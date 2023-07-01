This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- SHIRLEY RYAN KEITH W/M 43 MISD FTA
- PAYNE JACKLYN NICOLE W/F 39 MISD PROBATION VIOLATION, HOLD FOR OTHER AGENCY
- ALLREAD JAMES WILLIAM W/M 57 —– BACK FROM HEALTH DEPARTMENT
- BRYSON KIMBERLY JANE W/F 47 MISD FTA (M)
- WESSON TYLER WILLIAM W/M 30 MISD PROBATION VIOLATION
- WILLIAMS ELIJAH LATREL B/M 21 FELONY PROBATION VIOLATION
- DEY SAJJAD AMIR B/M 54 — HOLD FOR OTHER AGENCY
- SAINT JASON ALLEN W/M 37 FELONY PROBATION VIOLATION
- CIRTE TONYA GAIL W/F 47 FELONY PROBATION VIOLATION
- PENDERGRASS MISTY SHAWN W/F 44 MISD THEFT BY TAKING x2
- CLEVELAND SHANDON NICOLE W/F 40 FELONY FTA
- DEARING JOHNNY JOSEPH W/M 51 — BACK FROM HOSPITAL
- WEAVER JEREMY DION W/M 43 FELONY POSS. OF SCHEDULE I W/ INTENT TO DISTRIBUTE
- MCDANIEL JAMES LEE W/M 40 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION
- VENTURA JESUS MANUEL H/M 30 MISD PUI, DISORDERLY CONDUCT
- GONZALEZ COURTNEY ALEXIS W/F 21 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- MEDINA JOSE ENRIQUE H/M 27 MISD DUI, SPEEDING, DRIVING W/O A VALID LICENSE
- KEY CHRISTIANA GRACE W/F 36 MISD DUI-COMBO, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, NO COUNTY DECAL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING, OPEN CONTAINER
- BURT PEYTON CHANDLER W/F 23 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE
- HAMILTON AMANDA LYNN W/F 29 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- HOLMAN CODY LEE W/M 28 MISD HOLD FOR OTHER AGENCY
- LEAMON TYLAR NIKOLE W/F 19 MISD SIMPLE BATTERY- FVA
- MEDRANO VIOLA MAE W/F 44 MISD PROBATION VIOLATION
- BABBITT DAVID WARREN W/M 25 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, WINDOW TINT VIOLATION
- CARROLL ELIZABETH BURLENE W/F 36 MISD SIMPLE BATTERY- FVA, FTA
- JONES NATASHA HAZEL W/F 38 MISD PROBATION VIOLATION
- DOMINGO ESTEFANO RAMIREZ H/M 22 MISD PUBLIC DRUNK, DISORDERLY CONDUCT
- LOVE KEVIN ANDRE B/M 34 MISD DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, HANDS FREE
- WOODRUFF LEWIS CHRISTOPHER B/M 41 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- GOINS JR. JIMMIE ALEXANDER W/M 39 FELONY AGGRAVATED BATTERY, EXPLOITATION/INTIMIDATION OF ELDER PERSONS
- JUVENILE JUVENILE JUVENILE B/M 15 FELONY TERRORISTIC THREATS (F), BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE x2
- BROWN JAKE TYLER W/M 32 MISD LOITERING AND PROWLING
- PEACOCK LAKESHA CHARLETT B/F 46 MISD WILLFUL OBSTRUCTION, OPEN CONTAINER
- IDLETTE DARRELL DEWAYNE B/M 43 MISD DUI, OPEN CONTAINER, NO INSURANCE, IMPROPER STOPPING ON ROADWAY, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- GORDON JEREMIAH CHRISTIAN B/M 21 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
- BROWN JAKE TYLER W/M 32 MISD CRIMINAL TRESPASS
- THRIFT DERRICK WAYNE W/M 47 FELONY FTA
- FURJANIC MARK JOSHUA W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
- CURDELL EDWARD LEE W/M 38 FELONY PROBATION VIOLATION, BATTERY-FVA
- BROWN LAMONICA JAMELLE B/M 32 MISD CRUELTY TO ANIMALS
- GAZAWAY TYRONE LADEAN W/M 51 MISD CONTEMPT OF COURT
- FRANKLIN CHRIS LYNN W/M 45 MISD CONTEMPT OF COURT
- ROBERTSON CODY LEE WAYNE W/M 39 FELONY POSSESSION OF SCHEDULE II DRUG
- WEAVER CASEY DANYEL W/F 35 — HOLD FOR OTHER AGENCY
- HITCHCOX ROBERT BRYAN W/M 48 FELONY POSS. OF SCHEDULE II DRUG, POSS. OF METH, POSS. OF MARIJUANA
- BIBLE DONNA JANE W/F 47 MISD FTA, PROBATION VIOLATION
- DUNCAN ALEXANDER JERRY-WAYNE W/M 19 MISD POSS. OF MARIJUANA, POSS. OF DRUG RELATED OBJECTS
- LATHEM APRIL LYNN W/F 39 FELONY PROBATION VIOLATION
- LIVARCHUK DANIEL STANISLAV W/M 26 MISD DUI, OPEN CONTAINER, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, NO SEATBELT, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, EXPIRED TAG, NO PROOF OF INSURANCE
- MCDOWELL SHERYLL DAWN W/F 37 MISD FTA
- BROWN MARY KATHERYN W/F 56 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE
- LIVELY COREY LEVI W/M 29 MISD DUI, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
- ELLINGER ANGELA DIANNE W/F 41 FELONY POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, FTA
- GOURLEY DANIEL H W/M 58 FELONY WARRANTS
- SHOCKLEY KURT DANIEL W/M 35 FELONY AGG ASSAULT
- MAHAN AUSTIN RAY W/M 23 FELONY RECKLESS CONDUCT
- CARTWRIGHT BRISON LEE W/M 19 MISD DISORDERLY CONDUCT
- WEBB JUSTIN BRYCE W/M 55 FELONY AGG ASSAULT, ELDER ABUSE
- WALLIN ALEX TYLER W/M 45 MISD SUSPENDED LICENSE, NO TAG
- BROWN JAKE TYLER W/M 32 MISD DISORDERLY CONDUCT
- MOORE JAMES DON W/M MISD CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
- WILLIS JOHNNY DEVAN W/M 23 MISD CRIMINAL TRESPASS
- GUPTON JR RICKY RAY W/M 28 MISD VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER
- BROWN JAKE TYLER W/M 32 MISD SIMPLE ASSAULT, CRIMINAL TRESPASS
- YOUNG JEREMY ANTIONE B/M 42 MISD PROBATION VIOLATION
- HOLLINS EVRETTE LEE B/M 39 FELONY POSS. OF FIREARM BY CONVICTED FELON, WILLFUL OBSTRUCTION, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, FUGITIVE FROM JUSTICE
- NICHOLS COREY LOGAN W/M 26 MISD PU.I., TERRORISTIC THREATS
- ELLIS THOMAS LEE B/M 63 MISD DUI, FOLLOWING TOO CLOSELY, OPEN CONTAINER
- DAVENPORT DAVID SHAUNBRODE B/M 42 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- ROBINSON ANGELA NICOLE W/F 28 — HOLD FOR OTHER AGENCY
- BERRY KAYLA NICOLE W/F 34 FELONY CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE
- EVANS FRANCINE GAIL B/F 43 MISD PROBATION VIOLATION, WINDOW TINT VIOLATION
- KINSEY BRENNAN LEE W/M 22 MISD VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER
- WARE BRIAN KEITH W/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION
- COX JAVAN LEVI B/M 27 FELONY PROBATION VIOLATION
- MONTGOMERY CHIRESCO RODRIQUES B/M 42 FELONY POSS. OF COCAINE
- DEMEASE DERRICK LEE B/M 25 FELONY POSS. OF METH W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF SCHEDULE II W/ INTENT TO DISTRIBUTE, TRAFFICKING DRUGS
- ELLINGER ANGELA DIANE W/F 41 FELONY BOND SURRENDER
- WISHAM SETH AXLEY W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
- FELTON CAMERON D B/M 28 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
- MORRIS JESSICA RAMSEY W/F MISD BATTERY
- JUVENILE JUVENILE JUVENILE W/M 13 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION x2, LOITERING AND PROWLING