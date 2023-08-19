This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear; VGCSA=Violation of the Georgia Controlled Substances Act)

  • KUCZYNSKI STEPHANIE ann W/F 52 FELONY FINANCIAL TRANSACTION FRAUD, THEFT BY DECEPTION
  • BROWN DONOVAN RAY W/M 52 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE
  • BELL JOHN MERCER B/M 54 MISD DUR, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
  • LOWE MEGAN DAWN W/F 33 MISD DRIVING ON SUSPENDED, TAIL LIGHT REQUIREMENTS, FAILURE TO CHANGE ADDRESS
  • JONJACK ZACH XAVIER W/M 21 ——– HOLD FOR CHATTOOGA
  • LEGER ALYSSA JADE W/F 21 MISD DRIVING WHILE SUSPENDED
  • HOWARD TYRESE MONTREAL B/M 24 FELONY THEFT BY TAKING
  • BRAGG VERNON RAY W/M 48 FELONY FAILURE TO APPEAR
  • HARDIN AUSTIN WILLIAM W/M 25 FELONY PROBATION VIOLATION
  • SAINT RICHARD ALDEN W/M 59 FELONY POSS. MARIJUANA LESS THAN 1OZ, POSS. SCHEDULE III X3, VIOLATION PROBATION
  • MIDDLETON CHARLOTTE DIANA W/F 57 MISD FAILURE TO APPEAR X4
  • HILL ELIZABETH ASHLEY W/F 35 FELONY VIOLATION OF PROBATION
  • DOMINGO RAYMUNDO RAFAEL H/M 26 MISD DUI, FTML, HIT AND RUN-LEAVING THE SCENE, OPEN CONTAINER
  • MCBRYAR JR DARRYL WAYNE W/M 32 FELONY PROBATION VIOLATION
  • MOWRY JACK ALLAN W/M 33 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, GA RESIDENT HAS 60 DAYS TO CHANGE ADDRESS, SPEEDING
  • BERRY SAMANTHA SHAWN B/F 43 MISD SIMPLE ASSAULT- FVA
  • WHEELER EMILY NICHOLE B/F 46 MISD MISD BENCH WARRANT X2
  • ELROD QUINTON JEARMAL B/M 38 MISD DUI-ALCOHOL, DRIVING WHILE SUSPENDED
  • CARDIN JOSEPH ANDREW W/M 35 MISD CONTEMPT OF COURT
  • EDWARDS WILLIE LEE B/M 50 FELONY PROBATION VIOLATION
  • ANDERSON NICKOLAS BAINES W/M 29 FELONY TRAFFICKING DRUGS, POSS. OF SCHEDULE II W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF FIREARM BY CONVICTED FELON
  • DEBORD JOSEPH CAMERON W/M 23 — RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
  • HENSON JR. DENNIS RALPH W/M 48 FELONY TERRORISTIC THREATS, EXPLOITATION/ INTIMIDATION OF ELDER PERSONS, SIMPLE BATTERY- FVA
  • BECK JOHN EDWARD W/M 43 MISD ILLEGAL CAMPING ON WMA, UNLAWFUL DUMPING OR LITTERING
  • HARRIS ASHLEY MORGAN W/F 29 MISD FTA
  • BAILEY J.H. STONEY W/M 60 MISD DISORDERLY CONDUCT
  • WRIGHT MARK ANTHONY W/M 39 MISD PROBATION VIOLATION
  • STEINER BEVERLY DIANE W/F 62 MISD DUI-DRUGS, DRIVING W/O A VALID LICENSE, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1 oz, NO TAIL LIGHTS, NO PROOF OF INSURANCE, GA RESIDENT HAS 60 DAYS TO CHANGE ADDRESS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • HALL LONNIE WILLIAM W/M 43 MISD PUBLIC INTOXICATION
  • WHITMIRE ADAM JEROME W/M MISD FAILURE TO APPEAR x13, CRIMINAL TRESPASS
  • WILLOUGHBY CHARLES WESLEY W/M 31 MISD DUI-DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1. OZ, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE PLATE, IMPROPER LANE CHANGE, SPEEDING
  • MCCOY AUSTIN RAY W/M 21 MISD POSS. OF ALCOHOLIC BEVERAGES BY PERSON UNDERAGE
  • HAITHCOCK SIERRA NICOLE W/F 20 MISD POSS. OF ALCOHOLIC BEVERAGES BY PERSON UNDERAGE
  • OLIVER ISABELLA VICTORIA W/F 20 MISD POSS. OF ALCOHOLIC BEVERAGES BY PERSON UNDERAGE
  • LOUDERMILK EDWIN LEO W/M 44 MISD SIMPLE BATTERY- FVA, BATTERY- FVA
  • DECKER DEE DARREN W/M 76 FELONY AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY
  • LEASTER IVNIQUE DESHAE B/F 29 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, SPEEDING
  • TAPP WILLIAM JUSTIN W/M 40 ——- HOLD FOR OTHER AGENCY (CHATTOOGA)
  • LAYNE JASON ROBERT WAYNE W/M 33 FELONY PROBATION VIOLATION
  • BAYNE NORMAN EUGENE W/M 57 FELONY PROBATION VIOLATION
  • WATSON JOSHUA MATTHEW W/M 40 FELONY PROBATION VIOLATION
  • KNOWLES CORNELL LAMONT B/M 48 ——- BACK FROM DOCTORS APPOINTMENT
  • WOMBLE JOHN THOMAS W/M 37 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SEATBELT VIOLATION
  • BROWN AMANDA WAHLENA W/F 47 MISD THEFT BY TAKING
  • BYRD ZACHARY LEE W/M 29 FELONY PROBATION VIOLATION
  • RAMIREZ- GUERERRO BARBARA JEAN W/F 37 MISD DUI- DRUGS, DRIVING WHILE LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • SMITH CAROL ANN W.F 58 FELONY DUI-DRUGS, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUG
  • QUINN CHANDLER JORDAN W/M 28 —— HOLD FOR OTHER AGENCY
  • WEBB JOHNATHAN TYLER W/M 29 FELONY DUI- MULTIPLE, SPEEDING, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUG, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD EMERGENCY VEHICLE
  • LOPEZ VASQUEZ NICOLAS W/M 21 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
  • WESTBROOK RONALD ALLEN W/M 60 MISD DUI
  • HARRIS ERIC LEE W/M 33 FELONY FTA X2, PROBATION VIOLATION
  • WINGFIELD JEFFERY DONALD W/M 33 FELONY FTA HOLD FOR LAFAYETTE
  • CAUTHRON ASHLEY MICHELLE W/F 41 FELONY POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG-RELATED OBJECTS, NO INSURANCE
  • SMITH RECO MERCEL B/M 40 MISD SIMPLE BATTERY
  • KING SEAN WILLIAM W/M 33 FELONY FTA, POSSESSION OF SCHEDULE II
  • BURNETTE ANGELA KAY W/F 45 MISD PROBATION VIOLATION
  • TURNER ERIK KEITH W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
  • THOMPSON ALYSSA PAIGE W/F 25 FELONY PROBATION VIOLATION
  • CHAFFIN JERMEY WAYNE W/M 42 MISD DRIVING WHILE SUSPENDED
  • ZAPATA TIFFANY MARIE W/F 41 MISD DRIVING WHILE UNLICENSED
  • LEWIS WILLIAM THOMAS W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
  • COOPER CALEB FRANKLIN B/M 21 MISD CRUELTY TO ANIMALS
  • ELROD QUINTON JEARMAL B/M 38 FELONY PROBATION VIOLATION
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