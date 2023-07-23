This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- DIAZ PORFILLO MENDEZ W/M 35 MISD DUI, OPEN CONTAINER
- SHARP CHRISTOPHER LEE W/M 36 MISD FTA, HOLD FOR OTHER AGENCY
- WALLIN PHILLIP EARL W/M 55 FELONY PROBATION VIOLATION
- RITCHEY ALLISON BRIANNA W/F 34 FELONY TERRORISTIC THREATS
- PACK JAMES RAY W/M 31 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- DAVIS JEREMIAH WILLIAM W/M 24 MISD
- MCCARTY REBECCA DENAY W/F 28 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- STANTON KRISTIAN CAMERON W/M 28 FELONY PROBATION VIOLATION
- LEWALLEN RONALD MORRIS W/M 57 FELONY PROBATION VIOLATION, POSS. COCAINE, POSS. METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE
- ELLIS THOMAS ISIAH W/M 57 FELONY AGG STALKING, VIOLATION OF TPO
- SMITH MARIAH HALI W/F 29 FELONY PROBATION VIOLATION, HOLD FOR OTHER AGENCY
- ALLRED THOMAS BLAKE W/M 32 MISD DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION
- WORTHINGTON SONYA NICOLE W/F 339
- STOKER CHRISTOPHER SHAWN W/M 49 MISD FTA-M X2
- WOODS RONYALE ANTONIO W/M 57 MISD BATTERY FVA
- BALL JARED ALLEN W/M 24 FELONY PROBATION VIOLATION
- BALL THOMAS JASON W/M 48 FELONY POSS METH
- COHEN CASSIE RAYANNA W/F 24 FELONY POSS METH
- HAMMOCK CARLA BLANCHE W/F 50 FELONY POSS METH
- BROWN PATRICIA DANIELLE W/F 53 MISD FAILURE TO APPEAR
- HOLLINGSWORTH JIMMY WAYNE W/M 53 FELONY DUI, NO TAG, NO INSURANCE, POSS METH
- WILLIAMS LORIE NICHOLE W/F 37 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- MOSES JOSHUA LYNN W/M 39 MISD BATTERY-FVA
- FERGUSON SEAN TRAVIS W/M 41 FELONY FAILURE TO APPEAR
- MCALLISTER AUSTIN RAY W/M 27 MISD FAILURE TO APPEAR
- WOOD HARLEY LOGAN W/M 21 MISD FAILURE TO APPEAR
- MCRAE TRACEY LYNN W/F 54 FELONY AGG ASSAULT- FVA, BATTERY-FVA
- LEE CORY GAGE B/M 28 FELONY PROBATION VIOLATION
- ROSSER JASON CLAY W/M 40 MISD ENDANGERING SECURITY INTEREST
- TODD TYLER DAKOTA W/M 29 MISD RECKLESS DRIVING, SPEEDING, IMPROPER LANE CHANGE
- TAPLEY CASEY DEWAYNE W/M 32 FELONY FELONY FLEEING, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING, RECKLESS DRIVING, IMPROPER TURN, FAILURE TO OBEY STOP SIGN X3, BRAKE LIGHT REQUIREMENTS, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE X2, TURN SIGNAL X7, LITTERING
- LAY STEPHEN KYLE W/M 35 — RETURN FROM HEALTH DEPARTMENT
- HEATH BRANDY LEANN W/F 30 FELONY PROBATION VIOLATION
- DEBORD TREVOR KAIN W/M 27 FELONY POSS. OF SCHEDULE II W/ INTENT TO DISTRIBUTE
- QUARLES MISTY APRIL W/F 38 MISD CONTEMPT OF COURT
- AVANS BRYAN JONATHAN W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
- PAYNE JACKLYN NICOLE W/M 39 — RETURN FROM COURT
- ELLIS JOHN CHRISTOPHER W/M 45 FELONY PROBATION VIOLATION
- SANDOVAL JASON NMN H/M 35 MISD THEFT BY TAKING (M), DRIVING W/O A VALID LICENSE, DUI- MULTIPLE SUBSTANCES, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE, NO INSURANCE, FAILURE TO DIM HEADLIGHTS
- EDWARDS DAKOTA ALLEN W/M 29 — RETURN FROM HEALTH DEPARTMENT
- COLLINS ANDREW ALTON W/M 34 FELONY PROBATION VIOLATION
- JOHNSON DESTINY GAGE W/F 27 MISD PROBATION VIOLATION
- CRAIG ASHLEY NICOLE W/F 28 FELONY PROBATION VIOLATION
- CLUCK BARRY LYNN W/M 56 FELONY PROBATION VIOLATION
- WALKER DERRICK JUSTIN W/M 32 FELONY PROBATION VIOLATION
- PITYER JENNIFER DARLENE W/F 39 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
- MCNEESE DONALD ANTHONY W/M 58 FELONY PROBATION VIOLATION
- WHITENER NICOLE LYNN W/F 41 FELONY PROBATION VIOLATION
- NEWBY MADDOX PIERCE W/M 19 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- WARE DENNIS RANDALL W/M 67 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- RAMIREZ REYNE REYNOSO H/M 22 FELONY FORGERY x3, DUI, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING W/O A VALID LICENSE
- MENDEZ HERMAN PEREZ H/M 57 MISD PERMITTING UNLAWFUL OPERATION OF VEHICLE, OPEN CONTAINER
- WILLIAMS JAMAD LEVONTE B/M 30 MISD BENCH WARRANT
- CANNON COLTON CHANDLER W/M 26
- ATKINSON KAYLEI LYNN W/F 23 DUI-COMBO
- YOUNCE SAVANNAH HAILEY W/F 25 FTA
- PERKINS ROBERT RAY W/M 51 FELONY PROBATION VIOLATION
- GEARING DEANGELO LEBRON B/M 32
- RACKLER DUSTIN LEE W/M 33
- ELLIS JAMES THOMAS W/M 27 FELONY PROBATION VIOLATION
- FEHRING BRANDON MATTHEW W/M 47
- ADAMS JERRY LAMAR B/M 67 MISD PROBATION VIOLATION
- PARKER GREGORY JUSTIN W/M 39
- SHADRICK SHANNON KEITH W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
- MORRISON CRISTAL ANN W/F 37 HOUSED FOR DADE COUNTY
- CHAMBERS DANNY RAY W/M 58 MISD PROBATION VIOLATION
- WALLIN BRODY LEE THOMAS W/M 37 MISD DUI- COMBO
- WALKER DENNIS WAYNE W/M 53 MISD FAILURE TO APPEAR
- LYONS TIFFANY LEE W/F 36 MISD SIMPLE BATTERY
- THORNTON CUNNER ADDISON W/M 25 FELONY PROBATION VIOLATION
- GARRETT JESSICA SUZANNE W/F 36 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- DENNISON PAUL LAMAR W/M 48 FELONY FTA-M, THEFT BY TAKING-F
- BAKER LINDSAY STAR W/F 36 FELONY CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A MISDEMEANOR, FALSE STATEMENTS OR WRITINGS
- DAVIS LYNN ELLEN W/F 61 MISD DUI
- BUNCH JESSICA LEE W/F 28 FELONY POSSESSION OF SCH 4, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
- SMITH BRANDON DELWON B/M 24 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE