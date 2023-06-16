This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- ELLIS ROGER GEOVANNY B/M 29 MISD DUI, DRIVING ON SIDEWALK, NO INSURANCE, U-TURN IN CURVE
- SMITH CHRISTOPHER ALLEN W/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION
- PENN LONITA DARL B/M 29 FELONY PROBATION VIOLATION
- YARBROUGH JOHNNY LEE W/M 49 FELONY FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER, BURGLARY, PROBATION VIOLATION
- YOUNG CARA LEIGH W/F 42 FELONY PROBATION VIOLATION
- KRAUSE AMANDA MAE W/F 44 FELONY FTA
- PEREZ TIRZO GONZALEZ H/M 47 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
- WIGGINS CHAZ’MON SAMONE B/F 29 MISD DUI, FLEEING/ ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, NO TURN SIGNAL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- STEVENS DAVID LEE B/M 29 — BACK FROM HOSPITAL
- DIXON DANYELL KAY W/F 28 MISD BATTERY- FVA
- DWIGHT GAGE KEION B/M 25 MISD VIOLATION OF TPO, GIVING FALSE INFORMATION TO POLICE OFFICER, FUGITIVE FROM JUSTICE
- HOLLOWAY LANISHA SHANTAY B/F 24 MISD DUI, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- GERWIG ZACHARIAH GLENN W/M 25 MISD DUI, IMPROPER USE OF TURN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
- JOHNSON ESTHER LEA W/F 41 MISD DUI, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING
- MILLIANS ANGELA KAY W/F 59 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA
- MARSHALL BRYANT RANDALL B/M 33 MISD VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER
- DODD II ERIC LANCE W/M 32 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO BRAKE LIGHTS
- COOPER CALEB FRanklin W/M 22 MISD DISORDERLY CONDUCT
- DAVIS-BURNHAM RHONDA DIANE SUSAN W/F 31 FELONY THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE
- BISKNER DAVID LEE W/M 31 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
- OLIVER KIMBERLY KNOVEST B/F 39 MISD DUI, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
- GALVEZ ABIGAIL BRAVO H/M 42 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE
- THOMISON MICHAEL CHRISTOPHER W/M 47 MISD CRIMINAL TRESPASS
- ATKINS JACOB NATHAN W/M 21 HOLD FOR CHATTOOGA CO
- THOMISON MICHAEL CHRISTOPHER W/M 47 MISD PUI
- SAWYER THOMAS JOEL W/M 37 MISD SIMPLE ASSAULT
- MYRICKS CORDARO DARNELL B/M 36 FELONY POSS. METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSS OF SCHEDULE II
- HENDERSON MICHAEL DON W/M 39 FELONY POSS OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSS OF SCHEDULE II
- DEARING JOHNNY JOSEPH W/M 51 FELONY POSS OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSS OF SCHEDULE II, TRAFFICKING METH
- BROOKS FLOYD EDWARD W/M 50 FELONY PROBATION VIOLATION
- NUNLEY MICHAEL CHRISTOPHER W/M 52 FELONY POSS OF METH
- MCNEESE JOHN ANDREW W//M 43 HOLD FOR OTHER AGENCY
- BELL GLENN VANCE W/M 41 SANCTIONED
- GAINES JAYLON TREMAIL B/M 25
- FORRESTER BRYAN PATRICK W/M 36 MISD FTA
- SMILEY LAVONNA KELVISTA B/F 19 MISD SHOPLIFTING
- WINTERS LEBRON CHARLES W/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION
- RALEY WHITNEY LEIGH W/F 35 FELONY PROBATION VIOLATION
- BROCK JAMES DAMIEN W/M 45 FELONY BURGLARY
- STEVENS JAMES PATRICK W/M 27 FELONY PROBATION VIOLATION
- MAGIN AMANDA CHERYL W/F 44 FELONY POSS OF SCHEDULE II, POSS OF MARIJUANA
- SMITH ANTHONY RAY W/M 48 FELONY PAROLE VIOLATION
- RUPE JAMES ADAM W/M FELONY FTA-POSS OF METH
- BERRY SYDNEY BAILEY W/F FELONY THEFT BY TAKING M/V
- MORRIS JESSE BLAKE W/M 28 MISD FTA
- HODGE ROBERT LYNN W/M 52 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
- WHEELER BRANDY NACOLE W/F 46 FELONY PROBATION VIOLATION, POSS. OF METH, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, LOITERING AND PROWLING
- ASBURY TIMOTHY JAMES W/M 36 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- TACKETT ASHLEY HOPE W/M 37 — RETURN FROM FLOYD CO.
- PATTON MALORI RYAN W/F 37 FELONY PROBATION VIOLATION
- BONNIE MICHAEL ALFORD W/M 27 FELONY PROBATION VIOLATION
- MIXON TRACEY DARRELL W/M 32 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
- STANDRIDGE CARL RICHARD W/M 37 FELONY POSS. OF METH
- CARTHORN RICHARD MARVIN B/M 59 MISD SIMPLE BATTERY, THEFT BY TAKING
- HILL ELIZABETH ASHLEY W/F 35 FELONY PROBATION VIOLATION
- BROWN JAKE TYLER W/M 32 FELONY DISORDERLY CONDUCT, CROSSING GUARDLINE W/ DRUGS, POSS. OF METH
- MCCLURE HANNAH ASHLEY W/F 26 MISD CRIMINAL TRESPASS
- SALVADOR DOUGLAS EDWARD W/M 63 FELONY PROBATION VIOLATION
- HELTON MICHAEL ANTHONY W/M 59 FELONY POSS. OF METH, HOLD FOR OTHER AGENCY
- LUEDKE NICHOLAS ALLEN W/M 29 FELONY CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE, BATTERY
- MCCLURE HANNAH ASHLEY W/F 26 MISD CRIMINAL TRESPASS
- MANNING TESSA LEIGHAN W/F 36 MISD CRIMINAL TRESPASS- FVA
- HOLBROOK ANTHONY JOHN W/M 40 MISD DISORDERLY CONDUCT
- DILLINGHAM SUMMER MARIE W/F 31 MISD CRIMINAL TRESPASS
- DUKE CHRISTIAN LESAGE W/M 18 MISD DUI- UNDER THE AGE OF 21, TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- INGRAM HENRY HOWARD W/M 46 FELONY VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER, FTA (M)
- MITCHELL JASON DWIGHT W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
- WHEELER JASON RAY W/M 44 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA, SIMPLE BATTERY- FVA x2, BATTERY- FVA
- CARRINGTON HALEY NICOLE W/F 26 MISD PROBATION VIOLATION
- ALLGOOD ALANA MICHELLE B/F 20 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE
- STEVENS DAVID LEE B/M 29 —- BACK FROM DOCTOR APPOINTMENT
- RITCHIE JAMIE MARIE W/F 30 —- HOLD FOR COURT