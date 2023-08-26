This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)

  • PARKS ROBERT EARL W/M 42 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION, CRIMINAL TRESPASS- DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE, PROBATION VIOLATION
  • TOFTE LANCE ALLEN W/M 61 MISD PUBLIC INTOXICATION
  • DAVIDSON CHRISTINA LEE W/F 34 FELONY FTA
  • MITCHEM ROBERT DALE W/M 51 MISD SIMPLE BATTERY AGAINST AN ELDERLY OR PREGNANT PERSON
  • ALEXANDER MATTHEW TODD W/M 43 FELONY AGGRAVATED SEXUAL BATTERY, CHILD MOLESTATION x3
  • SHARPE ANDRE VERNELL B/M 19 MISD POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
  • BAKER JALEN JA’QUAN B/M 19 MISD DUI-DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
  • JOHNSON EMMANUEL URIAH-PATTERSON BM 19 MISD POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
  • MARTIN JR. TROY LEE W/M 46 FELONY BATTERY- FVA, KIDNAPPING- ADULT, CRIMINAL TRESPASS
  • SLAUGHTER SARAH MORGAN W/F 34 MISD DUI-ALCOHOL, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • BUCHANAN ERICA MICHELLE B/F 41 FELONY POSS. SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSS. MARIJUANA LESS THAN 1oz, NO PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MULTIPLE SUBSTANCES, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • MORRISON LESLIE DARLENE W/F 50 FELONY WILLFUL OBSTRUCTION (F), BATTERY ON LAW ENFORCEMENT OFFICER, DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
  • HALL LONNIE WILLIAM W/M 43 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA, BATTERY- FVA
  • STOKER LACEY DANIELLE W/F 30 MISD WILLFUL OBSTRUCTION, DISORDERLY CONDUCT
  • SMITH CRYSTAL NICOLE W/F 39 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS
  • DUNN ADDISON GRACE W/F 25 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING, FOLLOWING TOO CLOSELY
  • HEADRICK ROBERT BRANDON W/M 37 MISD FTA
  • AYMON PATRICK WESLEY W/M 31 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS
  • ITSON BRANDON WAYNE W/M 24 MISD DUI, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • PEREZ ANDRES CIRLIO H/M 20 MISD DUI, POSSESSION OF ALCOHOL UNDER 21, NO LICENSE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
  • SMITH BRANDON LYDELL B/M 39 —— HOLD FOR ANOTHER AGENCY
  • DYE CECIL COREY W/M 29 FELONY PROBATION VIOLATION
  • MCCARTY REBECCA denAY W/F 28 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO EXERCISE DUE CARE
  • BIRD NICHOLE ELIZABETH W/F 30 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE
  • ERNESTO LUIS PEREZ H/M 24 MISD SPEEDING, DUI, DRIVING NO LICENSE
  • HARRIS III ROBERT EARL W/M 36 MISD RECKLESS CONDUCT X4, DISCHARGE FIREARM WHILE INTOXICATED
  • GREEN TIMOTHY SCOTT W/M 55 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
  • BRAMLETT JERRIOD RYAN W/M 36 MISD DRIVING ON SUSPENDED
  • FOUNTAIN TONY LEE W/M 36 FELONY PAROLE VIOLATION
  • SLAUGHTER SARAH MORGAN W/F 34 FELONY PROBATION VIOLATION
  • PENSON TONY ALLEN W/M 54 FELONY PROBATION VIOLATION
  • YOUNG DANIELLE KAY W/F 39 MISD PUBLIC DRUNK, OBSTRUCTION
  • MORTON HUNTER KALEB W/M 23 MISD SIMPLE ASSAULT, POINT HANDGUN/ PISTOL AT ANOTHER
  • SHEFFIELD SHAWN WESLEY W/M 47 FELONY PROBATION VIOLATION
  • STEWART DEREK LEBRON B/M 35 FELONY PROBATION VIOLATION
  • ADAMS JERRY LAMAR B/M 67 —– RETURN FROM ROSSVILLE COURT
  • KING SEAN WILLIAM W/M 32 —– RETURN FROM ROSSVILLE COURT
  • CHANDLER JASON WILLIAM W/M 27 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
  • MARTIN ELISE CAROLINE W/F 41 FELONY PROBATION VIOLATION
  • PETTY TIFFANY LOREN W/F 37 FELONY PROBATION VIOLATION
  • CUZZORT TERRY ADAM W/M 44 MISD PROBATION VIOLATION
  • GILLESPIE GAY NELL W/F 67 MISD DUI, LITTERING HIGHWAY
  • ABERNATHY JAMES GREGORY W/M 52 FELONY HOLD FOR COURT
  • BAKSH- HUSSAIN CASSER JORDAN B/M 31 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSS. OF DRUG RELATED OBJECTS, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
  • HILL ALONDRA MONIQUE B/F 24 MISD DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, CELL PHONE VIOLATION, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, NO PROOF OF INSURANCE
  • VANDERGRIFF CHARLES KEITH W/M 43 FELONY POSS. SCHEDULE 2, POSS. SCHEDULE 4X2, DUI COMBINATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OPEN CONTAINER, NO PROOF OF INSURANCE
  • HOLLEY HAYDEN ALEXANDER W/M 19 FELONY FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE, SPEEDING, RECKLESS DRIVING, IMPROPER PASSING IN NO PASSING ZONE, NO MOTORCYCLE INSURANCE, WRONG CLASS LICENSE, EXPIRED LICENSE PLATE, AFFIXING TAG W/ INTENT TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE
  • LANDISS ABIGAIL KATHERINE W/F 25 MISD DUI
  • BLEVINS PRESLEY BROOKE W/F 32 MISD FTA
  • PAINTER SHERRY JOLAINE W/F 57 — RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
  • BROADRICK JEREMY CHARLES W/M 36 MISD PROBATION VIOLATION
  • HEWLETT- YOUNG SHANTEA MONIQUE B/F 29 MISD DUI-DRUGS, DUI- CHILD ENDANGERMENT x3, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, HANDS FREE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO SEATBELT (UNDER 5 YO) x3, FTA
  • COFFELT COREY ALAN W/M 32 MISD DUI, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING
  • PEDRO FRANCISCO MIGUEL H/M 32 MISD DISORDERLY CONDUCT, NO SEATBELT, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
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