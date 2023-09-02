This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- JARNES JACQUELINE PAIGE W/F 57 MISD SIMPLE ASSAULT-FVA
- WARE KEENON DIANTE B/M 29 MISD PROBATION VIOLATION
- SIMER JOSH LAING W/M 39 MISD TRESPASSING, DRIVING WHILE SUSPENDED
- LYNN JEFFERY EUGENE W/M 51 FELONY POSSESS ANY MATERIAL DEPICTING MINOR IN SEXUAL EXPLICIT CONDUCT X6
- SNIDER KELSIE LEE W/F 28 MISD NO LICENSE
- LEMING SHAUNA RENEE W/F 33 FELONY APPREHENSION OF CRIMINAL
- JOHNSON ABRAHAM DENVER W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
- JONES MICHAEL LEBRON B/M 57 FELONY PROBATION VIOLATION
- STONE ERIC ANTHONY W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
- BRADLEY ERIC LYNN W/M 38 FELONY BURGLARY 2ND DEGREE
- YANCEY GAVAYN TAYLOR W/M 22 ——- RETURN FROM MEDICAL TRANSPORT
- SARGENT ANDREA DAWN W/F 41 FELONY VGCSA
- GUPTON JR RICKY RAY W/M 28 MISD VIOLATION OF TPO
- SQUIRES SHAWNRAY —— W/F 43 FELONY POSSESSION OF SCHEDULE II, POSSESSION OF THC
- PLOTT MATTHEW LEE W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
- YOUNG JASMINE DENISE B/F 28 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
- SIMS ZACHERY COLE W/M 21 MISD DUI-ALCOHOL, DRIVING ON SUSPENDED, SPEEDING
- HASTY CHARLIN OPAL W/F 52 MISD BATTERY-FVA
- ABBOTT ALISON DENISE W/F 53 MISD DUI-DRUGS
- WYATT AMANDA BROOKE W/F 39 MISD SHOPLIFTING
- PEGG MICHAEL FRANKLIN W/M 35 MISD SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, NO REGISTRATION
- WOOD TIMOTHY SCOTT W/M 44 MISD SIMPLE ASSAULT-FVA, CRIMINAL TRESPASS-FVA
- DEMERRITT RICHARD THOMAS W/M 59 MISD FTA X2
- VENTURA MIGUEL ANGEL H/M 27 MISD DUI-ALCOHOL
- ALEXANDER MICHAEL ALLAN W/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION
- GOOD LARRY FRANKLIN W/M 51 FELONY FLEEING AND ATTEMPTING TO ELUDE, RECKLESS DRIVING, IMPROPER U-TURN, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD WAY, SPEEDING IN EXCESS OF MAXIMUM LIMITS X3, STOP SIGNS AND YIELD SIGNS X2, PASSING IN A NO PASSING ZONE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, AGGRESSIVE DRIVING; PENALTY, OBSTRUCTING OR HINDERING LAW ENFORCEMENT OFFICERS, DUI, USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE, DRIVING WHILE UNLICENSED, NO INSURANCE, IMPROPER TAG DISPLAY
- GOINES CHARLENE ERMINA W/F 37 MISD SIMPLE BATTERY- FVA
- TURNER LARRY JOE B/M 72 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- KELLEN RYAN CHRISTOPHER W/M 34 MISD DUI, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- GATES COREY DAVID W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
- TURNER JEREMIAH DONTE B/M 21 FELONY AGGRAVATED CHILD MOLESTATION
- PEEL FRANKIE LEE W/M 53 MISD IMPROPER LANE CHANGE, HOLD FOR OTHER AGENCY
- FOWLER STACY DEE W/M 59 FELONY POSS. OF METH
- BURDEN RACHAEL STEPHANIE W/F 37 FELONY PROBATION VIOLATION
- WHITE TAMMY NOVEL W/F 44 MISD FTA
- STONE ERIC — W/M — — RETURN FROM HOSPITAL
- COPPER MICHAEL ANTHONY W/M 37 MISD FTA
- RAMIREZ MARCO ANTONIO H/M 22 MISD DUI, SPEEDING, NO PROOF OF INSURANCE, OPEN CONTAINER, DRIVING W/O A VALID LICENSE
- MCCARY MICHAEL JAMES W/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION
- HILL MICHAEL KEYES W/M 52 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- DEVLIN JOSEPH LEE W/M 27 MISD BATTERY
- PHILLIPS JILLIAN MICHELLE W/F 39 FELONY PROBATION VIOLATION
- SIMS ZACHARIAH COLE W/M 21 FELONY PROBATION VIOLATION
- GANT DAVID BRADLEY W/M 54 FELONY POSS. OF METH
- MCCULLOUGH JEFFERY SCOTT W/M 35 FELONY POSS. OF METH
- SHERRILL MICHAEL DWAYNE W/M 60 FELONY POSS. OF METH
- WHITED CHRISTOPHER DALE W/M 34 FELONY PROBATION VIOLATION
- GARDNER DAVINA HOPE W/F 46 MISD FTA
- FREDRICK CANDACE DIANE W/F 54 MISD FTA x2
- CAMP CHARLES WENDALL W/M 61 FELONY PROBATION VIOLATION
- BROWN DAVID FLEMING W/M 56 MISD DUI, IMPROPER STOPPING ON ROADWAY
- TERRAZAS- SEGURA CESAR ALAN H/M 24 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, NO INSURANCE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, SPEEDING
- HITCHCOCK BRITTANY KEARA B/F 32 MISD DUI- DRUGS, FAILURE TO STOP SIGN, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
- WILLIS JOHNNY DEVAN W/M 23 FELONY PROBATION VIOLATION
- BROWN MYRON ALEXANDER B/M 39 MISD DUI- DRUGS, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING W/O A VALID LICENSE
- WADDLE JACE A W/M 20 MISD POSSESSION OF ALCOHOL UNDER 21, POSSESSION OF TOBACCO-RELATED OBJECTS BY A MINOR
- HARRISON JOSHUA THOMAS W/M 21 MISD DUI, FTML
- WILLIAMS KELLY MARIE W/F 35 MISD DUI-COMBO, FTML, SPEEDING
- DEAN SHANNON BLAKE W/M 52 FEL PROBATION VIOLATION
- HOWELL ROBERT JASON W/M 49 MISD LICENSE SUSPENDED
- YORK DONNA RENEA W/F 57 MISD LICENSE SUSPENDED, TAIL LIGHT, NO INSURANCE, SUSPENDED REGISTRATION
- MARCHMAN LAVONTE LADQUIST B/M 18 MISD NO LICENSE, FAILURE TO STOP FOR BUS, SPEEDING
- GRONCKI ANDREW JAMES W/M 30 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- JOHNSON KANDY MARIE W/F 46 MISD SIMPLE BATTERY, FTA- ROSSVILLE
- HUNTER JANELLE MORGAN B/F 23 MISD SIMPLE BATTERY
- BARRETT ROBERT LAMAR W/M 58 MISD FAILURE TO APPEAR-BENCH WARRANT
- SNOW BRANDON GARRETT B/M 41 FELONY AGG ASSAULT, SIMPLE BATTERY
- CROWDER JACOB ALLAN W/M 23 MISD FTA
- LARGENT JACOB TYLER W/M 28 FELONY ENTERING AUTO, FINANCIAL CARD FRAUD X2
- OSHEA-HEDDEN KATIE MARISA W/F 32 FELONY PROBATION
- BRYANT SAMANTHA KAYLA W/F 40 FELONY PROBATION
- KING JOSEPH LAMAR W/M 22 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- JUV JUV JUV B/F 14 FELONY BATTERY AGAINST SCHOOL TEACHER
- DUNN MICHAEL WILLIAM W/M 23 MISD DRIVING ON SUSPENDED
- DECKER JOHNATHAN PHILLIP W/M 47 FELONY TRAFFICKING FENTANYL, PROBATION VIOLATION
- WALKER III CLARENCE WILLIAM B/M 49 FELONY PROBATION VIOLATION, ENDANGERING SECURITY INTEREST
- WORKMAN DANIEL AARON W/M 48 FELONY PROBATION VIOLATION
- PAYNE SCOTT ALAN W/M 56 MISD FTA
- NOWLIN KARRIE MAE W/F 47 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SUSPENDED TAG, NO INSURANCE
- MOORE RICKY RECARDO W/M 26 MISD THEFT BY CONVERSION
- JOHNSON BRANDON STEVEN W/M 37 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, DUI-ALCOHOL, NO INSURANCE, VIEW OBSTRUCTED
- WHITMORE HILLARY ELISE W/F 38 MISD CRIMINAL TRESPASS
- WHITMORE JOSEPH DEWAYNE W/M 33 MISD SIMPLE BATTERY-FVA
- WAGNER CAMERON LEE W/M 19 MISD SIMPLE BATTERY-FVA
- HOLCOMB LEXUS DARLENE W/F 25 MISD SIMPLE BATTERY-FVA, CRIMINAL TRESPASS