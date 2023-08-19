This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)
- KUCZYNSKI STEPHANIE ann W/F 52 FELONY FINANCIAL TRANSACTION FRAUD, THEFT BY DECEPTION
- BROWN DONOVAN RAY W/M 52 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE
- BELL JOHN MERCER B/M 54 MISD DUR, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
- LOWE MEGAN DAWN W/F 33 MISD DRIVING ON SUSPENDED, TAIL LIGHT REQUIREMENTS, FAILURE TO CHANGE ADDRESS
- JONJACK ZACH XAVIER W/M 21 ——– HOLD FOR CHATTOOGA
- LEGER ALYSSA JADE W/F 21 MISD DRIVING WHILE SUSPENDED
- HOWARD TYRESE MONTREAL B/M 24 FELONY THEFT BY TAKING
- BRAGG VERNON RAY W/M 48 FELONY FAILURE TO APPEAR
- HARDIN AUSTIN WILLIAM W/M 25 FELONY PROBATION VIOLATION
- SAINT RICHARD ALDEN W/M 59 FELONY POSS. MARIJUANA LESS THAN 1OZ, POSS. SCHEDULE III X3, VIOLATION PROBATION
- MIDDLETON CHARLOTTE DIANA W/F 57 MISD FAILURE TO APPEAR X4
- HILL ELIZABETH ASHLEY W/F 35 FELONY VIOLATION OF PROBATION
- DOMINGO RAYMUNDO RAFAEL H/M 26 MISD DUI, FTML, HIT AND RUN-LEAVING THE SCENE, OPEN CONTAINER
- MCBRYAR JR DARRYL WAYNE W/M 32 FELONY PROBATION VIOLATION
- MOWRY JACK ALLAN W/M 33 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, GA RESIDENT HAS 60 DAYS TO CHANGE ADDRESS, SPEEDING
- BERRY SAMANTHA SHAWN B/F 43 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA
- WHEELER EMILY NICHOLE B/F 46 MISD MISD BENCH WARRANT X2
- ELROD QUINTON JEARMAL B/M 38 MISD DUI-ALCOHOL, DRIVING WHILE SUSPENDED
- CARDIN JOSEPH ANDREW W/M 35 MISD CONTEMPT OF COURT
- EDWARDS WILLIE LEE B/M 50 FELONY PROBATION VIOLATION
- ANDERSON NICKOLAS BAINES W/M 29 FELONY TRAFFICKING DRUGS, POSS. OF SCHEDULE II W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF FIREARM BY CONVICTED FELON
- DEBORD JOSEPH CAMERON W/M 23 — RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
- HENSON JR. DENNIS RALPH W/M 48 FELONY TERRORISTIC THREATS, EXPLOITATION/ INTIMIDATION OF ELDER PERSONS, SIMPLE BATTERY- FVA
- BECK JOHN EDWARD W/M 43 MISD ILLEGAL CAMPING ON WMA, UNLAWFUL DUMPING OR LITTERING
- HARRIS ASHLEY MORGAN W/F 29 MISD FTA
- BAILEY J.H. STONEY W/M 60 MISD DISORDERLY CONDUCT
- WRIGHT MARK ANTHONY W/M 39 MISD PROBATION VIOLATION
- STEINER BEVERLY DIANE W/F 62 MISD DUI-DRUGS, DRIVING W/O A VALID LICENSE, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1 oz, NO TAIL LIGHTS, NO PROOF OF INSURANCE, GA RESIDENT HAS 60 DAYS TO CHANGE ADDRESS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- HALL LONNIE WILLIAM W/M 43 MISD PUBLIC INTOXICATION
- WHITMIRE ADAM JEROME W/M MISD FAILURE TO APPEAR x13, CRIMINAL TRESPASS
- WILLOUGHBY CHARLES WESLEY W/M 31 MISD DUI-DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1. OZ, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE PLATE, IMPROPER LANE CHANGE, SPEEDING
- MCCOY AUSTIN RAY W/M 21 MISD POSS. OF ALCOHOLIC BEVERAGES BY PERSON UNDERAGE
- HAITHCOCK SIERRA NICOLE W/F 20 MISD POSS. OF ALCOHOLIC BEVERAGES BY PERSON UNDERAGE
- OLIVER ISABELLA VICTORIA W/F 20 MISD POSS. OF ALCOHOLIC BEVERAGES BY PERSON UNDERAGE
- LOUDERMILK EDWIN LEO W/M 44 MISD SIMPLE BATTERY- FVA, BATTERY- FVA
- DECKER DEE DARREN W/M 76 FELONY AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY
- LEASTER IVNIQUE DESHAE B/F 29 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, SPEEDING
- TAPP WILLIAM JUSTIN W/M 40 ——- HOLD FOR OTHER AGENCY (CHATTOOGA)
- LAYNE JASON ROBERT WAYNE W/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION
- BAYNE NORMAN EUGENE W/M 57 FELONY PROBATION VIOLATION
- WATSON JOSHUA MATTHEW W/M 40 FELONY PROBATION VIOLATION
- KNOWLES CORNELL LAMONT B/M 48 ——- BACK FROM DOCTORS APPOINTMENT
- WOMBLE JOHN THOMAS W/M 37 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SEATBELT VIOLATION
- BROWN AMANDA WAHLENA W/F 47 MISD THEFT BY TAKING
- BYRD ZACHARY LEE W/M 29 FELONY PROBATION VIOLATION
- RAMIREZ- GUERERRO BARBARA JEAN W/F 37 MISD DUI- DRUGS, DRIVING WHILE LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- SMITH CAROL ANN W.F 58 FELONY DUI-DRUGS, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUG
- QUINN CHANDLER JORDAN W/M 28 —— HOLD FOR OTHER AGENCY
- WEBB JOHNATHAN TYLER W/M 29 FELONY DUI- MULTIPLE, SPEEDING, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUG, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD EMERGENCY VEHICLE
- LOPEZ VASQUEZ NICOLAS W/M 21 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- WESTBROOK RONALD ALLEN W/M 60 MISD DUI
- HARRIS ERIC LEE W/M 33 FELONY FTA X2, PROBATION VIOLATION
- WINGFIELD JEFFERY DONALD W/M 33 FELONY FTA HOLD FOR LAFAYETTE
- CAUTHRON ASHLEY MICHELLE W/F 41 FELONY POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG-RELATED OBJECTS, NO INSURANCE
- SMITH RECO MERCEL B/M 40 MISD SIMPLE BATTERY
- KING SEAN WILLIAM W/M 33 FELONY FTA, POSSESSION OF SCHEDULE II
- BURNETTE ANGELA KAY W/F 45 MISD PROBATION VIOLATION
- TURNER ERIK KEITH W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
- THOMPSON ALYSSA PAIGE W/F 25 FELONY PROBATION VIOLATION
- CHAFFIN JERMEY WAYNE W/M 42 MISD DRIVING WHILE SUSPENDED
- ZAPATA TIFFANY MARIE W/F 41 MISD DRIVING WHILE UNLICENSED
- LEWIS WILLIAM THOMAS W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
- COOPER CALEB FRANKLIN B/M 21 MISD CRUELTY TO ANIMALS
- ELROD QUINTON JEARMAL B/M 38 FELONY PROBATION VIOLATION