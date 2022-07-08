Gavel
The following jurors are requested for criminal trial jury duty on Monday, July 11. All jurors are to refer to the jury summons they were mailed for their summons number.

♦ Jurors are to report at 9 a.m. to Assembly Room of the Gordon County Judicial Building, 301 S. Park Ave.

For information regarding summons numbers, call the Clerk’s office at 706-629-9533 and choose option 1.

Jurors are as follows:

Albright, Kodi Phillips

Alvarado, Emily Hazel

Anderson Sr., Ronald H.

Ankney, Bobby Colt

Askew, Benjamin Joseph

Avalos, Lydia Vivian

Avalos, Selena Janice

Baldwin Jr., Tony Lamar

Ball, Jesse Alexander

Barlow, Makesea Tye

Barnes, George Davis

Barnett, Zemira Etana

Barrett, Tiffeny L.

Bearden, Nancy L.

Belcher, Jeffery Sean

Billera, Amy Elizabeth

Black, Robert William

Bolinder, Kerri Lyn

Bowers, Lloyd K.

Boylan, Philip

Bradford, Julia Ann

Brannon, Tyler

Bravo, Amber

Brown, Kimberly Ingle

Bunch, Robert Paul

Burdette, Anna Elizabeth

Carson, Rebecca Elise

Carver, Lori Lynn

Caudill, Thomas Jeffery

Causby, Stephanie Michelle

Ciolli, Robert Henry

Conaway, Jerry R.

Cortes-Gonzalez, Mario

Crook, Jaronda Nadene

Curtis, Charmon Denise

Dailey, Billy Randall

Davis, Fila Ny’Quan

Decavitch, Scott William

Devine, Ashley Nicole

Dickerson Jr., Raymond Carlton

Dobson, Kathy Ann

Duvall, Leslie Marie

Ellenburg, Gail Mae

Erwin, Kelly Faye

Erwin, Luther Gene

Farley, Hannah Renee

Fitch, Kenneth James

Fowler, Timothy Cloys

Gallman, Gordan Russell

Galmon, Jason Kyler

Gann, Mary Elizabeth

Glass, Karen Sue

Glaze, Carter Lyndal

Godfrey, Candice Lee

Gordy, Wendell Lee

Greer, Kayla Sheppard

Grizzle, Jeffrey Dwayne

Grizzle, Jennifer Leigh

Guyton, Jacquelyn Nicole

Hale, Pattrick Ray

Hall, Daniel Adam

Hamilton, Juli Dawn Priest

Hampton, Robin Michelle

Haney, Kathie Lynn

Harper, Katherine Geneva

Hayes, Anna Curtis

Hicks, Michael Keith

Hightower, Donna Jean

Hodgkins, Anthony Charles

Holland, Sandra P.

Inman, Jack Benny

Jackson, Zachary Andrew

Johnson, Dylan Tyler

Johnson, Ethan Warren

Jones, Gage Andrew Thomas

Juarez, Maria Del Consuelo

Kendrick, Mary-Kathryn Leigh

Kerns, Susan Danell

Kerr, Kristie Michelle

King, Marvin Bishop

Kinman, Cristina Nicole

Knight, Breeanna Rayne

Kuykendall, Steven Dale

Lee, Naomi Suzanne

Lewis, Phillip Charles

Lindon, Vance

Lofton, Adrian Juwan

Long, Kelly Jean Elizabeth

Long, Randall Logan

Long, William Kyle

Lott, Jonathan Lee Matthew

Madden, Markley

Magnicheri, Samuel Alexander

Manis, Steven Lamar

Marin Martinez, Luis Baltazar

McCadden, Matthew Kyle

McKinney, Julia Rose

Miller, Veronica Lynn

Nance, Kerry Nicole

Nguyen, Son Giang

Olmedo, Fernando V.

Padgett III, Leslie Edward

Palmer, Lecia

Pannell, Angela Lynn Phillips

Parker, Rebecca Christine

Pate, Richard Scott

Patton, Victoria Joy

Phillippe, Elizabeth Geneal

Phillips, Edward Scott

Pounders, Chandler Shane

Powell, Yulondia Laureen

Ramsey, Robert Morris

Randall, Brian

Rangel, Zelia Siomara

Rendon, Viola Elizabeth

Reyna, Franklyn Omar

Rhudy Jr., Franklin Thomas

Rigney, Roger Eric

Rittenhouse, Toni Kay

Rodgers, Hunter Dylan

Rodriguez-Arroyo, Omar A.

Rogers, Laura Lavone

Russell II, George Matthew

Ruth, Charles Ivan

Rutledge, Ty Lincoln

Sanabria, Shonta Lucky

Sanchez, Michael

Sardina, Christina Marie Olivi

Shook, Gerald Ray

Smith, Laronda Chastain

Spinks, Evan Chandler

Spires, Deanna Lee

Stephens, Ansley Layne

Stokes, Brandy Lesa

Swafford, Angela Carol

Tankersley, Sheila C.

Thomason, Autumn Brooke

Tippit, Aaron Joseph

Towe, Karen Stevens

Trail Jr., Robert William

Utz, Heather Smith

Vance, Karly Sjouvon

Ward, Irene P.

Warren, Vicki Marie

Watkins, Austin Ray

West, Janice Ann

Whitehead, Colton Wade

Whitfield, Jessica

Williams Jr., Edward Eugene

Williams, Zebulin-Luke Landon

Wilson, Debra Susan

Youmans, Howard Eugene

Young, Jacob Michael

Ziegler, Jared Jon

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