Gavel

The following jurors are requested for criminal trial jury duty on Monday, May 24. All jurors are to refer to the jury summons they were mailed for their summons number.

♦ Jurors with summons No. 1-140 are to report at 8:30 a.m. to the GEM Theater, 114 N. Wall St.

♦ Jurors with summons No. 141-280 are to report at 9:30 a.m. to the GEM Theater, 114 N. Wall St.

For information regarding summons numbers, call the Clerk's office at 706-629-9533 and choose option 1.

Jurors are as follows:

ABERNATHY, RAYMOND DANIEL

ADCOCK, DEBORAH CAROL

ALLEN, ERICA RACHAEL

ALLEN, HEATHER GAYLE

ALLEN, JOHN REED

ALLRED, GABRIEL

ANDERSON, DAVID LEE

ARAMBUL, PRISSILLA

ARENAS GUTIERREZ, ROBERTO

BAGGETT, KINSEY LOGAN

BAILEY, HEATHER ANN

BAKER, MIKAILA DAWN

BAKER, TERRY DEWAYNE

BAKER, WILLIAM JAMES

BALDWIN, CHELSEA NICOLE

BALDWIN, THOMAS EDWARD

BALL, CHARLENE CUNIO

BARNES, ALICIA MAE

BARNETT, STEPHANIE LASHEY

BAUGHCUM, MARY ELIZABETH

BEASLEY, TRACY V

BELK, PAULA ANN

BENNETT, REBECCA BROOKE

BLACK, AMANDA HOPE

BLACKMON, GEORGE EDWIN

BLEDSOE, BOBBY EUGENE

BOGUE, MARK EUGENE

BOWMAN, GARY WILLIAM

BRAMLETT, LARRY JOE

BRIDGES, TIMOTHY ALAN

BROOKS, BRITTANY ANN

BROWN JR, KENNETH ROY

BROWN JR, ROLAND DWIGHT

BROWN, LINDA CRYSTAL

BRYSON, HAROLD TIMOTHY

BUNCH, KEITH ADRIAN

BURCH, SANDRA JOYCE

BURCHETT, REX ALLEN

BUSH, CAROL ANN

CALDWELL, THOMAS REVILL

CAMPBELL, KENNETH JUSTIN

CAPPUCCIO, CRESANDRA LARINE

CASTILLO CORDERO, CHRISTOPHER

CAYLOR, ROBBY ALAN

CESPEDES, NEPHTALI ZURISADDAI

CHANNELL, NATHAN DEWAYNE

CHILDERS, DEBORAH ANN

CLARK JR, ALFORD BILLY

CLARK, ANNA CATHERINE

CLARK, JEREMY CHAD

CLARK, ROBERT DANIEL

CLUBBS, TAMMY VAN BERTHA

COCHRAN, THERESA ANN

COKER, BARBARA ANETTA

COOPER, DEBORAH MC KAMEY

DANIEL, ROSIE LEE

DARBY, TEADRIC MONTAGUS

DAVIDSON, KELLY SUSAN

DAVIS, KIMBERLY ANN

DAVIS, REBECCA ANN

DEMENT, MARCEY DIANE

DICKSON, MATTHEW THOMAS

DIXON, EVA GARLAND

DIXON, GLENDA MARINE

DUTTON, JOEL WENDELL

EATON, BRANDON CURTIS

EDWARDS, MICHAEL JOEL

ELROD, AMANDA JEAN

ELVIRA MARTINEZ, JOSE

EVERETT, TREY DANIEL

FIGUEROA ROSARIO, ANGEL ENRIQU

FISHER, KATHY LOUISE

FOSTER, JOHN ZACHARY

FREEMAN, DANIEL MONROE

GARMON, JENNIFER GWEN

GAYTAN, LORENZO ANTONIO

GRANT, JUDY ANN

GREEN, CYNDI MARIE G

GREEN, MICHAEL SETH

GRIZZLE, TIFFANY MARIE

GROOMES, TINA FAY

GROSSGUTH, TIMOTHY CARL

GUEVARA, ISHMAEL NICHOLAS

HAGGARD, SHELBY LEIGH

HALL, COLBY ERNEST

HALL, CONSTANCE LAVELL

HALL, TIMOTHY LAMAR

HENDERSON, TERICA L

HENSLEE, NATHAN DAVID

HICKS II, RALEIGH WESLEY

HILL JR, HENRY FORD

HOLLAND, JUSTIN BLAKE

HOLLINGSWORTH III, JAMES WILLI

HOLLIS, MATTHEW GARRETT

HOLT, DAVID ANTHONY

HOPKINS, MICHAEL DAVID

HYDE, DEBORAH MAE

JACKSON, MISTY NICOLE

JONES, JOSHUA LUKE

JONES, KENDRA SELENA

KELLEY, GLENDEN RAY

KENT, DAULTON AUGUSTUS

KING, ROY LYNN

KNIGHT, LARRY E

LAPIKAS, MICHAEL PAUL

LEBOEUF, TRISTAN TYLER

LINGERFELT JR, RANDALL DEAN

LINGERFELT, BRITTANY EVAN

LLOYD JR, RALPH CARLTON

LOGAN, HARRISON STONE

LONG, BRENDA GAIL

LONG, HAGAN EUGENE

LOPEZ PALMA, MOISES ROLANDO

LOPEZ, OSCAR DANIEL

LUMPKIN, RAYMOND EARL L

MANN, JUDY KAY

MARZANO JR, PETER ANTHONY

MASSENGALE, JAMES RONALD

MCBRIDE, BRANDI MASHEA

MCCONNELL, JAMES HOWARD

MCFRY, BOBBY RAY

MEEK, BRADLEY EUGENE

MILLER, PATTI GARLAND

MINCEY, BRENDA A

MOORE, MAURICE ANTONIO

MULKEY, JOSHUA NATHANIEL

MULKEY, TIMMY EUGENE

NESBITT, ALLISON LENISE

NESBITT, GAVIN MCCOY

NESBITT, NANCY NOCLOE

O'KELLEY, JESSE SCOTT

ONESTO, ELAINE WHITTEN

OWEN, STEVE GREGORY

PADGETT, REBA ANN JOAN

PARKER, JON KELLY

PARKER, TERESA ANN

PEACOCK, JAMES JOSHUA

PEOPLES, BLAKE DENZELL

PEREZ-AGUILAR, ROBERTO E

PHILLIPS, JERRY GLENN

POARCH, DANIELLE MARIA

POE, JACOB REECE

PRATER, WILLIAM COLLINS

PRUITT, HARRY HERMAN

RAINEY, MARTY LEE

RAMIREZ GUARNIZO, XIMENA

RAMIREZ, LUCIA ROSAS

REBUSTILLO, ANTONIO MOISES

REISNER, BILLIE LOUISE

REYES, ALEXIS COLLEEN

REYES, CESAR MANUEL

RICE, ASHLEY SUZANNE

RICHARDSON, JAMES BENJAMIN

RICHARDSON, MONICA LEE

ROBERTSON, LARRY EDWARD

RODRIGUEZ, JOANA JAZMIN

ROGERS, JONATHAN HUGH

ROGERS, LARRY CLYDE

ROGERS, SETH TYRELL

ROLLINS, WANDA DENISE

ROMERO-ALVAREZ, RICARDO DANIEL

RUDDELL, MATTHEW DOUGLAS

SCOTT, WANDA SUE

SELMAN, SAVANNA CHRISTINE

SERITT, LESLIE L

SHARP, BRANDY LYNN

SHEPPARD, DESTINY BROOKE

SIMPSON, GEORGE MICHEAL

SIMS, JESSICA ANN

SMITH, DALLAS TEX

SMITH, DAVID EDWARD

SMITH, JESSIE RAVEN NICOLE

SMITH, WILLIAM NELSON

STANTON, BRENDA MAGDALENE

STONE, MITZI BUNCH

STRANGE, FRANK WAYNE

STURDIVAN, TOMMY WAYNE

SUNDBLAD, CHRISTOPHER JOHN

TAYLOR, NICKOLAY JOSIAH

TEMPLES, DAVID DEWAYNE

THOMAS, JANIE KNIGHT

THOMAS, TAMMY TATE

THOMPSON, SARAH BRIDGES

TIMMS, BRENDA

TOMLIN, CHLOE WILDER

TRAMMELL, DONALD EDWARD

UNDERHILL, HEATHER DENISE

VANBUREN, KIMBERLY JEAN

VARELA, ESMERALDA

VARGAS, ISRAEL VAZQUEZ

VERNON, JACK D

VOGES, ALAINA BERRONG

WALLIN, MAKAILEA BRENIA

WATKINS, WILLIAM ROBERT

WESTMORELAND, DEANNA LYNN

WHEAT, STEVE ERWIN

WHITTLE, BAYLEY CASE

WILEY, KALA BROOKE

WILLIAMS, AUSTIN JAMES

WILLIAMS, MICHAEL NICOLAI

WILLIAMSON, BRIAN D

WOLFF, SHANNON BETH

WONG, HI CHUEN

WOOD, JOHN DAVID

WOOD, SHANA MICHELLE

WOODARD, WARREN GAMALIEL HARDI

YANEZ, JUAN MANUEL

YOUNG, RICKY LEE

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