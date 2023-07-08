This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)

  • LOPEZ GARCIA HILARIO H/M 34 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, DRIVING W/O A VALID LICENSE, OPEN CONTAINER, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
  • WALLIN ALEX TYLER W/M 25 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
  • TATUM TERRY RANCE W/M 60 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • GRAY BRYANT JUSTIN B/M 21 MISD FTA, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
  • SMITH DALE EDWARD W/M 24 FELONY THEFT BY DECEPTION
  • JUAREZ MIGUEL ANGEL H/M 19 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, SPEEDING
  • WEAVER CASEY DANYEL W/F 35 FELONY PROBATION VIOLATION
  • UNDERWOOD DEMETRIUS LEBRON B/M 42 FELONY PROBATION VIOLATION
  • SIMPSON CLINTON TRAVIS W/M 34 FELONY PROBATION VIOLATION
  • SARGENT TIMOTHY JOEL W/M 42 FELONY PROBATION VIOLATION
  • REESE MICHAEL JAMES W/M 43 FELONY PROBATION VIOLATION
  • WELLS LORIE ELIZABETH W/F 35 MISD PROBATION VIOLATION, FTA
  • HOOD JR CHARLES LEROY W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
  • STATON SAVANNAH EVANS W/F 23 MISD FTA x2
  • CLINE CHAD AARON W/M 43 FELONY FLEEING AND ELUDING POLICE OFFICER, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, SPEEDING, IMPROPER LANE CHANGE/ FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
  • WALLACE JADEN MACKENZIE B/F 19 MISD BATTERY X2, SIMPLE BATTERY X1, DISORDERLY CONDUCT
  • SIMS ZACH COLE W/M 21 MISD DUI
  • HOLBEECH ANTHONY JOHN W/M 40 MISD RECKLESS CONDUCT
  • NORWOOD JAMIE LASAY B/F 25 MISD SIMPLE BATTERY FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
  • DELVALLA JULIUS DON W/M 42 MISD FTA
  • MOORE JOHN ANDREW W/M 34 MISD DUI, OPEN CONTAINER
  • SCOTT KENNA NICHOLE W/F 36 MISD DUI
  • GRIDER TIMOTHY W/M 55 —— HOLD FOR DALTON POLICE DEPARTMENT
  • WHITE ASHLEY BROOK W/F 27 MISD SIMPLE BATTERY FVA, OBSTRUCTION
  • BRISCOE CAITLIN REBECCA W/F 32 FELONY CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY, ENTERING AUTOMOBILE OR OTHER MOTOR VEHICLE WITH INTENT TO COMMIT THEFT OR FELONY, PUBLIC DRUNK
  • VINYARD GINGER LEAD W/F 40 MISD DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
  • OUSLEY LACEY NMN B/M 29 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION, THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE x2, DRIVING W/O A VALID LICENSE, RECKLESS DRIVING, FLEEING/ ATTEMPTING TO ELUDE, FOLLOWING TOO CLOSELY, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • SIMS ZACHARIAH COLE W/M 21 FELONY PROBATION VIOLATION
  • HOGUE JUSTIN TAYLOR W/M 27 MISD FTA x2
  • JACKSON PHILLIP CURTIS W/M 47 FELONY PROBATION VIOLATION
  • GREENE KECIA LEANNE W/F 53 FELONY POSS. OF SCHEDULE I
  • RIDLEY HEATHER DEE W/F 39 MISD SIMPLE BATTERY- FVA
  • PHILLIPS WILSON AARON W/M 21 FELONY POSS. OF COCAINE, DUI- MULTIPLE SUBSTANCES
  • GOODGAME NICHOLAS HAMPTON W/M 17 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA
  • STOKER ROBERT VINCENT W/M 54 FELONY POSS. OF SCHEDULE IV
  • CHOICE JALEEL QUINTEL B/M 18 FELONY SODOMY x2, STATUTORY RAPE, CHILD MOLESTATION x2, AGGRAVATED CHILD MOLESTATION x2
  • KOUNSACKNARATH ANNIE CANDI B/F 38 MISD DUI- DRUGS, DUI- DRUGS CHILD ENDANGERMENT, x2, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • NEWKIRK TERRY JEKARIO B/M 28 MISD DUI- DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, IMPROPER U-TURN, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • ADAMS JEMERE DESHAWN B/M 33 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN x2, OPEN CONTAINER
  • VELASQUIZ FREDY ORLANDO H/M 38 FELONY AGGRAVATED BATTERY- FVA, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
  • COFFELT TRACY LYNN W/F 54 — HOLD FOR OTHER AGENCY
  • MONTGOMERY QUENTON MARON B/M 28 MISD PROBATION VIOLATION, CRIMINAL TRESPASS, P.U.I
  • LOPEZ BRAULIO REMIGIO H/M 27 MISD DUI, DRIVING W/O A VALID LICENSE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OPEN CONTAINER
  • COPE DANIEL WAYNE W/M 39 MISD SIMPLE ASSAULT-FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
  • HOLDEN MYKA NMN B/M 23 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA, CRIMINAL TRESPASS- FVA
  • PANKEY NORMAN DWANE W/M 55 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING, NO TAIL LIGHTS, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
  • MOSIER RONNIE DEAN W/M 43 MISD DUI- DRUGS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
  • JENKINS LADARRELL DEWAYNE B/M 40 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE,DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, OPEN CONTAINER.
  • HALE CHRISTOPHER MATTHEW W/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION
  • PRICE ONTARIO MARKIS B/M 18 MISD DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING.
  • BONE JOHN ANTHONY B/M 64 FELONY PROBATION VIOLATION
  • MARSHALL BRYANT RANDELL B/M 33 FELONY AGGRAVATED STALKING
  • YOUNCE DANIEL DEWAYNE W/M 39 MISD CRIMINAL TRESPASS
  • DRENNON TERRY RYAN W/M 50 N/A N/A
  • WILLIAMS ALLAN SCOTT W/M 54 FELONY POSSESSION OF METH
  • BEST APRIL MICHELLE W/M 47 FELONY NO INSURANCE, POSSESSION OF SCHEDULED II
  • PAYNE JOSHUA ALEXANDER W/M 27 MISD WARRANT-SIMPLE BATTERY FVA
  • CRIDER CHRISTOPHER DARRELL-EUGENE W/M 22 MISD DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
  • BEARD BRYCE GARRISON W/M 22 MISD DUI, OPEN CONTAINER, DRIVING ON SUSPENDED
  • VICENTE- GARCIA EMILCER FREDERICO H/M 27 MISD DUI, NO LICENSE
  • BROWN JAKE TYLER W/M 32 MISD DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE ASSAULT
  • MCCOIN KIMBERLY SUSAN W/F 53 FEL POSSESSION OF METH POSSESSION OF SCHEDULE II
  • MILLSAPS MONICA LYNN W/F — —— RETURNED FROM HEALTH DEPARTMENT
  • ROBINSON BILLY DEWAYNE W/M 41 FEL PAROLE VIOLATION
  • SANZE MARCUS DANE W/M 37 MISD DRIVING WHILE SUSPENDED
  • BROWN JAKE TYLER W/M 32 FEL CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
  • MILLER TRAVIS JOE W/M 56 FEL PROBATION VIOLATION
  • ROGERS JAMES ADAM W/M 44 FEL VIOLATION SEX OFFENDER REGISTRY
  • HARWOOD SHANNON KAYE W/F 45 FEL PROBATION VIOLATION
  • YOUNCE DANIEL DEWAYNE W/M 39 MISD CRIMINAL TRESPASS ON PROPERTY
  • DANIEL LENNA BOBBETTE W/F 43 FEL BURGLARY 1ST DEGREE, PROBATION VIOLATION -MISD
  • ANDERSON JASON LAMAR W/M 39 FEL THEFT BY TAKING
  • WIGGINS ENOPHEON DEMARCUS B/M 41 MISD FAILURE TO APPEAR
  • LONG LESLIE WAYNE W/M 41 MISD BATTERY FVA
  • POPE ASHLEY NICOLE W/F 19 MISD OBSTRUCTION
  • FOWLER DEGAN CARROLL W/M 20 MISD CRIMINAL TRESPASS
  • HIGGS ELRIDRICA ASIN B/F 27 MISD SIMPLE BATTERY FVA, OBSTRUCTION
  • BYNUM AUSTIN GARY W/M 30 MISD PROBATION VIOLATION
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