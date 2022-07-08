The following jurors are requested for criminal trial jury duty on Monday, July 11. All jurors are to refer to the jury summons they were mailed for their summons number.
♦ Jurors are to report at 9 a.m. to Assembly Room of the Gordon County Judicial Building, 301 S. Park Ave.
For information regarding summons numbers, call the Clerk’s office at 706-629-9533 and choose option 1.
Jurors are as follows:
Albright, Kodi Phillips
Alvarado, Emily Hazel
Anderson Sr., Ronald H.
Ankney, Bobby Colt
Askew, Benjamin Joseph
Avalos, Lydia Vivian
Avalos, Selena Janice
Baldwin Jr., Tony Lamar
Ball, Jesse Alexander
Barlow, Makesea Tye
Barnes, George Davis
Barnett, Zemira Etana
Barrett, Tiffeny L.
Bearden, Nancy L.
Belcher, Jeffery Sean
Billera, Amy Elizabeth
Black, Robert William
Bolinder, Kerri Lyn
Bowers, Lloyd K.
Boylan, Philip
Bradford, Julia Ann
Brannon, Tyler
Bravo, Amber
Brown, Kimberly Ingle
Bunch, Robert Paul
Burdette, Anna Elizabeth
Carson, Rebecca Elise
Carver, Lori Lynn
Caudill, Thomas Jeffery
Causby, Stephanie Michelle
Ciolli, Robert Henry
Conaway, Jerry R.
Cortes-Gonzalez, Mario
Crook, Jaronda Nadene
Curtis, Charmon Denise
Dailey, Billy Randall
Davis, Fila Ny’Quan
Decavitch, Scott William
Devine, Ashley Nicole
Dickerson Jr., Raymond Carlton
Dobson, Kathy Ann
Duvall, Leslie Marie
Ellenburg, Gail Mae
Erwin, Kelly Faye
Erwin, Luther Gene
Farley, Hannah Renee
Fitch, Kenneth James
Fowler, Timothy Cloys
Gallman, Gordan Russell
Galmon, Jason Kyler
Gann, Mary Elizabeth
Glass, Karen Sue
Glaze, Carter Lyndal
Godfrey, Candice Lee
Gordy, Wendell Lee
Greer, Kayla Sheppard
Grizzle, Jeffrey Dwayne
Grizzle, Jennifer Leigh
Guyton, Jacquelyn Nicole
Hale, Pattrick Ray
Hall, Daniel Adam
Hamilton, Juli Dawn Priest
Hampton, Robin Michelle
Haney, Kathie Lynn
Harper, Katherine Geneva
Hayes, Anna Curtis
Hicks, Michael Keith
Hightower, Donna Jean
Hodgkins, Anthony Charles
Holland, Sandra P.
Inman, Jack Benny
Jackson, Zachary Andrew
Johnson, Dylan Tyler
Johnson, Ethan Warren
Jones, Gage Andrew Thomas
Juarez, Maria Del Consuelo
Kendrick, Mary-Kathryn Leigh
Kerns, Susan Danell
Kerr, Kristie Michelle
King, Marvin Bishop
Kinman, Cristina Nicole
Knight, Breeanna Rayne
Kuykendall, Steven Dale
Lee, Naomi Suzanne
Lewis, Phillip Charles
Lindon, Vance
Lofton, Adrian Juwan
Long, Kelly Jean Elizabeth
Long, Randall Logan
Long, William Kyle
Lott, Jonathan Lee Matthew
Madden, Markley
Magnicheri, Samuel Alexander
Manis, Steven Lamar
Marin Martinez, Luis Baltazar
McCadden, Matthew Kyle
McKinney, Julia Rose
Miller, Veronica Lynn
Nance, Kerry Nicole
Nguyen, Son Giang
Olmedo, Fernando V.
Padgett III, Leslie Edward
Palmer, Lecia
Pannell, Angela Lynn Phillips
Parker, Rebecca Christine
Pate, Richard Scott
Patton, Victoria Joy
Phillippe, Elizabeth Geneal
Phillips, Edward Scott
Pounders, Chandler Shane
Powell, Yulondia Laureen
Ramsey, Robert Morris
Randall, Brian
Rangel, Zelia Siomara
Rendon, Viola Elizabeth
Reyna, Franklyn Omar
Rhudy Jr., Franklin Thomas
Rigney, Roger Eric
Rittenhouse, Toni Kay
Rodgers, Hunter Dylan
Rodriguez-Arroyo, Omar A.
Rogers, Laura Lavone
Russell II, George Matthew
Ruth, Charles Ivan
Rutledge, Ty Lincoln
Sanabria, Shonta Lucky
Sanchez, Michael
Sardina, Christina Marie Olivi
Shook, Gerald Ray
Smith, Laronda Chastain
Spinks, Evan Chandler
Spires, Deanna Lee
Stephens, Ansley Layne
Stokes, Brandy Lesa
Swafford, Angela Carol
Tankersley, Sheila C.
Thomason, Autumn Brooke
Tippit, Aaron Joseph
Towe, Karen Stevens
Trail Jr., Robert William
Utz, Heather Smith
Vance, Karly Sjouvon
Ward, Irene P.
Warren, Vicki Marie
Watkins, Austin Ray
West, Janice Ann
Whitehead, Colton Wade
Whitfield, Jessica
Williams Jr., Edward Eugene
Williams, Zebulin-Luke Landon
Wilson, Debra Susan
Youmans, Howard Eugene
Young, Jacob Michael
Ziegler, Jared Jon