This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)

  • GOSNELL JEREMY DAKOTA-LEE W/M 29 FELONY GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, TERRORISTIC THREATS
  • WALLIN LATESSA DAWN W/F 48 MISD WILLFUL OBSTRUCTION
  • WALLIN ALEX TYLER W/M 25 MISD WILLFUL OBSTRUCTION, NO INSURANCE, NO TAIL LIGHTS, CARRYING WEAPON W/O A VALID LICENSE
  • GERALD RICHARD EARL B/M 65 MISD DUI, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
  • EDWARDS DAKOTA ALLEN W/M 28 — COURT ORDER
  • GIBBS-MILLS VONDA KAYE W/F 54 FELONY POSS OF SCHEDULE II, CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS, FALSE REPORT OF CRIME x2, DUI, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED,
  • WILKEY PAMELA FAYE W/F 24 FELONY WILLFULL OBSTRUCTION, POSS OF SCHEDULE II, IDENTITY THEFT FRAUD
  • FITZGERALD STEPHANIE BROOKE W/F 34 MISD THEFT BY SHOPLIFTING
  • WEAVER CASEY DANYEL W/F 34 FELONY PROBATION VIOLATION
  • ARMANDO MORALES PEREZ H/M 26 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE
  • RHODES JACKIE LYNN W/F 68 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
  • GLIBERT BRITTON THOMAS W/M 28 FELONY PROBATION VIOLATION
  • SPATES AVA ROSE B/F 23 FELONY POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FUGITIVE FROM JUSTICE
  • BABB JEREMY BRANDON W/M 31 FELONY PROBATION VIOLATION
  • PARDEN DUANE ALLEN W/M 45 MISD PROBATION VIOLATION
  • PARKS ROBERT EARL W/M 42 FELONY THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE
  • HUBBARD PATRICK LAWRENCE B/M 34 FELONY PROBATION VIOLATION
  • AUTWELL STEPHEN PAUL W/M 19 MISD SIMPLE BATTERY- FVA (FAMILY VIOLENCE ACT), CRIMINAL TRESPASS-FVA (FAMILY VIOLENCE ACT)
  • SUTTLES MONTI ANTONIO B/M 30 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE PLATE, FTA (FAILURE TO APPEAR)
  • HOLLOWAY LANISHA SHANTAY B/F 24 MISD DUI-DRUGS, DUI DRUGS ENDANGERMENT OF CHILD UNDER 14 x2, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION (CHILDREN) x2, EXPIRED REGISTRATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO BRAKE LIGHTS
  • ROARK CHRISTOPHER MICHAEL W/M 40 MISD FTA (FAILURE TO APPEAR)
  • EDWARDS JACE ANTHONY B/M 40 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, IMPROPER RIGHT TURN
  • TEMPLETON GREGORY WAYNE W/M 23 MISD DUI- COMBO, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO HEAD LIGHT
  • BALL LUKE — W/M 36 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA (FAMILY VIOLENCE ACT)
  • MARSH JOHNNAVIOUS RASHOD B/M 26 FELONY BATTERY, TERRORISTIC THREATS
  • SHATTO-HALE JACOB EZRA- MONROE W/M 30 MISD FTA (FAILURE TO APPEAR) x2
  • COOTS DANIELLE LADONNA W/F 34 MISD FTA (FAILURE TO APPEAR)
  • BRYSON MEGAN NICOLE W/F 37 FELONY ENTERING AUTO W/ INTENT TO COMMIT A THEFT
  • SMITH DUSTIN KYLE W/M 32 MISD PROBATION VIOLATION, FTA (FAILURE TO APPEAR) X4
  • HOOVER ROCKY LEE W/M 46 MISD LOITERING AND PROWLING
  • SINARD BRENDA JEAN W/F 62 MISD PROBATION VIOLATION
  • ELLINGER WAYNE EDWARD W/M 45 FELONY FALSE IMPRISONMENT
  • PHILLIPS ROWLAND ANTHONY W/M 46 FELONY PROBATION VIOLATION
  • JOSHEN DEMETRICE LEBRON B/M 25 FELONY PROBATION VIOLATION, FTA (FAILURE TO APPEAR)
  • STONE ERIC ANTHONY W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
  • HARDIN DANIEL WESLEY W/M 47 FELONY PROBATION VIOLATION
  • WILLIAMS ROCKERICK DION B/M 26 MISD PROBATION VIOLATAION
  • MILES GEORGE NATHANIEL W/M 45 HOLD FOR FLOYD CO
  • SACKETT DANNY HAROLD W/M RETURN FROM DADE CO
  • BARNES JERRIANN W/F 60 MISD SHOPLIFTING, DRIVING WITHOUT A LICENSE
  • FRAZIER FLOYD LEMUEL W/M 46 FELONY FTA (FAILURE TO APPEAR) X2
  • TEJADA EZRA WILLIAM W/M 26 HOLD FOR MURRAY COUNTY
  • RAMIREZ- GONZALEZ ALEXI JOSE W/M 30 MISD LOITERING AND PROWLING, CARRYING COCEALED WEAPON WITHOUT A VALID LICENSE
  • REDICK BRENNEN MCCLAIN W/M 49 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TAG LIGHT
  • GAMINO SILVESTRE ANDRES W/M 31 MISD BATTERY FVA (FAMILY VIOLENCE ACT), CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
  • SALVADOR DOUGLAS EDWARD W/M 63 FEL TRAFFICING FENTANYL
  • PHILLIPS MONICA DAWN W/F 48 FEL POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULED II
  • LIVELY DAKOTA AARON STEVEN W/M 29 FEL POSSESSION OF METHANPHETAMINE, POSSESSION OF METHANPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
  • MITCHELL AMANDA LEE W/F 42 FEL PROBATION VIOLATION, POSSESSION OF METHANPHETAMINE, POSSESSION OF METHANPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
  • FORD PAMELA KAY W/F 30 FEL POSSESSION OF METHANPHETAMINE
  • SPENCE JAMES LESLIE W/M 53 MISD BATTERY
  • HOGUE JEREMY RAY W/M 34 MISD TRESPASSING
  • sweet BARBRA LOUANE W/F 42 MISD CRIMINAL TRESSPASS
  • HUGHES KEISHA MACHELLE W/F 31 BOND SURRENDER
  • COWEN NICKOLAS DANIEL W/M 37 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
  • GRIGGS SHALONDA ALYSE B/F 36 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
  • GOSS DRAKE KENRICK W/M 23 MISD CRIMINAL TRESPASS- DAMAGE TO PROPERTY
  • LEWIS THOMAS JASON B/M 42 — HOLD FOR COURT
  • MOORE JAMES HERRELL W/M 42 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
  • FARMER CHERITY HOPE W/F 25 FELONY PROBATION VIOLATION
  • MANN CHRISTINA NICHOLE W/F 34 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, HANDS FREE
  • KINAMORE SADIE L B/F 59 MISD DUI-DRUGS, NO INSURANCE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN LANE, WRONG CLASS OF LICENSE, NO HEAD LIGHTS
  • SIMPSON CLAYTON HAYES W/M 47 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE, TERRORISTIC ACTS
  • HARRIS ASHLEY ELIZABETH W/F 34 FELONY CRUELTY TO ANIMALS x2, AGGRAVTED CRUELTY TO ANIMALS x3
  • ROBINSON BILLY DEWAYNE W/M 41 FELONY PAROLE VIOLATION
  • WHITMIRE ADAM JEROME W/M 41 MISD CRIMINAL TRESPASS
  • BLACK TONYA SUE W/F 48 FELONY POSS. OF METH, PROBATION VIOLATION
  • SMITH MURIEL ARLEEN W/F 61 FELONY POSS. OF METH, PROBATION VIOLATION
  • BROCK ALBERT RONNEL W/M 68 FELONY POSS OF METH
  • WOMBLE CHARLES ALLEN W/M 70 FELONY POSS. OF METH W/ INTENT TO DISTRIBUTE
  • CREEL MICHAEL CHAD W/M 39 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE
  • WATKINS JESSICA NICOLE W/F 38 MISD DUI-DRUGS
  • EMBLY TRENT WILLIAM W/M 32 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE
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