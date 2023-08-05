This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- SAINT KYRA BRITT W/F 19 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN, EXPIRED TAG
- TAYLOR ANTHONY BERRY B/M 48 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN, TRAFFIC CONTROL DEVICE, POSS. FIREARM BY FELON
- CRANE RANDAL LYNN W/F 40 FELONY SIMPLE BATTERY, DAMAGE TO PROPERTY
- MOORE JAMES DEE W/M 54 MISD BATTERY FVA
- COX JESSICA DAWN W/F 34 MISD CRIMINAL TRESPASS
- WILLIAMS DESHAUN DEVONTE B/M 21 MISD DRIVING W/O A LICENSE
- SANDERS CHARLES HOYT W/M 50 MISD HOLD FOR CATOOSA
- HARRIS CHRISTOPHER JUSTIN W/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION
- PATRICK ALLISON NICOLE W/F 30 MISD CRIMINAL TRESPASS
- RAINES LEWIS JUNIOR W/M 43 MISD SIMPLE ASSAULT-FVA, POINTING A FIREARM AT ANOTHER
- VERA JANNE W/F 21 MISD DRIVING W/O A LICENSE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
- JONES PRESTON DRAKE B/M 24 MISD DUI, DISORDERLY CONDUCT
- BURTON SIDNEY SHAE W/F 24 MISD SIMPLE BATTERY, DUI,FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
- SUITS JEFFRY MICHAEL W/M 57 FELONY POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF METH
- TOLES LAWRENCE B/M 45 FELONY SIMPLE ASSAULT-FVA
- CARROLL RODNEY DEWAYNE W/M 58 FELONY POSSESSION OF METH, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, SUSPENDED REGISTRATION
- EGYPT CARLA DENISE W/F 44 FELONY POSSESSION OF METH, PROBATION VIOLATION
- PETERSON NATHAN ANDERS W/M 27 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER LANE CHANGE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
- HARDIN MATTHEW DAVID W/M 30 FELONY PROBATION VIOLATION
- GILLIAM STEPHEN JAMES W/M 55 FELONY TERRORISTIC THREATS, BATTERY
- OLIVER SHIANNE MCKINSEY W/F 23 FELONY PROBATION VIOLATION
- KIDWELL JAMISON SHANE W/M 27 FELONY PROBATION VIOLATION
- RAY AMSLEIGH ABIGAIL W/F 24 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
- BIGHAM JEREMY WADE W/M 30 — HOLD FOR OTHER AGENCY
- JUVENILE W/M — FELONY AGGRAVATED ASSAULT, AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY
- WRIGHT GREGORY TAYLOR W/M 36 MISD BATTERY- FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
- YANCEY GAVAYN TAYLOR W/M 22 FELONY GIVING FALSE INFORMATION TO LEO, FTA x2
- GOMEZ SARAH KIRBY W/F 44 MISD DUI, SPEEDING
- DEASON CHRISTOPHER BRIAN W/M 34 MISD PROBATION VIOLATION
- GUPTON RICKY RAY W/M 28 MISD VIOLATION OF TPO
- QUARLES LAVINA TALLEY W/F 58 MISD FTA- NON-FINGERPRINTABLE CHARGE
- HOGUE JEREMY RAY W/M 34 MISD PUI
- COFFMAN JOSEPH LEE W/M 31 MISD DISORDERLY CONDUCT, ABUSE, NEGLECT, OR EXPLOITATION OF A ELDER
- WATTS SANDRA DARLENE W/F 43 MISD TERRORISTIC THREATS, CRUELTY TO CHILDREN 2ND DEGREE
- CARCAMO-TORRES ANA ESTELA H/F 40 MISD DRIVING WITHOUT A LICENSE, SPEEDING
- CLARK JAMES YVON B/M 64 MISD DRIVING WHILE SUSPENDED
- THOMAS CHRISTOPHER MICHAEL W/M 43 MISD PUI, SIMPLE ASSAULT, SIMPLE ASSAULT- FVA
- NICHOLS II DONALD EUGENE W/M 60 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OPEN CONTAINER
- STRICKLAND TERRY WAYNE W/M 43 MISD SIMPLE ASSAULT-FVA, SIMPLE BATTERY- FVA
- HERNANDEZ JOSHUA AIDEN W/M 19 MISD DUI-UNDER THE AGE OF 21, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- WATKINS KASEY JUNE W/F 28 FELONY PROBATION VIOLATION
- ANGLIN WHITNEY NICOLE W/F 34 FELONY POSSESSION OF METH
- FOSTER JULIE-MAE KATHERINE W/F 39 FELONY POSSESSION OF METH
- WILLINGHAM MARLE PATTERSON W/M 46 FELONY PROBATION VIOLATION
- PAINTER SHERRY JOLENE W/F 57 FELONY PROBATION VIOLATION
- MAULDIN MISTY DAWN W/F 46 FELONY PROBATION VIOLATION
- BAKER CASEY ADAM W/M 30 FELONY PROBATION VIOLATION
- HARPER LISA JEAN W/F 60 MISD FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING WHILE SUSPENDED
- PARLETT MATTHEW RYAN W/M 33 FELONY THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
- PETET DUSTIN DAVID W/M 36 FELONY POSSESSION OF METH
- MURPHY ANGELA NICHOLE W/F 38 FELONY POSSESSION OF METH, DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE