This booking report was provided by the Walker County Sheriff’s Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)

  • BROWN BARABAS ALTRENEASE B/M 45 FELONY POSS. OF COCAINE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
  • DEGRASSE ANGELA MARIE W/F 31 MISD FTA x2
  • ADAMS ALAN KOREL W/M 45 MISD FTA
  • PENDERGRAFT DANIEL LEE W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
  • YOUNG DANIELLE KAY W/F 38 FELONY PROBATION VIOLATION
  • FINK ERIC LEE W/M 37 FELONY PROBATION VIOLATION
  • GRAHAM DAVID WAYNE W/M 55 FELONY PROBATION VIOLATION, FTA
  • GELISH CODY DEAN W/M 25 FELONY SIMPLE ASSAULT- FVA
  • HALL LONNIE WILLIAM W/M 42 MISD CRIMINAL TRESPASS
  • BURNEY TIFFANI BROOKE W/F 19 MISD BATTERY- FVA
  • MOSS DALLAS AGUIRRE W/M 20 MISD CRIMINAL TRESPASS
  • JENSON AARON LAWRENCE W/M 33 FELONY POSS. OF METH
  • HEAD KYLER SETH W/M 23 FELONY POSS. OF METH
  • LYNCH JASON TYLER W/M 27 FELONY TRAFFICKING METH, TRAFFICKING FENTANYL, POSS. OF SCHEDULE I x2, POSS. OF SCHEDULE I W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME
  • TENEYCK PAUL MICHAEL W/M 28 MISD DUI, DUI-CHILD ENDANGERMENT x2, SPEEDING
  • WHEELER JASON RAY W/M 44 MISD BATTERY-FAMILY VIOLENCE ACT
  • WHITE HUNTER THOMAS W/M 28 MISD U-TURN PROHIBITED WHERE POSTED, EMERGING FROM ALLEY/ BUILDING/ PRIVATE ROAD/ OR DRIVEWAY; ALSO, NO DRIVING ON SIDEWALK, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • LONG DAVID BRIAN W/M 40 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE PLATE
  • PITYER WILLIAM GABRIEL W/M 43 MISD SIMPLE BATTERY- FAMILY VIOLENCE ACT
  • GREER JON – KAON QUINCY CHARLES B/M 23 FELONY FELONY THREATS- TERRORISTIC THREATS, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • SCHRADER JONATHAN EUGENE W/M 34 MISD SIMPLE BATTERY- FAMILY VIOLENCE, CRIMINAL TRESPASS FAMILY VIOLENCE, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
  • BOLLINGER MICHAEL ALLAN W/M 49 FELONY BATTERY- FAMILY VIOLENCE ACT, FAILURE TO APPEAR, TERRORISTIC THREATS, CRUELTY TO CHILDREN
  • YORK KAYLEE RICHARD W/F 35 MISD PERMITTING UNLAWFUL OPERATION OF VEHICLE, OPEN CONTAINER
  • YORK CASEY DAVID W/M 37 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • ASHER COREY BRIAN W/M 33 FELONY POSS. OF SCHEDULE I, WILLFUL OBSTRUCTION
  • CAMP JESSICA DEANA W/F 39 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION x2, INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY, SIMPLE BATTERY AGAINST OFFICER, P.U.I
  • CORDELL JOSHUA DAVID W/M 33 MISD FTA, DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO HEADLIGHT, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, IMPROPER LEFT TURN, NO INSURANCE
  • KEENER JAMES ANTHONY W/M 52 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA
  • FLEMISTER LARRY DOSS W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION, WILLFUL OBSTRUCTION, DISORDERLY CONDUCT
  • WHITLEY JUSTIN ROBERT W/M 31 — BOND SURRENDER
  • JARRELL BREANNA LYNN W/F 31 — BOND SURRENDER
  • BRANNON BILLY ALLAN W/M 54 MISD PUBLIC DRUNK
  • HOLT BRANDYN DAVID W/M 30 MISD DISORDERLY CONDUCT
  • HOGUE HALLEY DANIELLE W/F 30 MISD DISORDERLY CONDUCT
  • STANLEY MIRANDA NICHOLE W/F 35 MISD CONTEMPT OF CIVIL COURT- CHILD SUPPORT OBLIGATIONS
  • ROLFI ULIVER W/M 33 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING W/O A LICENSE, IMPROPER LEFT TURN, NO INSURANCE, ERRATIC LANE CHANGE, OPEN CONTAINER
  • MARTINEZ TYLER ANGELA W/M 24 MISD DUI, SPEEDING
  • WILCOX ADAM COREY W/M 32 MISD FOLLOWING TOO CLOSELY, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
  • WHITE ASHLEY BEECH W/F 27 FELONY POSS. OF METH
  • WILLIAMS TYSON SHON W.M 24 MISD SIMPLE BATTERY
  • DOCKERY LISA ADELLE W/F 61 FELONY HINDERING APPREHENSION OF A CRIMINAL x2
  • WALLIN JOHNNY DEWAYNE W/M 55 FELONY POSS. OF SCHEDULE II, POSS. OF METH
  • CROWDER BRANDON DETRIC W/M 21 FELONY POSS. OF MARIJUANA
  • DAVIS JR JAMES WILLIAM W/M 69 MISD FTA x
  • MOORE JASON SEAN W/M 49 FELONY ENTERING MOTOR VEHICLE W/ INTENT TO COMMIT THEFT
  • SWARTZ MICHAELA ROSE W/F 20 — HOLD FOR COURT
  • VAUGHN KIMBERLY ANN W/F 44 FELONY PROBATION VIOLATION
  • THOMAS BENNIE ROGER B/M 58 FELONY PROBATION VIOLATION
  • SMITH HUBERT DANIEL W/M 63 WEEKENDER
  • PETRITSCH VINCENT HENRY W/M 42 BOND SURRENDER
  • WARD RICKEY FERREL W/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION
  • DERRICK TEAIV DAYVON B/M 27 HOLD FOR COURT
  • CLARK TRAVIS ALLEN W/M 41 MISD DRIVING ON SUSPENDED
  • DOVER ANTHONY SCOTT W/M 36 FELONY POSSESSION OF SCHEDULE I (THC WAX), POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN ONE OUNCE
  • STANSELL PHILLIP THOMAS W/M 27 FELONY POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF SCHEDULE I-THC WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF SCHEDULE II-KETAMINE
  • VEGA KIM SHARON W/F 53 HOLD FOR OTHER AGENCY
  • JERNIGEN TYLER ANDREW W/M 31 DRIVING ON SUSPENDED
  • ESTEVEZ ALWIN ORTEGA W/M 18 MISD DUI UNDERAGE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
  • BURNS AUSTIN LEE W/M 26 MISD DUI, EXPIRED LICENSE PLATE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • BOLIN JERRY ANTHONY W/M 54 FELONY FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER, WILLFUL OBSTRUCTION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, LOITERING AND PROWLING
  • TOMAS ROMAN DARIO H/M 40 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
  • RANSON CHARLES BARRY B/M 46 MISD FTA
  • CLAYTON BARRY ALAN W/M 65 FELONY FTA, PROBATION VIOLATION
  • GUNTER JASON WAYNE W/M 51 MISD THEFT BY TAKING
  • HUMPHREY JOSHUA SHANE W/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION
  • MORGAN JOSEPH DENNIS W/M 37 MISD SIMPLE BATTERY
  • STINNETT JEFFERY JACKSON W/M 29 MISD SIMPLE BATTERY, NO SEATBELTS
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