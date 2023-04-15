This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges people are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s).
Friday, April 7
- HOLMES KAILEY MADISON W/F 20 MISD DUI- ALCOHOL UNDER 21, SPEEDING
- BOLDING TERRY EDWARD B/M 48 MISD DUI-COMBO, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD TO LAW ENFORCEMENT OFFICER, FAILURE TO OBEY STOP SIGN X2
- COOK DAVID JAMESON W/M 57 — HOLD FOR CATOOSA
- BRADFORD MADELYNE JAYNE W/F 27 FEL DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OBSTRUCTION ON LAW ENFORCEMENT OFFICER, SIMPLE BATTERY ON LAW ENFORCEMENT OFFICER, POSSESSION OF SCEDHULE IV DRUG, POSSESSION OR COCAINE
- HEADRICK PHILLIP WAYNE W/M 58 FEL POSSESSION OF COCAINE
- HUDSON JUDITH TRISTEN W/F 37 FEL POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THEN 1 OZ, CROSSING GUARD LINE WITH DRUGS, WILLFULL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICER
- MCMILLIN JERRY LYN W/M 44 MISD POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THEN 1 OZ
- GUFFEY MICHAEL JEREMY W/M 41 MISD TAILLIGHT REQUIREMENTS, MISD- PROBATION VIOLATION
Saturday, April 8
- JONES COOPER MICHALE W/M 17 MISD DUI UNDER 21, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, POSSESSION OF ALCOHOL UNDER 21
- STEEL JUSTIN CASEY W/M 29 FEL THEFT BY TAKING MOTOR VEHICLE, POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, REMOVING TAG WITH INTENT TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE
- CHAMBERS CHARLEY ROBERT W/M 50 MISD SUSPENDED LICENSE, NO BREAK LIGHT
- SENN CHRISTIAN TYLER W/M 27 FEL RECKLESS DRIVING, SPEEDING, IMPROPER LANE CHANGE, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER, NO PROOF OF INSURANCE- MOTORCYLCE, SUSPENDED REGISTRATION, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, IMPROPER USE OF CENTRAL TURNING LANE, DRIVING WITHOUT LICENSE, NO LICENSE PLATE, POSSESSION OF METH
- MITCHELL DUSTIN DEWIGHT W/M 21 MISD DRIVING WITH NO LICENSE
Sunday, April 9
- CHUBB GARY LYNOUNERA B/M 40 MISD SUSPENDED LICENSE, TAG LIGHT
- WARE WILLIAM RANDALL B/M 21 MISD VIOLATION OF PROBATION- MISD, HEADLIGHT REQUIREMENT, SUSPENDED REGISTRATION
- SCROGGINS JOHNIYA JANAY B/F 18 MISD DUI- DRUGS
- HARRIS CARLOS DEMETRIUS B/M 52 MISD SUSPENDED LICENSE
- FORE PAMELA MARIE W/F 47 MISD SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE
- WALKER YOLANDA FAYE W/F 41 MISD MISD. BENCH WARRANT (SIMPLE BATTERY)
Monday, April 10
- WILLBANK SHANNON LEE W/M 22 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO TAG LIGHTS
- LONG JR. LESLIE WAYNE W/M 41 FELONY THEFY BY CONVERSION, LOITERING AND PROWLING, CRIMINAL TRESPASS
- STPHENSON RUSSELL BARRY W/M 62 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- BREWER BRIAN TERRELL B/M 23 MISD HOLD FOR OTHER AGENCY
- HARRIS CURTIS LAMAR W/M 36 FELONY CRUELTY TO ANIMALS x2, AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS x3
- BAUGH BOBBY LEWAYNE W/M 48 MISD FAILURE TO APPEAR
- LACEY CHARLES WILBURN W/M 50 FELONY POSS. OF METH
- BARRY ELLE ANNE W/F 20 FELONY POSS. OF SCHEDULE II
- WARE KEENON DIANTE B/M 28 MISD CRIMINAL TRESPASS
- SEIB BRANDON WALTER W/M 40 FELONY PROBATION VIOLATION
- SKYLES MICKEY LEWIS W/M 59 FELONY PROBATION VIOLATION
- LOGAN ERIN ELIZABETH W/F 22 MISD DUI-DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, NO TAIL LIGHTS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
Tuesday, April 11
- SPATES AVA ROSE B/F 23 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, NO INSURANCE,
- LOWRANCE ASHLEY NICHOLE W/F 34 MISD PROBATION VIOLATION, NO INSURANCE, SUSPENDED REGISTRATION
- JOHNSON WILLIAM DARRIN W/M 50 FELONY PROBATION VIOLATION
- LEMONS ZACHARY DARRELL W/M 30 FELONY PROBATION VIOLATION
- GIANARO LEE MICHAEL W/M 33 FELONY AGGRAVATED ASSAULT
- CORDELL TAYLOR LEIGH W/F 24 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SEAT BELT VIOLATION x2
- HAYES CORWIN MARQUES B/M 33 MISD SIMPLE BATTERY- FAMILY VIOLENCE ACT
- PAYNE JACKLYN NICOLE W/F 39 MISD FTA
Wednesday, April 12
- GODD NICKLOUS THAD-DEWAYEN W/M 29 MISD DUI- DRIGS, STARBURST WINDSHIELD, NO PROOF OF INSURANCE
- ROBERSON ELLIS ALFONZO B/M 22 FELONY DUI- DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA(FELONY), GIVING FALSO INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT OFFICER
- HOGUE JEREMY RAY W/M 34 MISD DUI
- LINK GEORGE ARTHUR W/M 22 FELONY PROBATION VIOLATION
- BOWMAN DALTON JEFFERY W/M 21 FELONY PROBATION VIOLATION
- MELTON CHRISTOPHER JAMES W/M 32 FELONY PROBATION VIOLATION
- WALLIN ALEX TYLER W/M 25 MISD FAILURE TO APPEAR
- RIZZO CHASE ALEXANDER W/M 19 FELONY PROBATION VIOLATION
- PELL CHRISTOPHER RICHARD W/M 38 FELONY AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY
- MARCUS CATHERINE SUSAN W/F 31 FELONY AGGRAVATED AINMAL CRUELTY
- DUNKAN BRENT ANTHONY W/M 43 MISD FAILURE TO APPEAR
Thursday, April 13
- TANKERSLEY CARRI TAMMY W/F 26 MISD DRIVING ON SUSPENDED
- MILLICAN DAKOTA SCOTT W/M 23 MISD BATTERY- FAMILY VIOLENCE ACT
- YOUNG DANIEL LEE W/M 46 MISD PUBLIC INTOXICATION, PUBLIC INDECENCY
- PARRIS CLARISSA ANN W/F 35 — HOLD FOR CHATTOOGA CO
- PAYNE JOHN MARTIN W/M 41 FEL OBSTRUCTION ON LAW ENFORCEMENT OFFICER, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCEDHULE I, POSSESSION OF SCEDHULE II
- COOPER CYNTHIA GAY W/F 58 FEL PROBATION VIOLATION
- SISPY AMBER CARMEN W/F 40 MISD DRIVING ON SUSPENDED