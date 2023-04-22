This booking report was provided by the Walker County Sheriff's Office. Those arrested on charges are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The listings below include (in order) name of inmate (last first middle), race/sex, age, felony/misdemeanor, and charge(s). (FVA=Family Violence Act; FTA=Failure to appear)
- GOSNELL JEREMY DAKOTA-LEE W/M 29 FELONY GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, TERRORISTIC THREATS
- WALLIN LATESSA DAWN W/F 48 MISD WILLFUL OBSTRUCTION
- WALLIN ALEX TYLER W/M 25 MISD WILLFUL OBSTRUCTION, NO INSURANCE, NO TAIL LIGHTS, CARRYING WEAPON W/O A VALID LICENSE
- GERALD RICHARD EARL B/M 65 MISD DUI, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
- EDWARDS DAKOTA ALLEN W/M 28 — COURT ORDER
- GIBBS-MILLS VONDA KAYE W/F 54 FELONY POSS OF SCHEDULE II, CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS, FALSE REPORT OF CRIME x2, DUI, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED,
- WILKEY PAMELA FAYE W/F 24 FELONY WILLFULL OBSTRUCTION, POSS OF SCHEDULE II, IDENTITY THEFT FRAUD
- FITZGERALD STEPHANIE BROOKE W/F 34 MISD THEFT BY SHOPLIFTING
- WEAVER CASEY DANYEL W/F 34 FELONY PROBATION VIOLATION
- ARMANDO MORALES PEREZ H/M 26 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE
- RHODES JACKIE LYNN W/F 68 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
- GLIBERT BRITTON THOMAS W/M 28 FELONY PROBATION VIOLATION
- SPATES AVA ROSE B/F 23 FELONY POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FUGITIVE FROM JUSTICE
- BABB JEREMY BRANDON W/M 31 FELONY PROBATION VIOLATION
- PARDEN DUANE ALLEN W/M 45 MISD PROBATION VIOLATION
- PARKS ROBERT EARL W/M 42 FELONY THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE
- HUBBARD PATRICK LAWRENCE B/M 34 FELONY PROBATION VIOLATION
- AUTWELL STEPHEN PAUL W/M 19 MISD SIMPLE BATTERY- FVA (FAMILY VIOLENCE ACT), CRIMINAL TRESPASS-FVA (FAMILY VIOLENCE ACT)
- SUTTLES MONTI ANTONIO B/M 30 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE PLATE, FTA (FAILURE TO APPEAR)
- HOLLOWAY LANISHA SHANTAY B/F 24 MISD DUI-DRUGS, DUI DRUGS ENDANGERMENT OF CHILD UNDER 14 x2, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION (CHILDREN) x2, EXPIRED REGISTRATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO BRAKE LIGHTS
- ROARK CHRISTOPHER MICHAEL W/M 40 MISD FTA (FAILURE TO APPEAR)
- EDWARDS JACE ANTHONY B/M 40 MISD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, IMPROPER RIGHT TURN
- TEMPLETON GREGORY WAYNE W/M 23 MISD DUI- COMBO, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO HEAD LIGHT
- BALL LUKE — W/M 36 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA (FAMILY VIOLENCE ACT)
- MARSH JOHNNAVIOUS RASHOD B/M 26 FELONY BATTERY, TERRORISTIC THREATS
- SHATTO-HALE JACOB EZRA- MONROE W/M 30 MISD FTA (FAILURE TO APPEAR) x2
- COOTS DANIELLE LADONNA W/F 34 MISD FTA (FAILURE TO APPEAR)
- BRYSON MEGAN NICOLE W/F 37 FELONY ENTERING AUTO W/ INTENT TO COMMIT A THEFT
- SMITH DUSTIN KYLE W/M 32 MISD PROBATION VIOLATION, FTA (FAILURE TO APPEAR) X4
- HOOVER ROCKY LEE W/M 46 MISD LOITERING AND PROWLING
- SINARD BRENDA JEAN W/F 62 MISD PROBATION VIOLATION
- ELLINGER WAYNE EDWARD W/M 45 FELONY FALSE IMPRISONMENT
- PHILLIPS ROWLAND ANTHONY W/M 46 FELONY PROBATION VIOLATION
- JOSHEN DEMETRICE LEBRON B/M 25 FELONY PROBATION VIOLATION, FTA (FAILURE TO APPEAR)
- STONE ERIC ANTHONY W/M 41 FELONY PROBATION VIOLATION
- HARDIN DANIEL WESLEY W/M 47 FELONY PROBATION VIOLATION
- WILLIAMS ROCKERICK DION B/M 26 MISD PROBATION VIOLATAION
- MILES GEORGE NATHANIEL W/M 45 HOLD FOR FLOYD CO
- SACKETT DANNY HAROLD W/M RETURN FROM DADE CO
- BARNES JERRIANN W/F 60 MISD SHOPLIFTING, DRIVING WITHOUT A LICENSE
- FRAZIER FLOYD LEMUEL W/M 46 FELONY FTA (FAILURE TO APPEAR) X2
- TEJADA EZRA WILLIAM W/M 26 HOLD FOR MURRAY COUNTY
- RAMIREZ- GONZALEZ ALEXI JOSE W/M 30 MISD LOITERING AND PROWLING, CARRYING COCEALED WEAPON WITHOUT A VALID LICENSE
- REDICK BRENNEN MCCLAIN W/M 49 MISD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TAG LIGHT
- GAMINO SILVESTRE ANDRES W/M 31 MISD BATTERY FVA (FAMILY VIOLENCE ACT), CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
- SALVADOR DOUGLAS EDWARD W/M 63 FEL TRAFFICING FENTANYL
- PHILLIPS MONICA DAWN W/F 48 FEL POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULED II
- LIVELY DAKOTA AARON STEVEN W/M 29 FEL POSSESSION OF METHANPHETAMINE, POSSESSION OF METHANPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
- MITCHELL AMANDA LEE W/F 42 FEL PROBATION VIOLATION, POSSESSION OF METHANPHETAMINE, POSSESSION OF METHANPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
- FORD PAMELA KAY W/F 30 FEL POSSESSION OF METHANPHETAMINE
- SPENCE JAMES LESLIE W/M 53 MISD BATTERY
- HOGUE JEREMY RAY W/M 34 MISD TRESPASSING
- sweet BARBRA LOUANE W/F 42 MISD CRIMINAL TRESSPASS
- HUGHES KEISHA MACHELLE W/F 31 BOND SURRENDER
- COWEN NICKOLAS DANIEL W/M 37 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
- GRIGGS SHALONDA ALYSE B/F 36 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
- GOSS DRAKE KENRICK W/M 23 MISD CRIMINAL TRESPASS- DAMAGE TO PROPERTY
- LEWIS THOMAS JASON B/M 42 — HOLD FOR COURT
- MOORE JAMES HERRELL W/M 42 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
- FARMER CHERITY HOPE W/F 25 FELONY PROBATION VIOLATION
- MANN CHRISTINA NICHOLE W/F 34 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, HANDS FREE
- KINAMORE SADIE L B/F 59 MISD DUI-DRUGS, NO INSURANCE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN LANE, WRONG CLASS OF LICENSE, NO HEAD LIGHTS
- SIMPSON CLAYTON HAYES W/M 47 FELONY AGGRAVATED ASSAULT- FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE, TERRORISTIC ACTS
- HARRIS ASHLEY ELIZABETH W/F 34 FELONY CRUELTY TO ANIMALS x2, AGGRAVTED CRUELTY TO ANIMALS x3
- ROBINSON BILLY DEWAYNE W/M 41 FELONY PAROLE VIOLATION
- WHITMIRE ADAM JEROME W/M 41 MISD CRIMINAL TRESPASS
- BLACK TONYA SUE W/F 48 FELONY POSS. OF METH, PROBATION VIOLATION
- SMITH MURIEL ARLEEN W/F 61 FELONY POSS. OF METH, PROBATION VIOLATION
- BROCK ALBERT RONNEL W/M 68 FELONY POSS OF METH
- WOMBLE CHARLES ALLEN W/M 70 FELONY POSS. OF METH W/ INTENT TO DISTRIBUTE
- CREEL MICHAEL CHAD W/M 39 MISD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE
- WATKINS JESSICA NICOLE W/F 38 MISD DUI-DRUGS
- EMBLY TRENT WILLIAM W/M 32 MISD DRIVING W/O A VALID LICENSE