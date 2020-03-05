Georgia voter stickers

Here is a rundown of those who have qualified — so far — to run for a Catoosa County office and who have contested races for the general primary election. The qualifying period, which began Monday, March 2, ends on Friday, March 6. Election day is Tuesday, May 19. The deadline to register to vote in the general primary is April 20. Early voting for the general primary begins April 27 and runs through May 15, including extended voting hours on Saturday, May 9.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

GREG GORDY

PARTY: REPUBLICAN

INCUMBENT: NO

OCCUPATION: RETIRED MILITARY

QUALIFIED DATE: 03/03/2020

RAY JOHNSON

PARTY: REPUBLICAN

INCUMBENT: NO

OCCUPATION: QUALITY CONTROL

QUALIFIED DATE: 03/04/2020

COUNTY COMMISSIONER DISTRICT 1

JEFF LONG

PARTY: REPUBLICAN

INCUMBENT: YES

OCCUPATION: DIRECTOR OF PUBLIC WORKS

QUALIFIED DATE: 03/02/2020

BEN SCOTT

PARTY: REPUBLICAN

INCUMBENT: NO

OCCUPATION: INVESTIGATOR

QUALIFIED DATE: 03/04/2020

COUNTY COMMISSIONER DISTRICT 3

JIM CUTLER

PARTY: REPUBLICAN

INCUMBENT: YES

OCCUPATION: SALES

QUALIFIED DATE: 03/02/2020

VANITA C HULLANDER

PARTY: REPUBLICAN

INCUMBENT: NO

OCCUPATION: CORONER

QUALIFIED DATE: 03/02/2020

CORONER

CRYSTAL KING

PARTY: REPUBLICAN

INCUMBENT: NO

OCCUPATION: BUSINESS OWNER

QUALIFIED DATE: 03/02/2020

JAMES T (JIMMY) SPURLING

PARTY: REPUBLICAN

INCUMBENT: NO

OCCUPATION: DEPUTY CORONER

QUALIFIED DATE: 03/02/2020

TAX COMMISSIONER

GARY WAYNE AUTRY

PARTY: REPUBLICAN

INCUMBENT: YES

OCCUPATION: TAX COMMISSIONER

QUALIFIED DATE: 03/02/2020

MIKE KEY

PARTY: REPUBLICAN

INCUMBENT: NO

OCCUPATION: BUSINESS OWNER

QUALIFIED DATE: 03/02/2020

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