This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- YOUNCE DANIEL DEWAYNE W/M 39 MISD PUI
- ALLRED THOMAS BLAKE W/M 32 MISD FTA
- KINSEY DWAYNE ROBERT W/M 46 FELONY PROBATION VIOLATION
- JOHNSON DUSTIN RAY W/M 26 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- COKER NATHAN TROY W/M 40 FELONY POSS. OF HYDROCODONE, POSS. OF SCHEDULE IV, TRAFFICKING DRUGS
- SIMPSON HALEY MAE W/F 29 FELONY POSS. OF METH, POSS. OF SCHEDULE IV, POSS. OF SCHEDULE II
- BELLOMY SHANE MICHAEL W/M 36 FELONY FTA (M), FTA (F)
- CARLOS JESUS NMN H/M 43 MISD THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
- KIKER JEREMY NICHOLAS W/M 31 MISD HINDERING 911 CALL, SIMPLE BATTERY- FVA
- HOLT YOLONDA LORINE W/F 54 MISD FTA, DUI
- DUNN MONICA MARIA W/F 35 MISD GIVING FALSE NAME
- REYNOSO MIGUEL W/M 32 MISD DUI, OPEN CONTAINER, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
- GRACE DANIEL MASSEY W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
- GOSS DRAKE KENRICK W/M 23 MISD CRUELTY TO CHILDREN 3RD, BATTERY FVA
- GOLDBERG STEVEN BRADLEY W/M 47 FELONY PROBATION VIOLATION
- ELLISON MICHAEL CHANCE W/M 29 FELONY PROBATION VIOLATION
- WEBB REBECCA LYNN W/F 33 FELONY POSSESSION OF METH
- PARKER CHRISTOPHER EUGENE W/M 36 MISD OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICER
- DEBORD JOSEPH CAMERON W/M 23 FELONY FTA X2 (O.C. POSSESSION OF METH)
- DILLARD KENNETH CHARLES W/M 33 MISD UNLAWFUL DUMPING
- BIGELOW PATRICIA JOY W/F 38 FELONY PROBATION VIOLATION
- WEST JAMES JEFFERSON W/M 24 FELONY PROBATION VIOLATION
- NEWBY MADDOX PIERCE W/M 19 MISD SIMPLE BATTERY
- LASSITER BRITNEY ANN W/F 37 HOLD
- LOMINICK DEZMOND TAMAINE B/M 35 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE
- SOLIS JEOVANY VINICIO W/M 19 MISD DRIVING WITHOUT A LICENSE
- MOTLEY JIMMY MICHAEL W/M 37 FELONY PROBATION VIOLATION
- FUQUA DAVID CHARLES W/M 36 MISD BATTERY
- WOOD HAILEY ALLISON W/F 22 HOLD FOR TRANSPORT
- ROBERTS AMBER NICOLE W/F 33 HOLD FOR TRANSPORT
- WOMBLE RAMONIA DIANNE W/F 50 HOLD FOR TRANSPORT
- DUKE LISA CHRISTINE W/F 40 HOLD FOR TRANSPORT
- SMITH CANDICE BJANA B/F 39 MISD SIMPLE BATTERY
- KIRK JOHN FRANKLIN W/M 59 MISD DRIVING ON SUSPENDED
- HARDEGREE ALEXANDER BROOKS W/M 31 MISD SIMPLE BATTERY
- LOWRY LOGAN ALEXANDER W/M 27 FELONY FTA x2
- HAMILTON DEVON WARON W/M 29 FELONY PROBATION VIOLATION
- BAYNE DANIEL EUGENE W/M 50 MISD CRIMINAL TRESPASS
- BOSS TIMOTHY DEWAYNE W/M 52 MISD BATTERY
- ROBINSON ANGELINA NICOLE W/F 28 MISD CRIMINAL TRESPASS
- BOEHM OTTO WILLIS W/M 24 MISD DUI, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO SEAT BELT
- PAINTER TOMMY WAYNE W/M 42 FELONY TRAFFICKING DRUGS
- JACOME CRYSTAL MERCEDES W/F 33 — HOLD FOR OTHER AGENCY
- SIFFLES CODY RAY W/M 28 MISD FTA, SIMPLE BATTERY- FVA, CRIMINAL TRESPASS- FVA
- WILSON RACHEL OWEN W/F 18 MISD DUI DRUGS, RUNNING RED LIGHT, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- HALE JONATHAN CHASE W/M 32 MISD DUI DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER PARKING ON ROADWAY FAILURE TO MAINTAIN LANE, HINDERING 911 CALL, DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE,
- DANIEL JESSICA AUTUMN W/F 34 MISD BATTERY- FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
- BYESS CHARLES VINCENT W/M 47 MISD FTA
- FRASHIER DESTINY ANN W/F 24 FELONY PROBATION VIOLATION
- CARRINGTON KERRI LEIGH W/F 41 FELONY PROBATION VIOLATION
- WARE KEENON DIANTE B/M 29 MISD PUBLIC INDECENCY, LOITERING AND PROWLING, FTA x5
- PICKARD VERONICA LYNN W/F 52 — HOLD FOR OTHER AGENCY
- GLENN TANZANIA MALOWI B/F 27 FELONY THEFT BY TAKING MOTOR VEHICLE, ENTERING AUTOMOBILE W/ INTENT TO COMMIT THEFT, THEFT BY TAKING x11, SIMPLE ASSAULT, WILLFUL OBSTRUCTION (F)x2
- VAN-NICE HANNAH ASHLEY W/F 33 — RETURN FROM HOSPITAL
- HOWARD MARY KATHLEEN W/F 39 FELONY AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY
- LOWE ASHLEY KAY B/F 35 MISD DUI, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY, NO PROOF OF INSURANCE