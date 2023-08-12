This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- HERNANDEZ JOSHUA AIDEN W/M 19 MISD DUI- UNDER THE AGE OF 21, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- WATKINS KASEY JUNE W/F 28 FELONY PROBATION VIOLATION
- Anglin WHITNEY NICOLE W/F 34 FELONY POSSESSION OF METH
- FOSTER JULIE-MAE KATHERINE W/F 39 FELONY POSSESSION OF METH
- WILLINGHAM MARLE PATTERSON W/M 46 FELONY PROBATION VIOLATION
- PAINTER SHERRY JOLENE W/F 57 FELONY PROBATION VIOLATION
- MAULDIN MISTY DAWN W/F 46 FELONY PROBATION VIOLATION
- BAKER CASEY ADAM W/M 30 FELONY PROBATION VIOLATION
- HARPER LISA JEAN W/F 60 MISD FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING WHILE SUSPENDED
- PARLETT MATTHEW RYAN W/M 33 FELONY THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
- PETET DUSTIN DAVID W/M 36 FELONY POSSESSION OF METH
- MURPHY ANGELA NICHOLE W/F 38 FELONY POSSESSION OF METH, DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE
- HEMBREE BRYAN KEITH W/M 51 MISD DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER LANE CHANGE.
- TATUM ISAAC WALKER B/M 24 MISD DUI- ALCOHOL, SPEEDING
- KELLY DAKARI EUGENE B/M 29 FELONY POSSESSION OF OXYCODONE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, DUI- DRUGS
- WELLS ASHLEY ANN W/F 34 FELONY DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSSESSION OF MARIJUANA-LESS THAN AN OUNCE, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, NO INSURANCE, DRIVING ON THE WRONG SIDE OF THE ROAD, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE.
- BANKSTON PEAIRRE DEVON B/M 40 MISD SIMPLE BATTERY, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- MCDANIEL JAMISON LEE W/M 39 MISD CRIMINAL TRESPASS
- BOTTS RANDALL EUGENE W/M 64 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- SPENCER MALLORY DENISE W/F 39 MISD DRIVING WITHOUT A LICENSE
- SNOW BRANDON GARRETT B/M 40 FELONY FAILURE TO APPEAR- FELONY
- BROWN MADISON BRYANN W/F 19 MISD DUI- DRUGS, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, IMPROPER LANE CHANGE, OPEN CONTAINER VIOLATION, POSSESSION OF ALCOHOL BY PERSON UNDER 21
- BAGLEY ELIZABETH MARIE W/F 18 MISD OPEN CONTAINER VIOLATION, POSSESSION OF ALCOHOL OF PERSON UNDER 21
- WARE KEENON DIANTE B/M 29 MISD CRIMINAL TRESPASS
- JONES MATTHEW DYLAN W/M 29 MISD BATTERY- FVA, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE (FELONY), HINDERING 911 CALL
- ALLEN JR. LESLIE DEWAYNE B/M 35 MISD DUI COMBO- DRUGS AND ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, DRIVING ON REVOKED LICENSE, DRIVING WITH NO INSURANCE.
- NORRIS JOSHUA EUGENE W/M 30 MISD DUI- DRUGS, TAIL LIGHT VIOLATION, DRIVING WITH NO INSURANCE, EXPIRED LICENSE PLATE.
- GILLIAM STEPHEN JAMES W/M 55 MISD FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, DUI- ALCOHOL, OPEN CONTAINER VIOLATION
- YEARWOOD JARED ALLEN W/M 21 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING.
- BLEVINS PRESLEY BROOKE W/F 32 MISD LOITERING AND PROWLING
- RODRIGUEZ JOSE RAMON H/M 52 MISD HIT AND RUN, DUI-ALCOHOL, DRIVING WITH NO PROOF OF INSURANCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS.
- CARROLL JEREMY KEITH W/M 43 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- brown MAENIKI LEVI B/M 19 MISD CRIMINAL TRESPASS- FAMILY VIOLENCE ACT, DISORDERLY CONDUCT
- PAQUE ISEAIL H/M 39 MISD BATTERY- FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE), WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS.
- URBIETA MARIO OLIVERA H/M 22 MISD BATTERY- FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE), WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS
- VICENTE ROSA LUCAS H/F 20 MISD PERMITTING DUI, UNDERAGE CONSUMPTION
- LOPEZ JULIO CESAR W/M 34 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING WITHOUT LICENSE
- LOPEZ VIRGINA VELOSQUEZ H/F 26 MISD DRIVING WITHOUT A LICENSE
- PRESCOTT TROY MILLER B/M 21 MISD DUI
- WALKER JAMES BRIAN W/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION
- JONES BRIAN WILLIAM W/M 49 MISD THEFT
- WINT JOSHUA JAMES W/M 30 FELONY PROBATION VIOLATION
- WATKINS CARLOS DANYELLE B/M 47 MISD VIOLATION PROBATION
- PARKS ROBERT EARL W/M 42 FELONY PROBATION VIOLATION
- BENJAMIN MEGAN MARIE W/F 31 FELONY PROBATION VIOLATION
- YOUNG WILLIAM ANDERSON W/M 58 MISD DRIVING WITHOUT A LICENSE
- HENLEY TABITHA DEANN W/F 41 MISD SIMPLE ASSAULT, DISORDERLY CONDUCT
- SCOTT DANIEL LEE W/M 36 FELONY POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
- RODEN BRANDI LEIGH W/F 39 MISD SIMPLE BATTERY-FVA
- TUMBLIN CORY LEE W/M 29 MISD PROBATION VIOLATION-(M)
- MOORE JAMES DON W/M 54 MISD BATTERY-FVA
- SMITH JERMAINE SHAREEK B/M 49 ——- COURT ORDER
- DANIEL TANA LEIGH W/F 45 MISD PROBATION VIOLATION-(M)
- HICKS CHRISTOPHER EVAN W/M 31 FELONY HOLD FOR COURT
- BIBLE DONNA JANE W/F 47 FELONY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
- NAVAS CHRISTINA ELIZABETH W/F 44 FELONY PROBATION VIOLATION (F)
- OVERTON MATTHEW DOUGLAS W/M 38 FELONY POSSESSION OF SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE (FENTANYL)
- BRYANT FRANCIS EARL W/M 75 FELONY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULED I CONTROLLED SUBSTANCE (MOLLY), MAINTAINING DISORDERLY HOUSE.
- JONES KEANDRE OLAIN W/M 22 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FOLLOWING TOO CLOSELY
- WHITE AUTUMN KELSEY W/F 27 MISD/FELONY DUI-DRUGS, TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER LANE CHANGE, DRIVING WITH NO INSURANCE,AFFIXING TAG. THEFT BY TAKING
- DECKER KATHERYN MARIE W/F 70 FELONY OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER (MISD) , AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY.
- JUVENILE JUVENILE JUVENILE B/M 15 FELONY TERRORISTIC THREATS, SIMPLE BATTERY-FVA
- STOUDEMIRE SAUDRAL EASTEA B/F 25 MISD DUI-DRUGS LESS SAFE (1ST OFFENSE), DUI- DRUGS- ENDANGERMENT OF A CHILD UNDER 14, DUI-DRUGS-ENDANGERMENT OF A CHILD UNDER 14, DUI-DRUGS-ENDANGERMENT OF A CHILD UNDER 14, DRIVING WITHOUT A LICENSE, FAILURE TO STOP AT A STOP SIGN,SEAT BELTS VIOLATION (CHILDREN), FAILURE TO MAINTAIN LANE.
- JORDAN ROBERT B/M 42 MISD DUI-DRUGS, DRIVING WHILE LICENSE REVOKED, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO PROOF OF INSURANCE, POSSESSION OF MARIJUANA- LESS THAN 1 OZ.
- DANIS AKININO NMN H/M 48 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING W/O A VALID LICENSE, EXPIRED LICENSE PLATE
- GLEASH CODY DEAN W/M 25 — RETURN FROM HOSPITAL
- JAMES HEATHER MARIE W/F 29 FELONY PROBATION VIOLATION, POSS. OF FIREARM BY CONVICTED FELON
- HODGE JODY WAYNE W/M 45 FELONY POSS. OF METH
- BLACKWELL SIDNEY DANIELLE W/F 23 FELONY POSS. OF FIREARM BY CONVICTED FELON x2, POSS. OF METH W/ INTENT TO DISTRIBUTE
- MOORE JAMES DON W/M 54 FELONY PAROLE VIOLATION
- HARTLINE AMANDA LEIGH W/F 36 FELONY PROBATION VIOLATION
- SRYOCK DYLAN ANDREW W//M 23 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY STOP SIGN