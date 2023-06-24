This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- PASCUAL-ENRIQUE REYNOSO NOLASCO W/M 26 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE
- REED BETTY JOHANNAH W/F 25 MISD SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, HOLD FOR CATOOSA
- MILLER ERIC LEROY W/M 37 FELONY THEFT BY TAKING
- CROSS JACK HAYDEN W/M 50 FELONY AGG ASSAULT
- HENRY BOBBY LEE W/M 58 MISD CITY PROBATION VIOLATION
- CORDELL LINDSEY MARIE W/F 28 MISD CRUELTY TO ANIMALS
- GOINS BILLY JACK W/M 51 FELONY FTA SPECIAL INDICTMENT
- PHILLIPS CAROL ELIZABETH W/F 33 FELONY ENTERING AUTO
- CLACK JASON DEWAYNE W/M 47 FELONY THEFT BY TAKING
- MOYER KELLY MARIE W/F 45 FELONY POSS OF METH
- LOCKRIDGE DANIEL CHARLES W/M 41 FELONY POSS OF METH, POSS OF FIREARM BY CONVICTED FELON
- BONILLA ALEX FERNANDO W/M 27 MISD DRIVING WITHOUT A LICENSE
- GRAF JOSHUA KEITH W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
- YOUNG JESSIE ALLEN W/M 54 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, TAG LIGHT VIOLATION, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE
- FRASHIER ROBBIE WILLIAM W/M 46 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- RUSSELL DEVAN TODD W/M 18 MISD DUI DRUGS, DUI ALCOHOL
- NEAL JONAH SAMUEL W/M 18 MISD DUI, OBSTRUCTION, HIT & RUN, FOLLOWING TOO CLOSELY
- SNIDER KELSIE LEE W/F 29 FEL THEFT BY TAKING (MOTOR VEHICLE)
- MANN AMANDA LEIGH W/F 37 FEL FELONY PROBATION
- LONG RICHARD ALLAN W/M 25 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE
- HAYES AMANDA MICHELLE W/F 32 MISD FAILURE TO APPEAR X2
- BUCK ROBERT ANTHONY W/M 44 MISD DUI DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- GLEASH CODY DEAN W/M 25 FELONY EXPLOITATION AND INTIMIDATION OF DISABLED PERSON, ELDER OR RESIDENT, SIMPLE ASSAULT-FVA X2, OBSTRUCTION
- ARMSTRONG JOEL ANTHONY W/M 41 FELONY TRANSFER TO CATOOSA COUNTY
- LUNA WILLIAM ROLANDO H/M 41 MISD THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
- KINSEY JEREMY LEE W/M 34 MISD FTA
- GWYNN CHRISTOPHER WAYNE W/M 35 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
- DURHAM LLOWD NMN W/M MISD WILLFUL OBSTRUCTION
- MCDOWELL JOSHUA GLENN W/M 35 MISD CONTEMPT OF COURT
- HEFNER ZACHARY TYLER W/M 34 MISD HOLD FOR OTHER AGENCY
- CHADWICK DOUGLAS CLINT W/M 45 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OPEN CONTAINER
- SHARP MACY PAIGE W/F 19 MISD POSSESSION OF ALCOHOL BY PERSONS UNDER 21
- JACKSON ABIGAIL LYNN W/F 18 MISD POSSESSION OF ALCOHOL BY PERSONS UNDER 21
- JONES COOPER MICHAEL W/M 18 MISD POSSESSION OF ALCOHOL BY PERSONS UNDER 21
- REED MASON DALE W/M 21 MISD DUI- DRUGS, IMPROPER LEFT TURN, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, IMPROPER PARKING ON ROADWAY
- MAHAN AUSTIN RAY W/M 23 FELONY DISCHARGING FIREARM WHILE UNDER THE INFLUENCE, POINTING A FIREARM AT ANOTHER x2, AGGRAVATED ASSAULT- FVA, AGGRAVATED ASSAULT
- DYKES JAMES NATHAN W/M 43 — DRUG COURT SANCTION
- PENSON HEATHER NICOLE W/F 31 MISD DISORDERLY CONDUCT
- BALLINGER RUSSELL LEE W/M 33 MISD DISORDERLY CONDUCT
- LAY STEPHEN KYLE W/M FELONY PROBATION VIOLATION
- MITCHELL DUSTIN DWIGHT W/M 21 FELONY PROBATION VIOLATION
- OWEN KARRIE ELIZABETH W/F 44 FELONY POSSESSION OF METH
- FRAZIER JOSHUA DEE W/M 39 MISD FTA x2
- BACON JUSTIN FRANK W/M 36 FELONY POSS. OF FIREARM BY CONVICTED FELON
- EDWARDS DAKOTA ALAN W/M 24 — HOLD FOR COURT
- RODEN TRAVIS JAMES W/M 29 FELONY THEFT BY SHOPLIFTING, ARMED ROBBERY
- DIXON JONATHAN ONEIL W/M 34 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION, VIOLATION OF PAROLE
- ESTES BRADLEY WILLIAM-NICHOLAS W/M 26 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OPEN CONTAINER, NO LICENSE ON PERSON
- DIEZ ERIC W/M 38 MISD HINDERING 911 CALL, BATTERY FVA
- HOLT ZEBULON PRICE W/M 44 MISD SUSPENDED LICENSE, DUI-DRUGS, TAG LIGHT VIOLATION
- ELLIS BROOKE DAWN W/F RETURN FROM DOCTOR
- WHITMOYER VANESSA TAYLOR W/F RETURN FROM DOCTOR
- NORWOOD GREGORY JAME B/M 40 FUGITIVE FROM JUSTICE
- WALKER MATTHEW SCOTT W/M 30 RECKLESS CONDUCT, POSSESSION SCH. II
- SNYDER COLBY JAMES W/M 19 RECKLESS CONDUCT
- HARRIS TREVOR LEBRON W/M 25 POSSESSION OF METH
- BLALOCK MEGAN LASHA W/F 35
- MYERS TYRA GABRIEL W/F 34 CRUELTY TO CHILDREN
- GOODNIGHT ALEXIS DANIEL W/F 17 MISD BATTERY FVA
- BYRD BENJAMIN DAVID W/M 40 FELONY POSSESSION OF METH
- HALL THOMAS ANDREW W/M 38 MISD DISORDERLY CONDUCT
- WALKER KEISHA LEAH W/F 43 MISD PROBATION VIOLATION
- SMITH DUSTIN KYLE W/M 31 FELONY RECKLESS CONDUCT, CRUELTY TO CHILDREN 1ST
- LOFTIN DOUGLAS SHAWN W/M 44 BACK FROM TRANSPORT
- MORRISON MICHAEL BENNIE W/M RETURN FROM TRANSPORT
- JAMES WILLIAM RAY W/M 64 FELONY POSSESSION OF METH
- DAVIS MEREDITH ANN W/F 44 FELONY FINANCIAL TRANSACTION FRAUD
- ROYER BRANDON KIP W/M 43 MISD FAILURE TO APPEAR
- DAVIS BRANDY RENEE W/F 40 FELONY POSSESSION OF FENTANYL
- FITZPATRICK BRADLEY KEITH W/M 41 FELONY POSSESSION OF FENTANYL
- POWELL MATTHEW ROBIN W/M 34 FELONY POSSESSION OF FENTANYL
- VEAL RONALD BRENT W/M 39 FELONY POSSESSION OF FENTANYL, OBSTRUCTION(M)
- KEITH MARTY EUGENE W/M 54 FELONY POSSESSION OF FENTANYL
- WRIGHT LARRY MICHAEL W/M 48 MISD THEFT BY SHOPLIFTING
- LUEDKE NICHOLAS ALAN W.M 29 FELONY POSSESSION OF METH
- MCNISH ASHLEY RENEE W/F 42 FELONY POSSESSION OF METH
- COLLINS DALLAS RONNIE W/M 51 FELONY POSSESSION OF METH, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, OBSTRUCTION