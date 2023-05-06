This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)
- MCNABB JARED ALLEN W/M 41 MISD DRIVING W/ LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
- MCINTYRE ROBERT CHRISTOPHER W/M 34 MISD BATTERY- FVA
- WALLIN ALEX TYLER W/M 25 FELONY DRIVING W/ LICENSE SUSPENDED OR REVOKED-2ND OFFENSE, IMPROPER LEFT TURN, RECKLESS DRIVING, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER, LANE USAGE VIOLATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- JOHNSON JOSHUA CAIN W/M 35 FELONY PROBATION VIOLATION- FELONY
- EDGEMAN JAMES PAUL W/M 46 FELONY PROBATION VIOLATION- FELONY
- DENNISON RICKEY EARL W/M 58 FELONY PROBATION VIOLATION- FELONY
- INGRAM LEON W/M 67 FELONY TRAFFICKING METHAMPHETAMINE
- WALKER JIMMIE ALEXIa W/F 21 FELONY VIOLATION PROBATION- FELONY
- TANT GINA SHAWN W/F 56 MISD DUI- ALCOHOL
- WOODS JERRY LOUIS B/M 65 MISD DUI- ALCOHOL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED- 2ND OFFENSE, NO INSURANCE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
- GRUETTER KAEDEN EUGENE W/M 18 MISD SPEEDING, RECKLESS DRIVING
- POSTON MADISON FAITH W/F 24 MISD DUI- ALCOHOL
- COMPTON CHANDLER MADISON W/F 22 MISD DUI- ALCOHOL
- BEAN ELAINE ELIZABETH W/F 58 MISD PROBATION VIOLATION- MISD
- EVANS DANA JOSEPH W/M 65 MISD FAILURE TO APPEAR
- SMALLWOOD JENA WEST W/F 63 FELONY SPEEDING, POSS. OF OPEN CONTAINER, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1OZ, POSS. OF DRUG RELATED OBJECTS, UNLAWFUL TO PURCHASE, POSSESS OR HAVE ANY CONTROLLED SUBSTANCE, DUI- DRUGS
- BASS ERIC HOYLE W/M 22 MISD PROBATION VIOLATION
- MITCHELL DUSTIN DWIGHT W/M 21 MISD DUI- ALCOHOL, SPEEDING, DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE
- HOLLAND BRANDON TREVOR W/M 28 MISD DISORDERLY CONDUCT
- PUAC-MENDEZ OLIVER GILDACIO H/M 29 MISD DUI- ALCOHOL, DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, NO INSURANCE, ONE-WAY ROADWAY, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- SNIDER KELSIE LEE W/F 28 MISD DAMAGE PROPERTY-CRIMINAL TRESPASS-DAMAGE TO PROPERTY UNDER 500, DUI-ALCOHOL
- HOLSOPPLE JONATHAN THOMAS W/M 24 MISD DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- MEDLEY LACY MICHELLE W/F 31 FELONY CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND– BUSINESS
- DAVIS OPHELIA RAY B/F 64 MISD DUI- ALCOHOL, IMPROPER TURN, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, IMPROPER STOPPING ON ROADWAY, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE
- BEST MELVIN HAROLD W/M 50 MISD THEFT BY CONVERSION
- TOMOS OSUIN MENDE H/M 27 MISD DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, NO INSURANCE, KNOWINGLY DRIVING A MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED REGISTRATION, SEAT BELT VIOLATION-AGES 6 TO 17
- REED DUSTIN TAYLOR W/M 36 FELONY FAILURE TO APPEAR
- SAYLOR CODY LEE W/M 38 MISD TAILLIGHT OR TAIL LIGHT LENSES REQUIRED, DRIVING ON A SUSPENDED LICENSE, NO PROOF INSURANCE
- BAKER JOSHUA LEE W/M 38 MISD DRIVING ON SUSPENDED OR REVOKED LICENSE-1ST OFFENSE
- FLEMISTER RICHARD DUELL W/M 66 MISD FAILURE TO APPEAR
- CHAPMAN LLOYD WILLIAM W/M 63 FELONY SENTENCED
- JACKSON TIMOTHY BRANDON W/M 33 MISD VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER
- WATTS KERRIE L W/F 36 FELONY FTA
- DENNIS BRAD DESHAWN B/M 43 HOLD FOR COURT
- KIMBLE SETH ALEXANDER W/M 37 MAGISTRATE COURT
- MIKES REGGIE LAMONT B/M 50 MIS REVOKED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- SCOGGINS ERBIE THOMAS W/M 35 MISD DUI DRUGS
- THOMISON MICHAEL CHRISTOPHER W/M 47 FELONY VGCSA
- LANHAM CAROLYN JILL W/F 48 MISD CRIMINAL TRESPASS
- SHAW DAVID TYLER W/M 30 FELONY POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCH. II, THEFT BY RECEIVING
- WILLEY JAMES MARTIN W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
- MORGAN JUSTIN SCOTT W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
- BUDD CARTER SPENCER W/M 18 MISD SIMPLE BATTERY
- HALE MICHAEL DAVID W/M 57 MISD FALSE REPORT OF A CRIME
- MARSHALL BRYANT RANDELL B/M 33 MISD TPO VIOLATION
- CHAMBERS DANNY RAY W/M 50 FELONY POSSESSION OF METH
- SAYLOR CODY LEE W/M 38 MISD DRIVING ON SUSPENDED, NO VALID REGISTRATION, NO INSURANCE, FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, BRAKE LIGHT REQUIREMENTS X2, WINDOW TINT VIOLATION, OPERATING VEHICLE WITH ALTERED SUSPENSION, OPEN CONTAINER, SEAT BELT VIOLATION, DEFECTIVE TIRES, TAIL LIGHT REQUIREMENTS, FAILURE TO SECURE LOAD, VIEW OBSTRUCTED, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, TOO FAST FOR CONDITIONS, GA RESIDENT HAS 60 DAYS TO CHANGE ADDRESS
- HOOTEN PHILLIP GLENN W/M 30 FELONY PROBATION VIOLATION
- HAYES JOEY LEN W/M 44 MISD FTA
- HUGHES LARRY WAYNE W/M 40 MISD POSSESSION OF DRUG-RELATED OBJECTS, NO HEADLIGHTS, DUI-DRUGS AND ALCOHOL, DUI CHILD ENDANGERMENT
- ROGER JUSTIN CURTIS W/M 34 FELONY POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG-RELATED OBJECTS
- DEW DEVONTE DORWANCE B/M 22 FELONY TERRORISTIC THREATS
- WATKINS CORNELL NMN B/M 43 MISD DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE ASSAULT-FVA, HINDERING 911 CALL
- BENNETT JR. DAVID SHANE W/M 47 FELONY HOLD FOR COURT
- FRASHIER CLIFF ALDEN W/M 41 FELONY FTA (M), FTA (F)
- CLOWERS CHADWICK SHAYE W/M 29 FELONY PROBATION VIOLATION
- MCDONALD SHIRLEY ANN W/F 66 FELONY POSS. OF METH, DRIVING W/O A VALID LICENSE
- CARBRAUGH RYAN TODD W/M 36 — RETURN FROM FURLOUGH
- ROSS JALEN CHRISTOPHER B/M 26 MISD THEFT BY CONVERSION, ENDANGERING SECURITY INTEREST
- NICHOLS RONALD ALAN W/M 30 FELONY PROBATION VIOLATION
- ROMINE STEPHEN MICHAEL W/M 62 — HOLD FOR COURT
- BURNSED CARL WILLIAM W/M — — BACK FROM HEALTH DEPARTMENT
- ORICK MADELINE JANE W/F 22 — HOLD FOR COURT
- LAWRENCE SAMANTHA GENE W/F 33 FELONY PROBATION VIOLATION
- FEAGANS BILLY DEAN W/M 64 FELONY FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER
- DUNN LEIGHTON LABRON W/M 37 FELONY PROBATION VIOLATION
- PLATTEN SEAN PATRICK W/M 29 MISD FTA
- PARKER CHEYENNE ROSE W/F 26 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, IMPROPER RIGHT TURN, SUSPENDED REGISTRATION, VIEW OBSTRUCTED
- COX CODY MICHAEL W/M 31 FELONY PROBATION VIOLATION
- LINTICUM TYLER SHANE W/M 23 FELONY POSS. OF A FIREARM BY CONVICTED FELON, POSS. OF METH
- MANSELL HEATHER MARIE W/F 37 FELONY PROBATION VIOLATION
- GARCIA SELENA RACAEL H/F 23 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
- HAWKINS JR. FRANKLIN DEON B/M 52 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, MISSING LICENSE PLATE, NO PROOF OF INSURANCE
- SNIDER KELSIE LEE W/F 29 MISD THEFT BY TAKING
- COROMOTO RONNY ALEX H/M 26 MISD DUI-DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS, NO INSURANCE