS. OF METH, PROBATION VIOLATION (M), DUI-DRUGS
- ATKINS ERIC JOSEPH W/M 41 FELONY SIMPLE ASSAULT, HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY PHONE CALL, CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS