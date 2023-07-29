This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)

  • CROFT ROBERT MICHAEL W/M 36 FEL PROBATION VIOLATION
  • SIMMONS ELTONEY MONTREL B/M 22 FEL PROBATION VIOLATION
  • SMITH CHARLES DAVID W/M 42 MISD FUGITIVE FROM JUSTICE
  • BIRD BRIAN ANDREW W/M 37 FEL PROBATION VIOLATION
  • BARTLEY RACHEL LEIGH W/F 31 FEL PROBATION VIOLATION
  • YATES KAYLEIGH JUNE W/F 32 FEL POSSESSION OF SCHEDULE II
  • DUNBAR JEFFREY C W/M 25 MISD SIMPLE ASSAULT, HOLD FOR CATOOSA COUNTY
  • ECK DAVID RUSSELL W/M 72 MISD DRIVING ON SUSPENDED
  • PARKS ROBERT EARL W/M 42 MISD HOLD FOR OTHER AGENCY, FUGITIVE FROM JUSTICE
  • WELLS CHRISTINA NICOLE W/F 32 FEL PROBATION VIOLATION
  • WILSON CANDACE LYNN W/F 42 MISD DUI, RED LIGHT
  • PEREZ- PEREZ JAIRO VERSAIN H/M 18 MISD DUI ALCOHOL UNDER 21, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING WITHOUT A LICENSE
  • RUFINO-GENARO SIMON REYNOSO H/M 30 MISD FURNISHING ALCOHOL TO A MINOR, OPEN CONTAINER
  • GOSNELL JEREMY DAKOTA W/M 30 MISD PUI, PROBATION HOLD
  • RODEN DANIEL ANTHONY W.M 41 MISD DUI, SIMPLE BATTERY FVA
  • DEASON CHRISTIAN BRIAN W/M 34 MISD DUI
  • TIERRABLANCA JESSICA ANN W/F 40 MISD DRIVING ON SUSPENDED, EXPIRED TAG, TAG LIGHT, NO INSURANCE
  • MYERS LUKE TAYLOR W/M 26 MISD FAILURE TO APPEAR BENCH WARRANT
  • DUNN NATASHA MARIE W/F 36 MISD MISD BENCH WARRANT- FAILURE TO APPEAR
  • WOODS WILLIAM DEWAYNE B/M 19 MISD DUI- COMBO, FAILURE TO YIELD, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • JONES D’ANGELO ANTONIE B/M 27 FELONY DUI- DRUGS, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, PURCHASE, POSSESS, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, OR SALE OF MARIJUANA X2
  • ORELLONA EMERSON LEONARDAS H/M 21 MISD DUI-ALCOHOL, DRIVING WITHOUT A LICENSE, NOISE VIOLATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
  • REYES-MARTINON JOSE IGNACIO H/M 23 MISD FURNISHING ALCOHOL TO PERSONS UNDER 21, NO INSURANCE
  • MCNEESE MARY JANE W/F 28 MISD DUI, DRIVING ON SUSPENDED, SPEEDING
  • ROBINSON JAMES CALVIN B/M 57 FELONY BRAKE LIGHT AND TURN SIGNALS, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, WINDSHIELD REQUIREMENTS, SEAT BELT REQUIREMENTS, SUSPENDED REGISTRATION, NO PROOF OF INSURANCE,
  • EVITT HARLEY NICHOLE W/F 28 MISD PERMITTING DUI, NO INSURANCE
  • MILLSAPS PATRICK SHANE W/M 36 MISD DUI-COMBO, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER STOP
  • WESTBROOK MICHAEL KEVIN W/M 57 FELONY SIMPLE BATTERY FVA, OBSTRUCTION ON LAW ENFORCEMENT OFFICER
  • WINNIE JAZLYNN PAIGE W/F 21 MISD STOP SIGN, DUI – DRUGS
  • SHADRICK JACOB RONALD W/M 19 FELONY PROBATION VIOLATION
  • STOWE TERRY RANDALL W/M 44 FELONY THEFT BY SHOPLIFTING
  • CARDIN ANGELINA REBA W/F 32 FELONY THEFT BY SHOPLIFTING, PROBATION VIOLATION
  • NORRIS MARSHA LYNN W/F 62 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TURN LANE
  • ROLLINS ANGELA DAWN W/F 45 FELONY PROBATION VIOLATION
  • THOMAS JAMALL RASHAD B/M 32 FELONY FTA
  • MCFALLS JACOB BRADLEY W/M 25 FELONY AGGRAVATED ASSAULT – FVA, AGGRAVATED STALKING, FELONY FLEEING, WILLFUL OBSTRUCTION OF LEO, SIMPLE BATTERY FVA
  • HOWARD SHAUN WESLEY W/M 43 HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY
  • TAYLOR TIFFANY NICOLE W/F 34 MISD BATTERY – FVA, CRUELTY TO CHILDREN – 3RD DEGREE
  • MAYS CHRISTOPHER KEITH W/M 49 MISD FAILURE TO APPEAR
  • STOVES BRENTON I.C. B/M 34 MISD THEFT BY CONVERSION
  • SOTELLO DANIEL DEAN W/M 34 MISD FTA X2
  • ROBINSON JAMES MAURICE B/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
  • BRYSON LUCAS VAN DAM W/M 28 MISD PUI
  • CLEMENTS ELISIC SHAMAR B/M 24 MISD
  • BRAMLETT JERRIOD RYAN W/M 36 MISD DUI, NO INSURANCE, POSS OF METH
  • WALLIN CORY LEE W/M 30
  • RODRIGUEZ VELVET DAWN W/F 47 FELONY POSS OF METH
  • MCCLURE HANNAH ASHLEY W/F 26 MISD PUI
  • DUNCAN CLINTON WAYNE W/M 41 CONTEMPT OF COURT
  • MOSELY BRITTANY GAIL W/F 26 SUSPENDED LICENSE
  • BURROWS LAURA JO W/F 36 FELONY PROBATION VIOLATION
  • MCCLURE HANNAH ASHLEY W/F 26 MISD CRIMINAL TRESPASS
  • LATTA MICHELLE GAIL W.F 56 MISD FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, DUI, TAG LIGHT
  • WOLFORD CLINT MATTHEW W/M 33 FELONY POSS. OF METH, POSS. OF SCHEDULE II, POSS. OF SCHEDULE IV
  • DALINCH CAITLIN LYNN W/F 30 FELONY POSS. OF SCHEDULE II
  • RIDLEY SANDRA DENEASE W/F 49 MISD FTA X2
  • BOTTONLEE DAKOTA AUSTIN W/M 23 —— HOLD FOR OTHER AGENCY
  • COLLINS CHRISTOPHER JAMES W/M 61 FELONY DUI-ALCOHOL, SERIOUS INJURY BY VEHICLE X6
  • ELLIS SCOTT LYNN W/M 51 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, TAIL LIGHT REQUIREMENTS
  • SHADRICK SHANNON KEITH W/M 44 —- RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
  • ORICK MADELINE JANE W/F 22 FELONY PROBATION VIOLATION
  • WATSON DAVID PAT W/M 54 FELONY PROBATION VIOLATION
  • MCCLURE HANNAH ASHLEY W/F 26 MISD CRIMINAL TRESPASS FVA, PUI
  • CADELARIO XAVIER NMN W/M 25 FELONY PROBATION VIOLATION
  • VALI CONSTANZA NICOLE W/F 39 FELONY FTA
  • CLARK RICHARD BRENT W/M 39 FELONY POSS. OF SCHEDULE I
  • STOKER JAMIE HOWARD W/M 42 FELONY FLEEING AND ATTEMPTING TO ELUDE, RECKLESS DRIVING, DUI LESS SAFE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, WILLFUL OBSTRUCTION
  • GRISHAM KENNETH LEBRON W/M 49 MISD DUI- ALCOHOL, DUI- CHILD ENDANGERMENT, SPEEDING
  • SANDERS ASHLEY WALKER W/F 38 MISD DUI
0
0
0
0
0

Tags

Recommended for you

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Register
Log In