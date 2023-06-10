This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- BURKE STEPHANIE CECILE W/F 28 FELONY POSS. OF METH
- KIRBY DANIEL EDWARD W/M 51 MISD DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER TURN SIGNAL
- MULLIN JASON BARRON W/M 36 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- GARCIA DANIEL CIREACO W/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION
- TIBBITS RODNEY ALLEN W/M 64 FELONY BURGLARY 1ST, THEFT BY TAKING
- WEBB HAYDEN BARBARA W/F 26 FELONY POSSESSION OF METH
- HOWARD GEORGE AARON W/M 45 MISD DUI, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- LAMAN DENNIS CARL W/M 75 FELONY EXPOLIATION OF DISABLED ADULT X201, SEXUAL BATTERY X199, AGG SEXUAL BATTERY X1
- KNIGHT TAYLER LEE W/M 27 FELONY PROBATION VIOLATION
- ABBOTT AMANDA MCKAYLA W/F 23 MISD DRIVING ON SUSPENDED, SPEEDING
- MILLIANS HALIE NICOLE W/F 26 FELONY VGCSA, BATTERY FVA
- WALLIN ANNIE LOUISE W/F 52 MISD BATTERY FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD
- OSEI KING MUSIC B/M 22 FELONY CHILD MOLESTATION, ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES
- MIDDLEBROOKS MARSHALL RYAN W/M 33 MISD BATTERY FVA
- CARROLL JEREMY KEITH W/M 43 MISD DRIVING ON SUSPENDED, PROBATION VIOLATION
- MCCLURE HANNAH ASHLEY W/F 26 MISD CRIMINAL TRESPASS
- STARLING KENNETH WINSTON B/M 71 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE
- LAMB CASSAN LEWIS W/M 20 MISD DUR, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE
- FLOYD LOGAN COLE W/M 26 MISD CRIMINAL TRESPASS FVA
- STEVENS DAVID LEE B/M 29 FELONY POSSESSION OF METH, GIVING FALSE NAME, WILFUL OBSTRUCTION ON LAW ENFORCEMENT, WILFUL OBSTRUCTION ON FIREFIGHTER, CROSSING THE GUARD LINE WITH DRUGS
- CARLISLE MARY THERESA W/F 38 MISD HOLD FOR COBB COUNTY
- HARMON JEREMY MICHAEL W/M 46 —– PDC
- BROWN DONALD MARK W.M 51 MISD BATTERY FVA
- SILVERS CHRISTOPHER LEE W/M 35 FELONY VIOLATION OF PROBATION, FAILURE TO APPEAR X3
- COX TIMOTHY CHARLES W/M 22 FELONY FAILURE TO APPEAR- FELON, FAILURE TO APPEAR-MISD
- GONZALEZ TIRZO PEREZ W/M 47 MISD NO LICENSE, DRIVING ON SUSPENDED
- AKERY AUSTIN BLAKE W/M 30 MISD DUI, NO SEATBELT, NO INSURANCE
- CAMPBELL KAREN RENEE W/F 32 MISD FAILURE TO APPEAR, PROBATION VIOLATION (M)
- CHESSER ALYANA BLAINE W/F 21 FELONY POSS. OF METH
- FARMER CHERITY HOPE W/F — — BACK FROM DOCTOR APPOINTMENT
- CUTTS ALLEN JUSTIN W/M 34 FELONY INTERSTATE INTERFERENCE WITH CUSTODY
- KIDWELL JAMISON SHANE W/M 27 FELONY PROBATION VIOLATION (F)
- OWENS KIOMEE DESHAWN B/M 27 FELONY PROBATION VIOLATION (F)
- MOORE CHARLES IZ B/M 32 FELONY FAILURE TO APPEAR (F)
- BOURQUE THOMAS JOSEPH W/M 41 MISD CONTEMPT OF CIVIL COURT
- RAY SHANNON JACOB W/M 36 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION,(M), TRAFFICKING DRUGS, AGGRAVATED ASSAULT ON LAW ENFORCEMENT x5
- LONG MEAGAN BRIANNA W/F 22 FELONY TRAFFICKING DRUGS
- KING CHRISTOPHER RYAN W/M 30 MISD THEFT BY DECEPTION
- NGUYEN JAYDEN THAI W/M 17 MISD RECKLESS DRIVING, WINDOW TINT VIOLATION, SPEEDING, POSS. OF ALCOHOLIC BEVERAGES BY PERSON UNDER 21
- DUCKETT TERRY LEE W/M 58 FELONY POSS. OF METH, POSS. OF SCHEDULE II W/ INTENT TO DISTRIBUTE
- OSEI KING MUSIC B/M 22 FELONY BOND SURRENDER
- SLEDGE JR. DONALD CONDRIDGE B/M 35 MISD PROBATION VIOLATION
- PETERSON ZACHARY PAUL W/M 34 MISD THEFT BY SHOPLIFTING
- SNIDER AMY MERIDETH W/F 43 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- DAY LYNDA SAMSEL W/F 72 MISD CRIMINAL TRESPASS
- LYLE VALERIE TENA B/F 31 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, DUI-DRUGS, DUI- CHILD ENDANGERMENT x2, IMPROPER LANE CHANGE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- YOUNG SAMUEL PAUL W/M 41 MISD BATTERY-FVA
- SANCHEZ SANDOUGAL ISIDRO H/M 35 FELONY CHILD MOLESTATION x2
- WOOTEN CHRISTOPHER BRIAN W/M 45 MISD VIOLATION OF TPO
- PANKEY MESSHICK SAMPSON W/M 24 MISD BATTERY- FVA
- TRIPP THOMAS JAMES W/M 35 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- BEARD JOHN ROBERT W/M 36 FELONY POSS. OF SCHEDULE II
- BEARD JACOB DANIEL W/M 31 FELONY SALE OF SCHEDULE II, WILLFUL OBSTRUCTION
- PAINTER COURTNEY SHAY W/F 24 MISD FTA
- DAVIS JANICE MARIE B/F 51 FELONY PROBATION VIOLATION
- PAYNE MARSHALL RALPH W/M 50 FELONY MALICE MURDER, MURDER
- NORRIS DEVONTA ARDERALL B/M 30 MISD WILLFUL OBSTRUCTION, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
- RIEGELMAN KATHRYN ANN W/F 61 MISD DUI, SPEEDING, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- JONES CATHY ELIZABETH W/F 49 MISD PROBATION VIOLATION
- TUCKER SABRINA LEANN W/F 44 MISD FTA NON FINGERPRINTABLE
- KINSEY DEWAYNE ROBERT W/M MISD OBSTRUCTION
- HEAD RECHELLE ELAINE W/F 73 MISD OBSTRUCTION
- MCNISH DANIEL WAYNE W/M 47 FELONY ENTERING AUTO, CRIMINAL TRESPASS
- SAYLOR CODY LEE W/M 38 FELONY VGCSA
- REID THADDES EUGENE B/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION
- HAGAMAN KATHLEEN TERESA W/F 43 MISD THEFT BY SHOPLIFTING
- WALKER WILLIAM THOMAS W/M 49 FELONY VGCSA
- PEDRO MIGUEL PASCUAL W/M 30 MISD DUI, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING WITHOUT A LICENSE
- SITZ JURIA DETT W/F 43 HOLD FOR DADE CO
- LOLLIS ODARRIUS ANTWON B/M 18 FELONY CHILD MOLESTATION
- EDWARDS DAKOTA ALLEN W/M 29 COURT SANCTION
- WHITED JOSEPH PATRICK W/M 41 MISD PROBATION VIOLATION
- NEIGHBORS MINDY SUE W/F 44 FELONY DUI, SUPER SPEEDER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSSESSION OF SCHEDULE 4 CONTROLLED SUBSTANCE
- MORRISON MICHAEL BENNY W/M 44 FELONY AGG SEXUAL BATTERY
- FOX DEVLIN MICHAEL W/M 27 MISD THEFT BY CONVERSION
- BIGELOW PATRICIA JOY W/F 38 MISD DISORDERLY CONDUCT
- WEST JAMES JEFFERSON W/M 24 MISD DISORDERLY CONDUCT
- BURTON LISA NICOLE W/F 31 FELONY DUI DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSSESSION OF SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE