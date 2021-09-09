The following jurors are requested for criminal trial jury duty on Monday, Sept. 13. All jurors are to refer to the jury summons they were mailed for their summons number.
♦ Jurors 9 a.m. to the GEM Theater, 114 N. Wall St.
For information regarding summons numbers, call the Clerk’s office at 706-629-9533 and choose option 1.
Jurors are as follows:
Adams, Alvin Dewayne
Bagley, Elaine Marie
Baisch, Todd Lee
Baldwin, Michael Keith
Bass, Holly C.
Bastin, Hope Ann
Baughcum, Anna Michelle
Bays-Ramey, Amanda Helen
Beckrow, Elizabeth Carol
Bingiel, Brittany Lynn
Black, Amy Michele
Black, Larry Dale
Bone, Everett Louis
Breeden, Mary C.
Brock, Erin Lee
Brock, Michael Samuel
Brooks, Angela
Brown, Caron Celeste
Brown, Sarah Leann
Brown, Tabitha Nichole
Brown, Tara Leigh
Buffington Iii, Thomas Lamar
Burnette, Tonya Eliane
Cabrera Ayala, Angel
Canales, Miguel Angel
Cape, Kyle Eugene
Carpenter, Sharon Ann
Carroll, John David
Carver, Harry Lee
Carver, Larry B.
Cassell, Pamela Michelle
Caylor, Spencer Adam
Chaney, Dameien Logan
Clark, Cala Catherine
Clark, Roxann Marie
Cox, Willard P.
Craig, Martha Eloise
Cronon, Ricky Randall
Cummings, Stephanie Alicia
Cunningham, Robin Diane
Darden, Stephanie Ann
Davis Sills, Jean Michele
Davison, Janice B.
De La Cruz, Evelyn Vanessa
Defriece, Chasity Nicole
Duncan, Timothy Earl
Dye, Belinda Rae
Edwards, Deanna Elaine
Edwards, Michael Gilbert
Elrhazouani, Hassan
Espinoza, Joel Ivan
Evans, Joan Williams
Fitzpatrick, Erin Mary
Flaisch, Clare F.
Foley, Dell Mershawn
Fowler, Amanda Star
Fowler, Peggy Ann
Franklin, Kelly Diane
Franklin, Rosemarie Annette
Freelin, Nicholas Hunter
Gagel, Mitchell Dale
Gallagher, Patricia Ann
Galmon, Barbara Jane
Galmon, Selena Anne
Gilbert, Gary Allen
Gilreath, Owen Christopher
Gilreath, Rebekah Robbins
Glaze, Jack William Alan
Gonzalez Lopez, Katherine Sule
Green, Christopher Daniel
Greenway, Justin Lee
Greeson, Thomas Austin
Grizzle, Joshua Allen Wayne
Grogan, Nicholas Robert
Hall, Michael
Hamilton, James F.
Hare, Philip Luke
Hare, Sara Smith
Harper, Andy Jason
Hart, Michael
Hartel, David Eric
Hendon, William Blake
Hennon, Robin Mishell
Hodge, John Acton
Holbert, Ernest Justin
Holbrook, Michael Edward
Holcomb, Alison Grimes
Holden, Dustin Garrett
Holland, Carol Sargent
Holmes, Dawn Marie Scott
Hotte, Megan Rae
Hufstetler, Jamie Lynn
Huitanda, Eduardo Roman
Hyde, Joseph David
Jackson, Denise Wilson
Jenkins Jr, Jack Thomas
Jenkinson, Jeffrey Neil
Jennings, Jace Logan
Johnson, Jessica Star
Johnston, Corey Shawn
Kennedy, Shakira Nicole
Keown, William Joshua
King, Thomas Regan
Knowles, Walter Keith
Lee, Bernice Louise
Lofty, Judy Chastain
Long, Christina Ellyn
Long, Deidra Kay
Loveless, Tamra Sabrina
Lyles, Anthony Brian
Martinez, Dayana
Mason, Faye
Maynor, Joni Butler
Mcconahy, Stephen Wayne
Mcentire, Mark Dwayne
Mckenzie, David Everette
Mclaughlin, Patrick Thomas
Mcnabb, Lester Henry
Meadows, Roy Dudley
Mealor, Candice Nichole
Medders, Shelley O'Connor
Messer, Marvin Kendall
Miles Jr, Larry Wayne
Miller, Bobbi Jo
Miller, Daniel Scott
Montez, Julie Santana
Morales, Erica
Murphy, Ginger Faye
Najera, Maria De Jesus
Neal, Terry Wayne
Nguyen, Thi Ghe
Nicholson, Gary Anthony
Nix, Charles Hugh
Ortiz Jr, Raul
Ortiz-Lebron, Alexandra
Ostuw, William Chastain
Pack, Belinda Crisp
Pack, Tasha Denae
Pagan Jr, Angel Manuel
Parker, Phillip Alan
Passley, Patricia Ann
Phillips, Destiney Haven
Pickens, Johnny Wifford
Pistacchio, Joseph Anthony
Polly, Christy Michelle
Potter, William Jason
Powell, Lacy Laynn
Priest, William Lester
Putnam, Donald Eugene
Rabensdorf, Frederick Charles
Ramos, Shauna Deonna
Ray, Cathy Elaine
Reyes, Diana Michelle
Rhea, John Cameron
Ridge, Marilyn Inell
Rivera Hernandez, Cindy Joanna
Robertson, Elena Gamuza
Roche, Nelson Rafael Perez
Roden, Brenda Muse
Rogers, Wanda Dean
Rutledge, Felicia D.
Sanchez, Paullette Monique
Saylors, Garrett Davis
Scott, Calista Musa Fisher
Serritt, Michael Shane
Shugart, Dustan Bernard
Shull, Bonnie Leigh
Siefert, Amanda Elizabeth
Sikes, Chastity Padgett
Silvers, Bobby Lee
Silvers, Kristen Lee
Slone, Donnie Wayne
Smiley, Christal Sheree
Smith, Christopher William
Smith, Tiffany Nichole
Smither, William Ian
Snell, Scarlett Coline
Stafford, Jerry
Stanley, Chance Edward
Stanley, Ronnie Gene
Stewart, Bonnie Ellington
Strickland, Mark E.
Summers, Mildred Baggett
Sutherland, Janice Yvonne
Tate, Corey Randal
Thomas, Donna Lanette
Tomasello, Matthew Symonds
Torres, Jordy
Turner, Shawn Michael
Valdez, Maribel
Vanhart, Charles Kolb
Wade, Christina Franklin
Waters, Lisa Ann
Watkins, Tammy Silvers
West, Sheila Rena
Williams, Regina B.
Wofford, Thomas Bradley
Worley, Stuart Lee
Wright, Amanda Marie
Young, Bridget T.