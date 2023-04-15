This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges people are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s).

Friday, April 7

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