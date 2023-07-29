This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- CROFT ROBERT MICHAEL W/M 36 FEL PROBATION VIOLATION
- SIMMONS ELTONEY MONTREL B/M 22 FEL PROBATION VIOLATION
- SMITH CHARLES DAVID W/M 42 MISD FUGITIVE FROM JUSTICE
- BIRD BRIAN ANDREW W/M 37 FEL PROBATION VIOLATION
- BARTLEY RACHEL LEIGH W/F 31 FEL PROBATION VIOLATION
- YATES KAYLEIGH JUNE W/F 32 FEL POSSESSION OF SCHEDULE II
- DUNBAR JEFFREY C W/M 25 MISD SIMPLE ASSAULT, HOLD FOR CATOOSA COUNTY
- ECK DAVID RUSSELL W/M 72 MISD DRIVING ON SUSPENDED
- PARKS ROBERT EARL W/M 42 MISD HOLD FOR OTHER AGENCY, FUGITIVE FROM JUSTICE
- WELLS CHRISTINA NICOLE W/F 32 FEL PROBATION VIOLATION
- WILSON CANDACE LYNN W/F 42 MISD DUI, RED LIGHT
- PEREZ- PEREZ JAIRO VERSAIN H/M 18 MISD DUI ALCOHOL UNDER 21, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING WITHOUT A LICENSE
- RUFINO-GENARO SIMON REYNOSO H/M 30 MISD FURNISHING ALCOHOL TO A MINOR, OPEN CONTAINER
- GOSNELL JEREMY DAKOTA W/M 30 MISD PUI, PROBATION HOLD
- RODEN DANIEL ANTHONY W.M 41 MISD DUI, SIMPLE BATTERY FVA
- DEASON CHRISTIAN BRIAN W/M 34 MISD DUI
- TIERRABLANCA JESSICA ANN W/F 40 MISD DRIVING ON SUSPENDED, EXPIRED TAG, TAG LIGHT, NO INSURANCE
- MYERS LUKE TAYLOR W/M 26 MISD FAILURE TO APPEAR BENCH WARRANT
- DUNN NATASHA MARIE W/F 36 MISD MISD BENCH WARRANT- FAILURE TO APPEAR
- WOODS WILLIAM DEWAYNE B/M 19 MISD DUI- COMBO, FAILURE TO YIELD, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- JONES D’ANGELO ANTONIE B/M 27 FELONY DUI- DRUGS, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, PURCHASE, POSSESS, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, OR SALE OF MARIJUANA X2
- ORELLONA EMERSON LEONARDAS H/M 21 MISD DUI-ALCOHOL, DRIVING WITHOUT A LICENSE, NOISE VIOLATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
- REYES-MARTINON JOSE IGNACIO H/M 23 MISD FURNISHING ALCOHOL TO PERSONS UNDER 21, NO INSURANCE
- MCNEESE MARY JANE W/F 28 MISD DUI, DRIVING ON SUSPENDED, SPEEDING
- ROBINSON JAMES CALVIN B/M 57 FELONY BRAKE LIGHT AND TURN SIGNALS, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, WINDSHIELD REQUIREMENTS, SEAT BELT REQUIREMENTS, SUSPENDED REGISTRATION, NO PROOF OF INSURANCE,
- EVITT HARLEY NICHOLE W/F 28 MISD PERMITTING DUI, NO INSURANCE
- MILLSAPS PATRICK SHANE W/M 36 MISD DUI-COMBO, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER STOP
- WESTBROOK MICHAEL KEVIN W/M 57 FELONY SIMPLE BATTERY FVA, OBSTRUCTION ON LAW ENFORCEMENT OFFICER
- WINNIE JAZLYNN PAIGE W/F 21 MISD STOP SIGN, DUI – DRUGS
- SHADRICK JACOB RONALD W/M 19 FELONY PROBATION VIOLATION
- STOWE TERRY RANDALL W/M 44 FELONY THEFT BY SHOPLIFTING
- CARDIN ANGELINA REBA W/F 32 FELONY THEFT BY SHOPLIFTING, PROBATION VIOLATION
- NORRIS MARSHA LYNN W/F 62 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TURN LANE
- ROLLINS ANGELA DAWN W/F 45 FELONY PROBATION VIOLATION
- THOMAS JAMALL RASHAD B/M 32 FELONY FTA
- MCFALLS JACOB BRADLEY W/M 25 FELONY AGGRAVATED ASSAULT – FVA, AGGRAVATED STALKING, FELONY FLEEING, WILLFUL OBSTRUCTION OF LEO, SIMPLE BATTERY FVA
- HOWARD SHAUN WESLEY W/M 43 HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY
- TAYLOR TIFFANY NICOLE W/F 34 MISD BATTERY – FVA, CRUELTY TO CHILDREN – 3RD DEGREE
- MAYS CHRISTOPHER KEITH W/M 49 MISD FAILURE TO APPEAR
- STOVES BRENTON I.C. B/M 34 MISD THEFT BY CONVERSION
- SOTELLO DANIEL DEAN W/M 34 MISD FTA X2
- ROBINSON JAMES MAURICE B/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
- BRYSON LUCAS VAN DAM W/M 28 MISD PUI
- CLEMENTS ELISIC SHAMAR B/M 24 MISD
- BRAMLETT JERRIOD RYAN W/M 36 MISD DUI, NO INSURANCE, POSS OF METH
- WALLIN CORY LEE W/M 30
- RODRIGUEZ VELVET DAWN W/F 47 FELONY POSS OF METH
- MCCLURE HANNAH ASHLEY W/F 26 MISD PUI
- DUNCAN CLINTON WAYNE W/M 41 CONTEMPT OF COURT
- MOSELY BRITTANY GAIL W/F 26 SUSPENDED LICENSE
- BURROWS LAURA JO W/F 36 FELONY PROBATION VIOLATION
- MCCLURE HANNAH ASHLEY W/F 26 MISD CRIMINAL TRESPASS
- LATTA MICHELLE GAIL W.F 56 MISD FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, DUI, TAG LIGHT
- WOLFORD CLINT MATTHEW W/M 33 FELONY POSS. OF METH, POSS. OF SCHEDULE II, POSS. OF SCHEDULE IV
- DALINCH CAITLIN LYNN W/F 30 FELONY POSS. OF SCHEDULE II
- RIDLEY SANDRA DENEASE W/F 49 MISD FTA X2
- BOTTONLEE DAKOTA AUSTIN W/M 23 —— HOLD FOR OTHER AGENCY
- COLLINS CHRISTOPHER JAMES W/M 61 FELONY DUI-ALCOHOL, SERIOUS INJURY BY VEHICLE X6
- ELLIS SCOTT LYNN W/M 51 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, TAIL LIGHT REQUIREMENTS
- SHADRICK SHANNON KEITH W/M 44 —- RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
- ORICK MADELINE JANE W/F 22 FELONY PROBATION VIOLATION
- WATSON DAVID PAT W/M 54 FELONY PROBATION VIOLATION
- MCCLURE HANNAH ASHLEY W/F 26 MISD CRIMINAL TRESPASS FVA, PUI
- CADELARIO XAVIER NMN W/M 25 FELONY PROBATION VIOLATION
- VALI CONSTANZA NICOLE W/F 39 FELONY FTA
- CLARK RICHARD BRENT W/M 39 FELONY POSS. OF SCHEDULE I
- STOKER JAMIE HOWARD W/M 42 FELONY FLEEING AND ATTEMPTING TO ELUDE, RECKLESS DRIVING, DUI LESS SAFE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, WILLFUL OBSTRUCTION
- GRISHAM KENNETH LEBRON W/M 49 MISD DUI- ALCOHOL, DUI- CHILD ENDANGERMENT, SPEEDING
- SANDERS ASHLEY WALKER W/F 38 MISD DUI