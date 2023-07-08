This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- LOPEZ GARCIA HILARIO H/M 34 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, DRIVING W/O A VALID LICENSE, OPEN CONTAINER, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
- WALLIN ALEX TYLER W/M 25 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- TATUM TERRY RANCE W/M 60 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- GRAY BRYANT JUSTIN B/M 21 MISD FTA, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
- SMITH DALE EDWARD W/M 24 FELONY THEFT BY DECEPTION
- JUAREZ MIGUEL ANGEL H/M 19 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, SPEEDING
- WEAVER CASEY DANYEL W/F 35 FELONY PROBATION VIOLATION
- UNDERWOOD DEMETRIUS LEBRON B/M 42 FELONY PROBATION VIOLATION
- SIMPSON CLINTON TRAVIS W/M 34 FELONY PROBATION VIOLATION
- SARGENT TIMOTHY JOEL W/M 42 FELONY PROBATION VIOLATION
- REESE MICHAEL JAMES W/M 43 FELONY PROBATION VIOLATION
- WELLS LORIE ELIZABETH W/F 35 MISD PROBATION VIOLATION, FTA
- HOOD JR CHARLES LEROY W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
- STATON SAVANNAH EVANS W/F 23 MISD FTA x2
- CLINE CHAD AARON W/M 43 FELONY FLEEING AND ELUDING POLICE OFFICER, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, SPEEDING, IMPROPER LANE CHANGE/ FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
- WALLACE JADEN MACKENZIE B/F 19 MISD BATTERY X2, SIMPLE BATTERY X1, DISORDERLY CONDUCT
- SIMS ZACH COLE W/M 21 MISD DUI
- HOLBEECH ANTHONY JOHN W/M 40 MISD RECKLESS CONDUCT
- NORWOOD JAMIE LASAY B/F 25 MISD SIMPLE BATTERY FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
- DELVALLA JULIUS DON W/M 42 MISD FTA
- MOORE JOHN ANDREW W/M 34 MISD DUI, OPEN CONTAINER
- SCOTT KENNA NICHOLE W/F 36 MISD DUI
- GRIDER TIMOTHY W/M 55 —— HOLD FOR DALTON POLICE DEPARTMENT
- WHITE ASHLEY BROOK W/F 27 MISD SIMPLE BATTERY FVA, OBSTRUCTION
- BRISCOE CAITLIN REBECCA W/F 32 FELONY CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY, ENTERING AUTOMOBILE OR OTHER MOTOR VEHICLE WITH INTENT TO COMMIT THEFT OR FELONY, PUBLIC DRUNK
- VINYARD GINGER LEAD W/F 40 MISD DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
- OUSLEY LACEY NMN B/M 29 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION, THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE x2, DRIVING W/O A VALID LICENSE, RECKLESS DRIVING, FLEEING/ ATTEMPTING TO ELUDE, FOLLOWING TOO CLOSELY, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- SIMS ZACHARIAH COLE W/M 21 FELONY PROBATION VIOLATION
- HOGUE JUSTIN TAYLOR W/M 27 MISD FTA x2
- JACKSON PHILLIP CURTIS W/M 47 FELONY PROBATION VIOLATION
- GREENE KECIA LEANNE W/F 53 FELONY POSS. OF SCHEDULE I
- RIDLEY HEATHER DEE W/F 39 MISD SIMPLE BATTERY- FVA
- PHILLIPS WILSON AARON W/M 21 FELONY POSS. OF COCAINE, DUI- MULTIPLE SUBSTANCES
- GOODGAME NICHOLAS HAMPTON W/M 17 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA
- STOKER ROBERT VINCENT W/M 54 FELONY POSS. OF SCHEDULE IV
- CHOICE JALEEL QUINTEL B/M 18 FELONY SODOMY x2, STATUTORY RAPE, CHILD MOLESTATION x2, AGGRAVATED CHILD MOLESTATION x2
- KOUNSACKNARATH ANNIE CANDI B/F 38 MISD DUI- DRUGS, DUI- DRUGS CHILD ENDANGERMENT, x2, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- NEWKIRK TERRY JEKARIO B/M 28 MISD DUI- DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, IMPROPER U-TURN, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- ADAMS JEMERE DESHAWN B/M 33 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN x2, OPEN CONTAINER
- VELASQUIZ FREDY ORLANDO H/M 38 FELONY AGGRAVATED BATTERY- FVA, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
- COFFELT TRACY LYNN W/F 54 — HOLD FOR OTHER AGENCY
- MONTGOMERY QUENTON MARON B/M 28 MISD PROBATION VIOLATION, CRIMINAL TRESPASS, P.U.I
- LOPEZ BRAULIO REMIGIO H/M 27 MISD DUI, DRIVING W/O A VALID LICENSE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OPEN CONTAINER
- COPE DANIEL WAYNE W/M 39 MISD SIMPLE ASSAULT-FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
- HOLDEN MYKA NMN B/M 23 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA, CRIMINAL TRESPASS- FVA
- PANKEY NORMAN DWANE W/M 55 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING, NO TAIL LIGHTS, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
- MOSIER RONNIE DEAN W/M 43 MISD DUI- DRUGS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- JENKINS LADARRELL DEWAYNE B/M 40 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE,DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, OPEN CONTAINER.
- HALE CHRISTOPHER MATTHEW W/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION
- PRICE ONTARIO MARKIS B/M 18 MISD DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING.
- BONE JOHN ANTHONY B/M 64 FELONY PROBATION VIOLATION
- MARSHALL BRYANT RANDELL B/M 33 FELONY AGGRAVATED STALKING
- YOUNCE DANIEL DEWAYNE W/M 39 MISD CRIMINAL TRESPASS
- DRENNON TERRY RYAN W/M 50 N/A N/A
- WILLIAMS ALLAN SCOTT W/M 54 FELONY POSSESSION OF METH
- BEST APRIL MICHELLE W/M 47 FELONY NO INSURANCE, POSSESSION OF SCHEDULED II
- PAYNE JOSHUA ALEXANDER W/M 27 MISD WARRANT-SIMPLE BATTERY FVA
- CRIDER CHRISTOPHER DARRELL-EUGENE W/M 22 MISD DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
- BEARD BRYCE GARRISON W/M 22 MISD DUI, OPEN CONTAINER, DRIVING ON SUSPENDED
- VICENTE- GARCIA EMILCER FREDERICO H/M 27 MISD DUI, NO LICENSE
- BROWN JAKE TYLER W/M 32 MISD DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE ASSAULT
- MCCOIN KIMBERLY SUSAN W/F 53 FEL POSSESSION OF METH POSSESSION OF SCHEDULE II
- MILLSAPS MONICA LYNN W/F — —— RETURNED FROM HEALTH DEPARTMENT
- ROBINSON BILLY DEWAYNE W/M 41 FEL PAROLE VIOLATION
- SANZE MARCUS DANE W/M 37 MISD DRIVING WHILE SUSPENDED
- BROWN JAKE TYLER W/M 32 FEL CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
- MILLER TRAVIS JOE W/M 56 FEL PROBATION VIOLATION
- ROGERS JAMES ADAM W/M 44 FEL VIOLATION SEX OFFENDER REGISTRY
- HARWOOD SHANNON KAYE W/F 45 FEL PROBATION VIOLATION
- YOUNCE DANIEL DEWAYNE W/M 39 MISD CRIMINAL TRESPASS ON PROPERTY
- DANIEL LENNA BOBBETTE W/F 43 FEL BURGLARY 1ST DEGREE, PROBATION VIOLATION -MISD
- ANDERSON JASON LAMAR W/M 39 FEL THEFT BY TAKING
- WIGGINS ENOPHEON DEMARCUS B/M 41 MISD FAILURE TO APPEAR
- LONG LESLIE WAYNE W/M 41 MISD BATTERY FVA
- POPE ASHLEY NICOLE W/F 19 MISD OBSTRUCTION
- FOWLER DEGAN CARROLL W/M 20 MISD CRIMINAL TRESPASS
- HIGGS ELRIDRICA ASIN B/F 27 MISD SIMPLE BATTERY FVA, OBSTRUCTION
- BYNUM AUSTIN GARY W/M 30 MISD PROBATION VIOLATION