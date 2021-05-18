The following jurors are requested for criminal trial jury duty on Monday, May 24. All jurors are to refer to the jury summons they were mailed for their summons number.
♦ Jurors with summons No. 1-140 are to report at 8:30 a.m. to the GEM Theater, 114 N. Wall St.
♦ Jurors with summons No. 141-280 are to report at 9:30 a.m. to the GEM Theater, 114 N. Wall St.
For information regarding summons numbers, call the Clerk's office at 706-629-9533 and choose option 1.
Jurors are as follows:
ABERNATHY, RAYMOND DANIEL
ADCOCK, DEBORAH CAROL
ALLEN, ERICA RACHAEL
ALLEN, HEATHER GAYLE
ALLEN, JOHN REED
ALLRED, GABRIEL
ANDERSON, DAVID LEE
ARAMBUL, PRISSILLA
ARENAS GUTIERREZ, ROBERTO
BAGGETT, KINSEY LOGAN
BAILEY, HEATHER ANN
BAKER, MIKAILA DAWN
BAKER, TERRY DEWAYNE
BAKER, WILLIAM JAMES
BALDWIN, CHELSEA NICOLE
BALDWIN, THOMAS EDWARD
BALL, CHARLENE CUNIO
BARNES, ALICIA MAE
BARNETT, STEPHANIE LASHEY
BAUGHCUM, MARY ELIZABETH
BEASLEY, TRACY V
BELK, PAULA ANN
BENNETT, REBECCA BROOKE
BLACK, AMANDA HOPE
BLACKMON, GEORGE EDWIN
BLEDSOE, BOBBY EUGENE
BOGUE, MARK EUGENE
BOWMAN, GARY WILLIAM
BRAMLETT, LARRY JOE
BRIDGES, TIMOTHY ALAN
BROOKS, BRITTANY ANN
BROWN JR, KENNETH ROY
BROWN JR, ROLAND DWIGHT
BROWN, LINDA CRYSTAL
BRYSON, HAROLD TIMOTHY
BUNCH, KEITH ADRIAN
BURCH, SANDRA JOYCE
BURCHETT, REX ALLEN
BUSH, CAROL ANN
CALDWELL, THOMAS REVILL
CAMPBELL, KENNETH JUSTIN
CAPPUCCIO, CRESANDRA LARINE
CASTILLO CORDERO, CHRISTOPHER
CAYLOR, ROBBY ALAN
CESPEDES, NEPHTALI ZURISADDAI
CHANNELL, NATHAN DEWAYNE
CHILDERS, DEBORAH ANN
CLARK JR, ALFORD BILLY
CLARK, ANNA CATHERINE
CLARK, JEREMY CHAD
CLARK, ROBERT DANIEL
CLUBBS, TAMMY VAN BERTHA
COCHRAN, THERESA ANN
COKER, BARBARA ANETTA
COOPER, DEBORAH MC KAMEY
DANIEL, ROSIE LEE
DARBY, TEADRIC MONTAGUS
DAVIDSON, KELLY SUSAN
DAVIS, KIMBERLY ANN
DAVIS, REBECCA ANN
DEMENT, MARCEY DIANE
DICKSON, MATTHEW THOMAS
DIXON, EVA GARLAND
DIXON, GLENDA MARINE
DUTTON, JOEL WENDELL
EATON, BRANDON CURTIS
EDWARDS, MICHAEL JOEL
ELROD, AMANDA JEAN
ELVIRA MARTINEZ, JOSE
EVERETT, TREY DANIEL
FIGUEROA ROSARIO, ANGEL ENRIQU
FISHER, KATHY LOUISE
FOSTER, JOHN ZACHARY
FREEMAN, DANIEL MONROE
GARMON, JENNIFER GWEN
GAYTAN, LORENZO ANTONIO
GRANT, JUDY ANN
GREEN, CYNDI MARIE G
GREEN, MICHAEL SETH
GRIZZLE, TIFFANY MARIE
GROOMES, TINA FAY
GROSSGUTH, TIMOTHY CARL
GUEVARA, ISHMAEL NICHOLAS
HAGGARD, SHELBY LEIGH
HALL, COLBY ERNEST
HALL, CONSTANCE LAVELL
HALL, TIMOTHY LAMAR
HENDERSON, TERICA L
HENSLEE, NATHAN DAVID
HICKS II, RALEIGH WESLEY
HILL JR, HENRY FORD
HOLLAND, JUSTIN BLAKE
HOLLINGSWORTH III, JAMES WILLI
HOLLIS, MATTHEW GARRETT
HOLT, DAVID ANTHONY
HOPKINS, MICHAEL DAVID
HYDE, DEBORAH MAE
JACKSON, MISTY NICOLE
JONES, JOSHUA LUKE
JONES, KENDRA SELENA
KELLEY, GLENDEN RAY
KENT, DAULTON AUGUSTUS
KING, ROY LYNN
KNIGHT, LARRY E
LAPIKAS, MICHAEL PAUL
LEBOEUF, TRISTAN TYLER
LINGERFELT JR, RANDALL DEAN
LINGERFELT, BRITTANY EVAN
LLOYD JR, RALPH CARLTON
LOGAN, HARRISON STONE
LONG, BRENDA GAIL
LONG, HAGAN EUGENE
LOPEZ PALMA, MOISES ROLANDO
LOPEZ, OSCAR DANIEL
LUMPKIN, RAYMOND EARL L
MANN, JUDY KAY
MARZANO JR, PETER ANTHONY
MASSENGALE, JAMES RONALD
MCBRIDE, BRANDI MASHEA
MCCONNELL, JAMES HOWARD
MCFRY, BOBBY RAY
MEEK, BRADLEY EUGENE
MILLER, PATTI GARLAND
MINCEY, BRENDA A
MOORE, MAURICE ANTONIO
MULKEY, JOSHUA NATHANIEL
MULKEY, TIMMY EUGENE
NESBITT, ALLISON LENISE
NESBITT, GAVIN MCCOY
NESBITT, NANCY NOCLOE
O'KELLEY, JESSE SCOTT
ONESTO, ELAINE WHITTEN
OWEN, STEVE GREGORY
PADGETT, REBA ANN JOAN
PARKER, JON KELLY
PARKER, TERESA ANN
PEACOCK, JAMES JOSHUA
PEOPLES, BLAKE DENZELL
PEREZ-AGUILAR, ROBERTO E
PHILLIPS, JERRY GLENN
POARCH, DANIELLE MARIA
POE, JACOB REECE
PRATER, WILLIAM COLLINS
PRUITT, HARRY HERMAN
RAINEY, MARTY LEE
RAMIREZ GUARNIZO, XIMENA
RAMIREZ, LUCIA ROSAS
REBUSTILLO, ANTONIO MOISES
REISNER, BILLIE LOUISE
REYES, ALEXIS COLLEEN
REYES, CESAR MANUEL
RICE, ASHLEY SUZANNE
RICHARDSON, JAMES BENJAMIN
RICHARDSON, MONICA LEE
ROBERTSON, LARRY EDWARD
RODRIGUEZ, JOANA JAZMIN
ROGERS, JONATHAN HUGH
ROGERS, LARRY CLYDE
ROGERS, SETH TYRELL
ROLLINS, WANDA DENISE
ROMERO-ALVAREZ, RICARDO DANIEL
RUDDELL, MATTHEW DOUGLAS
SCOTT, WANDA SUE
SELMAN, SAVANNA CHRISTINE
SERITT, LESLIE L
SHARP, BRANDY LYNN
SHEPPARD, DESTINY BROOKE
SIMPSON, GEORGE MICHEAL
SIMS, JESSICA ANN
SMITH, DALLAS TEX
SMITH, DAVID EDWARD
SMITH, JESSIE RAVEN NICOLE
SMITH, WILLIAM NELSON
STANTON, BRENDA MAGDALENE
STONE, MITZI BUNCH
STRANGE, FRANK WAYNE
STURDIVAN, TOMMY WAYNE
SUNDBLAD, CHRISTOPHER JOHN
TAYLOR, NICKOLAY JOSIAH
TEMPLES, DAVID DEWAYNE
THOMAS, JANIE KNIGHT
THOMAS, TAMMY TATE
THOMPSON, SARAH BRIDGES
TIMMS, BRENDA
TOMLIN, CHLOE WILDER
TRAMMELL, DONALD EDWARD
UNDERHILL, HEATHER DENISE
VANBUREN, KIMBERLY JEAN
VARELA, ESMERALDA
VARGAS, ISRAEL VAZQUEZ
VERNON, JACK D
VOGES, ALAINA BERRONG
WALLIN, MAKAILEA BRENIA
WATKINS, WILLIAM ROBERT
WESTMORELAND, DEANNA LYNN
WHEAT, STEVE ERWIN
WHITTLE, BAYLEY CASE
WILEY, KALA BROOKE
WILLIAMS, AUSTIN JAMES
WILLIAMS, MICHAEL NICOLAI
WILLIAMSON, BRIAN D
WOLFF, SHANNON BETH
WONG, HI CHUEN
WOOD, JOHN DAVID
WOOD, SHANA MICHELLE
WOODARD, WARREN GAMALIEL HARDI
YANEZ, JUAN MANUEL
YOUNG, RICKY LEE