This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)
- SIMPSON CLAYTON HAYES W/M 47 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE, TERRORISTIC ACTS
- HARRIS ASHLEY ELIZABETH W/F 34 FELONY SELF CRUELTY TO ANIMALS x2, AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS x3
- ROBINSON BILLY DEWAYNE W/M 41 FELONY PROBATION PAROLE VIOLATION
- WHITMIRE ADAM JEROME W/M 41 MISD CRIMINAL TRESPASS
- BLACK TONYA SUE W/F 48 FELONY POSS. OF METH, PROBATION VIOLATION
- SMITH MURIEL ARLEEN W/F 61 FELONY POSS. OF METH, PROBATION VIOLATION
- BROCK ALBERT RONNEL W/M 68 FELONY POSS OF METH
- WOMBLE CHARLES ALLEN W/M 70 FELONY POSS. OF METH W/ INTENT TO DISTRIBUTE
- CREEL MICHAEL CHAD W/M 39 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- WATKINS JESSICA NICOLE W/F 38 MISD DUI-DRUGS
- EMBLY TRENT WILLIAM W/M 32 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE
- FARLETT TERRY LAWRENCE EASTON W/M 31 MISD DUI-ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- SAQUEO GERONIMO ARREAGA W/M 33 MISD DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, NO TAG, FUGITIVE FROM JUSTICE
- WALLIN JACQUELINE DANIELLE W/F 31 FELONY FORGERY 1ST DEGREE
- RICH BECCA NICOLE W/F 22 FELONY POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE
- CARBAUGH RYAN TODD W/M 37 SELF RETURN FROM FURLOUGH
- MILLER LACY LEANN W/F 27 FELONY DRIVING W/O A LICENSE, CONCEALING IDENTITY OF A VEHICLE, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
- GLENN TANZANIA MALAWI B/F 26 FELONY POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS X2, FTA (M)
- TUCKER LUKE JOSEPH W/M 30 MISD GSP DUI
- EDWARDS DAKOTA ALLEN W/M 28 SELF DRUG COURT SANCTION
- BRODRICK JEREMY CHARLES W/M 37 FELONY SMITH BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE X3
- HARVEY BEVERLY RUTH W/F 67 MISD FTA
- RANDALL AMBER MICHELLE W/F 30 MISD GSP DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- DAVIS STARLENCIA LAUELL B/F 45 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO HEADLIGHT
- HOLCOMB AMY LEIGH W/F 33 FELONY PAROLE VIOLATION
- PIERCE DAVID TYLER W/M 35 FELONY PROBATION VIOLATION
- WHITE BRYSON LYDALL W/M 24 FELONY PROBATION VIOLATION
- WALLIN BRANDON CHASE W/M 38 MISD HIT AND RUN, FOLLOWING TOO CLOSELY
- NEWBERRY CRYSTAL DAWN W/F 35 FELONY CONTEMPT OF COURT
- KAISER MARCUS DEAN W/M 44 FELONY PROBATION VIOLATION
- FARMER CHERITY HOPE W/F — — RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
- SKYLES ASHLEY HOPE W/F — — RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
- HOLDEN NANCY INGRAM W/F 47 FELONY POSS. OF METH, DUI- DRUGS
- EDWARDS CHRISTOPHER LEE W/M 27 MISD DUI, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
- BARRON DIEGO NMN H/M 23 MISD FAILURE TO STOP SIGN, DRIVING W/O A VALID LICENSE
- SATTERWHITE RAYMOND JAMAL B/M 36 FELONY POSS. OF MARIJUANA, POSS. OF MARIJUANA W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF A FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME x5
- RIVERA- MEJIA PEDRO JOSUE H/M 19 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE
- PAUL JASON DEWAYNE W/M 41 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
- RODRIGUEZ NICOLE RENEE W/F 21 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA
- LOPEZ-VICENTE NORMA MARIA W/F 38 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE
- JOHNSON JENNIFER JOY W/F 45 FELONY PROBATION VIOLATION
- PARRISH SUE ANN W/F 40 FELONY THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE, THEFT BY TAKING, FLEEING AND ATTEMPTING TO ELUDE LAW ENFORCEMENT OFFICERS
- BOWERS MEGAN MARIE W/F 30 FELONY FTA
- FAIRCHILD DAVID MATTHEW W/M 34 FELONY POSS. OF SCHEDULE IV SUBSTANCE, WILLFUL OBSTRUCTION
- FIELDING JERRY BRIAN W/M 33 MISD CRIMINAL TRESPASS
- HOOD CHARLES LEROY W/M 39 FELONY PROBATION VIOLATION
- KINSEY BRENNAN LEE W/M 22 MISD DISORDERLY CONDUCT
- WHITFIELD KAITLYN LOVE W/F 21 MISD DISORDERLY CONDUCT
- TURNER TONY DALE W/M 35 MISD PAROLE VIOLATION
- GARREN TIMOTHY ANDREW W/M 35 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS
- DAVIS TRAMEL DEMON B/M 37 MISD POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, DUI
- JACKSON TRACY ANN W/F 33 MISD PERMITTING UNLAWFUL USE OF MOTOR VEHICLE
- PIERCY SPENCER AARON W/M 34 MISD DUI
- KING TONY ALLEN W/M 55 MISD DRIVING W/O A LICENSE
- TODD TERRELL RAY B/M 39 MISD DRIVING ON REVOKED LICENSE, FAILURE TO YIELD AT STOP SIGN
- DUVALL CARRIE ANN W/F 34 MISD DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
- BENISH SHANIA DARLENE W/F 24 MISD DUI, FAILURE TO DIM HEADLIGHTS
- HUNTER PATRICK DEMETRIUS B/M 49 MISD DRIVING ON REVOKED LICENSE
- LEMMING HOWARD JASON W/M 28 MISD POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ.,TOO FAST FOR CONDITIONS, DUI-DRUGS, IMPROPER LANE CHANGE
- BARTLEY RACHEL LEIGH W/F DOCTOR
- FARMER CHERITY HOPE W/F DOCTOR
- DUNN MONICA MARIE W/F RETURN FROM PAROLE HEARING
- QUARLES LAVENIA CRISTY W/F 58 MISD PROBATION VIOLATION
- CARRINGTON KERRI LEIGH W/M 40 FELONY PROBATION VIOLATION
- WALKER IVORY JOE B/M 41 FELONY POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE
- SMITH DESHAWN DEWAYNE B/M 20 FELONY POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS
- EVERETT TRUSTON CHASE W/M 22 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
- CORONA ALEJANDRO AVINA W/M 42 MISD DRIVING WITHOUT A LICENSE
- GUFFEY MICHAEL JEREMY W/M 40 FELONY PROBATION VIOLATION, POSSESSION OF METH, CROSSING GUARD LINE WITH DRUGS
- BRUCE DAISY LEONA W/F 42 MISD THEFT BY CONVERSION
- WEBER MCCAMERON CHASE W/M 23 MISD DUI
- BRYANT ETHAN SETH W/M 33 24 HOUR SANCTION
- BOWMEN TRISTON ETHAN W/M 21 MISD DISORDERLY CONDUCT
- TORRES CESAR W/M 42 MISD GIVING FALSE NAME, NO HEADLIGHT, NO TAIL LIGHT
- DAVIS JERRY NELSON W/M 67 HOLD FOR COURT
- TAYLOR MICHAEL ZACH W/M 35 HOLD FOR COURT
- HENDERSON CHRISTOPHER THOMAS W/M 41 HOLD FOR COURT
- REED MASON DALE W/M 21 MISD SHOPLIFTING
- SPICER MARK THOMAS W/M 60 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, NO INSURANCE, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE