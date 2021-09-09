Gavel

The following jurors are requested for criminal trial jury duty on Monday, Sept. 13. All jurors are to refer to the jury summons they were mailed for their summons number.

♦ Jurors 9 a.m. to the GEM Theater, 114 N. Wall St.

For information regarding summons numbers, call the Clerk’s office at 706-629-9533 and choose option 1.

Jurors are as follows:

Adams, Alvin Dewayne

Bagley, Elaine Marie

Baisch, Todd Lee

Baldwin, Michael Keith

Bass, Holly C.

Bastin, Hope Ann

Baughcum, Anna Michelle

Bays-Ramey, Amanda Helen

Beckrow, Elizabeth Carol

Bingiel, Brittany Lynn

Black, Amy Michele

Black, Larry Dale

Bone, Everett Louis

Breeden, Mary C.

Brock, Erin Lee

Brock, Michael Samuel

Brooks, Angela

Brown, Caron Celeste

Brown, Sarah Leann

Brown, Tabitha Nichole

Brown, Tara Leigh

Buffington Iii, Thomas Lamar

Burnette, Tonya Eliane

Cabrera Ayala, Angel

Canales, Miguel Angel

Cape, Kyle Eugene

Carpenter, Sharon Ann

Carroll, John David

Carver, Harry Lee

Carver, Larry B.

Cassell, Pamela Michelle

Caylor, Spencer Adam

Chaney, Dameien Logan

Clark, Cala Catherine

Clark, Roxann Marie

Cox, Willard P.

Craig, Martha Eloise

Cronon, Ricky Randall

Cummings, Stephanie Alicia

Cunningham, Robin Diane

Darden, Stephanie Ann

Davis Sills, Jean Michele

Davison, Janice B.

De La Cruz, Evelyn Vanessa

Defriece, Chasity Nicole

Duncan, Timothy Earl

Dye, Belinda Rae

Edwards, Deanna Elaine

Edwards, Michael Gilbert

Elrhazouani, Hassan

Espinoza, Joel Ivan

Evans, Joan Williams

Fitzpatrick, Erin Mary

Flaisch, Clare F.

Foley, Dell Mershawn

Fowler, Amanda Star

Fowler, Peggy Ann

Franklin, Kelly Diane

Franklin, Rosemarie Annette

Freelin, Nicholas Hunter

Gagel, Mitchell Dale

Gallagher, Patricia Ann

Galmon, Barbara Jane

Galmon, Selena Anne

Gilbert, Gary Allen

Gilreath, Owen Christopher

Gilreath, Rebekah Robbins

Glaze, Jack William Alan

Gonzalez Lopez, Katherine Sule

Green, Christopher Daniel

Greenway, Justin Lee

Greeson, Thomas Austin

Grizzle, Joshua Allen Wayne

Grogan, Nicholas Robert

Hall, Michael

Hamilton, James F.

Hare, Philip Luke

Hare, Sara Smith

Harper, Andy Jason

Hart, Michael

Hartel, David Eric

Hendon, William Blake

Hennon, Robin Mishell

Hodge, John Acton

Holbert, Ernest Justin

Holbrook, Michael Edward

Holcomb, Alison Grimes

Holden, Dustin Garrett

Holland, Carol Sargent

Holmes, Dawn Marie Scott

Hotte, Megan Rae

Hufstetler, Jamie Lynn

Huitanda, Eduardo Roman

Hyde, Joseph David

Jackson, Denise Wilson

Jenkins Jr, Jack Thomas

Jenkinson, Jeffrey Neil

Jennings, Jace Logan

Johnson, Jessica Star

Johnston, Corey Shawn

Kennedy, Shakira Nicole

Keown, William Joshua

King, Thomas Regan

Knowles, Walter Keith

Lee, Bernice Louise

Lofty, Judy Chastain

Long, Christina Ellyn

Long, Deidra Kay

Loveless, Tamra Sabrina

Lyles, Anthony Brian

Martinez, Dayana

Mason, Faye

Maynor, Joni Butler

Mcconahy, Stephen Wayne

Mcentire, Mark Dwayne

Mckenzie, David Everette

Mclaughlin, Patrick Thomas

Mcnabb, Lester Henry

Meadows, Roy Dudley

Mealor, Candice Nichole

Medders, Shelley O'Connor

Messer, Marvin Kendall

Miles Jr, Larry Wayne

Miller, Bobbi Jo

Miller, Daniel Scott

Montez, Julie Santana

Morales, Erica

Murphy, Ginger Faye

Najera, Maria De Jesus

Neal, Terry Wayne

Nguyen, Thi Ghe

Nicholson, Gary Anthony

Nix, Charles Hugh

Ortiz Jr, Raul

Ortiz-Lebron, Alexandra

Ostuw, William Chastain

Pack, Belinda Crisp

Pack, Tasha Denae

Pagan Jr, Angel Manuel

Parker, Phillip Alan

Passley, Patricia Ann

Phillips, Destiney Haven

Pickens, Johnny Wifford

Pistacchio, Joseph Anthony

Polly, Christy Michelle

Potter, William Jason

Powell, Lacy Laynn

Priest, William Lester

Putnam, Donald Eugene

Rabensdorf, Frederick Charles

Ramos, Shauna Deonna

Ray, Cathy Elaine

Reyes, Diana Michelle

Rhea, John Cameron

Ridge, Marilyn Inell

Rivera Hernandez, Cindy Joanna

Robertson, Elena Gamuza

Roche, Nelson Rafael Perez

Roden, Brenda Muse

Rogers, Wanda Dean

Rutledge, Felicia D.

Sanchez, Paullette Monique

Saylors, Garrett Davis

Scott, Calista Musa Fisher

Serritt, Michael Shane

Shugart, Dustan Bernard

Shull, Bonnie Leigh

Siefert, Amanda Elizabeth

Sikes, Chastity Padgett

Silvers, Bobby Lee

Silvers, Kristen Lee

Slone, Donnie Wayne

Smiley, Christal Sheree

Smith, Christopher William

Smith, Tiffany Nichole

Smither, William Ian

Snell, Scarlett Coline

Stafford, Jerry

Stanley, Chance Edward

Stanley, Ronnie Gene

Stewart, Bonnie Ellington

Strickland, Mark E.

Summers, Mildred Baggett

Sutherland, Janice Yvonne

Tate, Corey Randal

Thomas, Donna Lanette

Tomasello, Matthew Symonds

Torres, Jordy

Turner, Shawn Michael

Valdez, Maribel

Vanhart, Charles Kolb

Wade, Christina Franklin

Waters, Lisa Ann

Watkins, Tammy Silvers

West, Sheila Rena

Williams, Regina B.

Wofford, Thomas Bradley

Worley, Stuart Lee

Wright, Amanda Marie

Young, Bridget T.

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