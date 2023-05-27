This booking report was provided by the Walker County Sheriff’s Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)
- THOMAS MICHAEL ALLAN W/M 48 MISD DUI, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, IMPROPER U TURN
- REYES-GONZALEZ WILBER W/M 40 MSD DUI, FTML, SPEEDING, NO LICENSE, NO INSURANCE
- MARTIN VIVIAN MARIAH W/F 27 MISD THEFT BY TAKING
- TARVER EDWARD JAMES B/M 50 MISD DUI
- BROOME JOSEPH RYAN W/M 23 WARRANT
- ROACH MICHAEL LAMAR W/M 36 MISD THEFT BY TAKING
- THORNBURGH ROBERT EVERET W/M 54 FELONY POSS OF METH
- PAYNE FELICIA RENA W/F 51 FELONY POSS OF METH
- SHAW MICHAEL LEE W/M 39 HARASSING PHONE CALLS, TERRORISTIC THREATS, VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER
- HEAD TERESA LYNN W/F 60 POSSESSION OF METH
- CALDWELL SHAWN MICHAEL W/M 32 MISD FTA
- BERRY SAMANTHA SHAWN B/F 43 MISD DISORDERLY CONDUCT
- BETHUNE JAMES ALEXANDER W/M 40 MISD NO INSURANCE
- BATTALIA MICHAEL ANTHONY W/M 45 MISD SUSPENDED LICENSE
- REED LONNIE DALE W/M 34 MISD SHOPLIFTING
- HARRIS JOSEPH MICHAEL W/M 38 MISD NO LICENSE
- BALDOMERO ElACADIO ——– W/M 22 MISD NO LICENSE, WINDOW TINT, IMPEDING FLOW BY DRIVING SIDE BY SIDE
- LIVARCHUK DANIEL STANISLAV W/M 26 MISD WARRANT- SIMPLE ASSAULT MISD, OBSTRUCTION, DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC DRUNKENNESS
- SIMS KIMBERLY ANN W/F 56 MISD SIMPLE ASSAULT FVA
- AURILIA STEVEN ANTHONY W/M 38 MISD SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
- POWER RICHARD ALLAN W/M 38 MISD CONTEMPT OF CIVIL COURT, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- WOLFORD CLINT MATTHEW W/M 33 MISD FTA- O/C:DRIVING ON SUSPENDED LICENSE -2ND OFFENSE, TRAFFIC LIGHT VIOLATION, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- LESTER CAITLYN LYNN W/F 29 MISD FTA
- POWELL COTY ALLEN W/M 32 MISD GIVING FALSE NAME/DATE OF BIRTH, PUBLIC DRUNKENNESS, OBSTRUCTION
- WRIGHT JASON WAYNE W/M 41 FELONY TERRORISTIC THREATS, SIMPLE ASSAULT-FAMILY VIOLENCE, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
- WHATLEY THOMAS ROOSEVELT B/M 59 MISD PUBLIC DRUNK, FTA
- RAY CEDRIC LEBRON B/M 39 MISD PROBATION VIOLATION
- LONGOBARDI ROBIN CHRISTINE W/F 58 — HOLD FOR COURT
- EDWARDS CHARLES ALAN W/M 65 — RETURN FROM COURT
- WHITMOYER VANESSA TAYLOR W/F 27 FELONY PROBATION VIOLATION
- SKYLES ASHLEY SHAY W/F 35 — RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
- MITCHELL ROBBIE LEE W/M 30 MISD WILLFUL OBSTRUCTION
- BRIDGE TONYA ANN W/F — — RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
- VOILES HARLEY DEWAYNE W/M 54 MISD PROBATION VIOLATION, DUI, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- WESTBROOK TRAVIS WAYNE W/M 52 — HOLD FOR OTHER AGENCY
- SCOTT DEVIN BLAKE W/M 38 MISD DUI COMBO, SPEEDING
- LOLLIS ODARRIUS ANTWON B/M 18 FELONY PEEPING TOM
- SMITH JR. HUBERT DANIEL W/M 63 — SANCTION
- JOHNSON REBECCA LEE W/F 43 — SANCTION
- SMITH JERMAIN SHAREEK B/M 49 — SANCTION
- PAYNE KYLE EDWIN W/M 21 FELONY PROBATION VIOLATION
- CHAFFIN HEATHER NICOLE W/F 40 FELONY FORGERY 2ND DEGREE
- SALVADOR DOUGLAS EDWARD W/M 63 MISD PROBATION VIOLATION
- DODD ERIC CORDELL B/M 23 — RETURN FROM COURT
- COLLIER JOHNTAE KAVON B/M 23 — RETURN FROM COURT
- REYNOLDS NATALIE KAY W/F 32 MISD PUBLIC DRUNK
- PARCELL KALEB HALE W/M 24 MISD CRIMINAL TRESPASS- BUSINESS
- MURILLO HAROLD ELIEZER-BERMUDEZ H/M 19 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO SEATBELT
- REED LONNIE DALE W/M 34 MISD DISORDERLY CONDUCT
- MCDONALD WENDALL LAMAR W/M 52 MISD CRIMINAL TRESPASS- FVA, CRIMINAL TRESPASS, WILLFUL OBSTRUCTION
- TATE SIDNEY RHIANNAN W/F 24 MISD DUI-DRUGS, RUNNING RED LIGHT, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER LANE CHANGE
- DILLINGHAM SUMMER marie W/F 32 FEL DUI DRUGS, POSSESSION OF METH AND FAILURE TO MAINTAIN LANE
- DEARING JOHNNY JOSEPH W/M 51 FEL POSSESSION OF METH
- PEREZ MEJIA-SAQUEO ANANEAS H/M 19 MISD DRIVING WHILE UNLICENSED
- FLEETWOOD ROBERT JUNIOR B/M 61 FEL POSSESSION OF FENTANYL W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF COCAINE POSSESSION OF MARIJUANA W/INTENT TO DISTRIBUTE, PROBATION VIOLATION
- MILLSAPS MONICA LYNN W/F 50 FEL PROBATION VIOLATION
- BOWMAN ASHLEY NICOLE W/F 36 MISD FAILURE TO APPEAR
- KELLEY STEWART ARRA W/M 48 HOLD FOR COURT
- TURNER ERIK KEITH W/M 44 FEL POSSESSION OF METH
- SLOCUM MONTEL DEWON B/M 35 FEL PROBATION VIOLATION
- PRINCE SHAWN MARTIN W/M 36 MISD DRIVING ON SUSPENDED, OPERATOR AND PASSENGERS MUST WEAR HELMET AND FTA (M)
- LOFTIN DOUGLAS SHAWN W/M 44 FEL PROBATION VIOLATION
- ROBERTSON JONATHAN CRAIG W/M 51 FEL PROBATION VIOLATION
- JUVENILE JUVENILE JUVENILE W/M 14 FEL AGG ASSAULT
- BROWN LAMONICA JAMELLA B/M 32 MISD BATTERY FVA
- ADAM JERREL CHRISTOPHER W/M 34
- YOUNG JESSE ALLAN W/M 54 FEL THEFT BY TAKING
- WALLACE JAMISON LARAY W/M 38 MISD CRIMINAL TRESPASS/OBSTRUCTING OR HINDERING LAW ENFORCEMENT
- HUMPHREY KARISA MATTA W/F 30 FEL BENCH WARRANT FTA
- LADNER JOSHUA ALLAN W/M, 27 FEL PROBATION VIOLATION
- HARDIN MATTHEW DAVID W/M 30 FEL PROBATION VIOLATION
- BROCK MELISSA ANN W/F 47 FEL POSSESSION OF METH
- PERRY RICO AUNTUAN B/M 52 FEL POSSESSION OF METH W/ INTENT TO DISTRIBUTE
- CRUMP DAVID SHANE W/M 44 FEL POSSESSION OF METH
- PYROR THOMAS SCOTT W/M 51 FEL POSSESSION OF METH
- ROSSER RUSTY DAVID W/M 38 FEL POSSESSION OF METH
- ROSSER SHANNON LANE W/F 39 FEL POSSESSION OF METH
- LINDER WILACIA MONAY B/F HOLD FOR FULTON CO
- CARROLL SHELLY MARIE W/F 54 DUI, HEADLIGHTS, POSSESSION OF SCHEDULE II, CROSSING GUARD LINES, DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER.
- MEETZE DEVIN EDWARD W/M 40 MISD DRIVING ON SUSPENDED
- HENDRIX SHANA NICOLE W/F 28 FEL PROBATION VIOLATION, POSS OF METH, POSS OF DRUG RELATED OBJECTS
- BENN SCOTT TERILL B/M 31 MISD ROSSVILLE BENCH WARRANT