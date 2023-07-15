This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)

  • YOUNCE DANIEL DEWAYNE W/M 39 MISD PUI
  • ALLRED THOMAS BLAKE W/M 32 MISD FTA
  • KINSEY DWAYNE ROBERT W/M 46 FELONY PROBATION VIOLATION
  • JOHNSON DUSTIN RAY W/M 26 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
  • COKER NATHAN TROY W/M 40 FELONY POSS. OF HYDROCODONE, POSS. OF SCHEDULE IV, TRAFFICKING DRUGS
  • SIMPSON HALEY MAE W/F 29 FELONY POSS. OF METH, POSS. OF SCHEDULE IV, POSS. OF SCHEDULE II
  • BELLOMY SHANE MICHAEL W/M 36 FELONY FTA (M), FTA (F)
  • CARLOS JESUS NMN H/M 43 MISD THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
  • KIKER JEREMY NICHOLAS W/M 31 MISD HINDERING 911 CALL, SIMPLE BATTERY- FVA
  • HOLT YOLONDA LORINE W/F 54 MISD FTA, DUI
  • DUNN MONICA MARIA W/F 35 MISD GIVING FALSE NAME
  • REYNOSO MIGUEL W/M 32 MISD DUI, OPEN CONTAINER, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
  • GRACE DANIEL MASSEY W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
  • GOSS DRAKE KENRICK W/M 23 MISD CRUELTY TO CHILDREN 3RD, BATTERY FVA
  • GOLDBERG STEVEN BRADLEY W/M 47 FELONY PROBATION VIOLATION
  • ELLISON MICHAEL CHANCE W/M 29 FELONY PROBATION VIOLATION
  • WEBB REBECCA LYNN W/F 33 FELONY POSSESSION OF METH
  • PARKER CHRISTOPHER EUGENE W/M 36 MISD OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICER
  • DEBORD JOSEPH CAMERON W/M 23 FELONY FTA X2 (O.C. POSSESSION OF METH)
  • DILLARD KENNETH CHARLES W/M 33 MISD UNLAWFUL DUMPING
  • BIGELOW PATRICIA JOY W/F 38 FELONY PROBATION VIOLATION
  • WEST JAMES JEFFERSON W/M 24 FELONY PROBATION VIOLATION
  • NEWBY MADDOX PIERCE W/M 19 MISD SIMPLE BATTERY
  • LASSITER BRITNEY ANN W/F 37 HOLD
  • LOMINICK DEZMOND TAMAINE B/M 35 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE
  • SOLIS JEOVANY VINICIO W/M 19 MISD DRIVING WITHOUT A LICENSE
  • MOTLEY JIMMY MICHAEL W/M 37 FELONY PROBATION VIOLATION
  • FUQUA DAVID CHARLES W/M 36 MISD BATTERY
  • WOOD HAILEY ALLISON W/F 22 HOLD FOR TRANSPORT
  • ROBERTS AMBER NICOLE W/F 33 HOLD FOR TRANSPORT
  • WOMBLE RAMONIA DIANNE W/F 50 HOLD FOR TRANSPORT
  • DUKE LISA CHRISTINE W/F 40 HOLD FOR TRANSPORT
  • SMITH CANDICE BJANA B/F 39 MISD SIMPLE BATTERY
  • KIRK JOHN FRANKLIN W/M 59 MISD DRIVING ON SUSPENDED
  • HARDEGREE ALEXANDER BROOKS W/M 31 MISD SIMPLE BATTERY
  • LOWRY LOGAN ALEXANDER W/M 27 FELONY FTA x2
  • HAMILTON DEVON WARON W/M 29 FELONY PROBATION VIOLATION
  • BAYNE DANIEL EUGENE W/M 50 MISD CRIMINAL TRESPASS
  • BOSS TIMOTHY DEWAYNE W/M 52 MISD BATTERY
  • ROBINSON ANGELINA NICOLE W/F 28 MISD CRIMINAL TRESPASS
  • BOEHM OTTO WILLIS W/M 24 MISD DUI, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO SEAT BELT
  • PAINTER TOMMY WAYNE W/M 42 FELONY TRAFFICKING DRUGS
  • JACOME CRYSTAL MERCEDES W/F 33 — HOLD FOR OTHER AGENCY
  • SIFFLES CODY RAY W/M 28 MISD FTA, SIMPLE BATTERY- FVA, CRIMINAL TRESPASS- FVA
  • WILSON RACHEL OWEN W/F 18 MISD DUI DRUGS, RUNNING RED LIGHT, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • HALE JONATHAN CHASE W/M 32 MISD DUI DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER PARKING ON ROADWAY FAILURE TO MAINTAIN LANE, HINDERING 911 CALL, DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE,
  • DANIEL JESSICA AUTUMN W/F 34 MISD BATTERY- FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
  • BYESS CHARLES VINCENT W/M 47 MISD FTA
  • FRASHIER DESTINY ANN W/F 24 FELONY PROBATION VIOLATION
  • CARRINGTON KERRI LEIGH W/F 41 FELONY PROBATION VIOLATION
  • WARE KEENON DIANTE B/M 29 MISD PUBLIC INDECENCY, LOITERING AND PROWLING, FTA x5
  • PICKARD VERONICA LYNN W/F 52 — HOLD FOR OTHER AGENCY
  • GLENN TANZANIA MALOWI B/F 27 FELONY THEFT BY TAKING MOTOR VEHICLE, ENTERING AUTOMOBILE W/ INTENT TO COMMIT THEFT, THEFT BY TAKING x11, SIMPLE ASSAULT, WILLFUL OBSTRUCTION (F)x2
  • VAN-NICE HANNAH ASHLEY W/F 33 — RETURN FROM HOSPITAL
  • HOWARD MARY KATHLEEN W/F 39 FELONY AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY
  • LOWE ASHLEY KAY B/F 35 MISD DUI, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY, NO PROOF OF INSURANCE
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