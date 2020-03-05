Here is a rundown of those who have qualified — so far — to run for a Catoosa County office and who have contested races for the general primary election. The qualifying period, which began Monday, March 2, ends on Friday, March 6. Election day is Tuesday, May 19. The deadline to register to vote in the general primary is April 20. Early voting for the general primary begins April 27 and runs through May 15, including extended voting hours on Saturday, May 9.
CHAIRMAN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
GREG GORDY
PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: RETIRED MILITARY
QUALIFIED DATE: 03/03/2020
RAY JOHNSON
PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: QUALITY CONTROL
QUALIFIED DATE: 03/04/2020
COUNTY COMMISSIONER DISTRICT 1
JEFF LONG
PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: DIRECTOR OF PUBLIC WORKS
QUALIFIED DATE: 03/02/2020
BEN SCOTT
PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: INVESTIGATOR
QUALIFIED DATE: 03/04/2020
COUNTY COMMISSIONER DISTRICT 3
JIM CUTLER
PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: SALES
QUALIFIED DATE: 03/02/2020
VANITA C HULLANDER
PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: CORONER
QUALIFIED DATE: 03/02/2020
CORONER
CRYSTAL KING
PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: BUSINESS OWNER
QUALIFIED DATE: 03/02/2020
JAMES T (JIMMY) SPURLING
PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: DEPUTY CORONER
QUALIFIED DATE: 03/02/2020
TAX COMMISSIONER
GARY WAYNE AUTRY
PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: TAX COMMISSIONER
QUALIFIED DATE: 03/02/2020
MIKE KEY
PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: BUSINESS OWNER
QUALIFIED DATE: 03/02/2020